Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Homicidio en Maldonado: un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo mientras caminaba con su pareja

El hombre estaba caminando junto a su pareja en las inmediaciones de Las Caballerizas, en Maldonado

28 de octubre 2025 - 9:35hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en el pecho este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, Maldonado, informó le Jefatura de Policía del departamento fernandino en un comunicado.

Según la misiva policial, el hecho se registró a primeras horas de la mañana, cuando el servicio de emergencias 911 fue alertado sobre la presencia de un hombre mayor de edad, con una herida de arma de fuego en el pecho, en las inmediaciones de Las Caballerizas.

Una vez en el lugar, personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II constató la presencia de la víctima y supo, en base a primeras averiguaciones, que el hombre se encontraba caminando junto a su pareja, una mujer mayor de edad, cuando en determinado momento se adelantó unos metros y otro individuo le efectuó varios disparos con un arma de fuego previo a darse a la fuga corriendo.

Más noticias
punta del este dejo de ser temporada

Punta del Este dejó de ser temporada

mas de 400 escuelas de uruguay cambian de categoria para 2026: mira cuales son y el impacto que tiene sobre los centros
EDUCACIÓN

Más de 400 escuelas de Uruguay cambian de categoría para 2026: mirá cuáles son y el impacto que tiene sobre los centros

Médicos de emergencia móvil concurrieron al lugar y constataron el fallecimiento de la víctima, quien poseía antecedentes penales.

Las actuaciones se encuentran a cargo del Departamento de Hechos Complejos bajo la órbita de la Fiscalía de 2º Turno de Maldonado.

Temas:

Maldonado hombre homicidio

Seguí leyendo

Las más leídas

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Paro general: docentes de liceos paran por 48 horas el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

Llamado laboral del Poder Legislativo para nueve administrativos con sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo
LLAMADO LABORAL

Llamado laboral del Poder Legislativo para nueve administrativos con sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo

FocoUy
VIOLENCIA

Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos