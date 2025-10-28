Homicidio en Maldonado: un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo mientras caminaba con su pareja

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en el pecho este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, Maldonado, informó le Jefatura de Policía del departamento fernandino en un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según la misiva policial, el hecho se registró a primeras horas de la mañana, cuando el servicio de emergencias 911 fue alertado sobre la presencia de un hombre mayor de edad, con una herida de arma de fuego en el pecho, en las inmediaciones de Las Caballerizas.

Una vez en el lugar, personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II constató la presencia de la víctima y supo, en base a primeras averiguaciones, que el hombre se encontraba caminando junto a su pareja, una mujer mayor de edad, cuando en determinado momento se adelantó unos metros y otro individuo le efectuó varios disparos con un arma de fuego previo a darse a la fuga corriendo.

Médicos de emergencia móvil concurrieron al lugar y constataron el fallecimiento de la víctima, quien poseía antecedentes penales.

Las actuaciones se encuentran a cargo del Departamento de Hechos Complejos bajo la órbita de la Fiscalía de 2º Turno de Maldonado.