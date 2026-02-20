¿Dónde y cuándo llega Rutas de América a Montevideo? Mirá los detalles de la última y definitoria etapa

Leonel Rodríguez celebra el triunfo en Montevideo e Ignacio Maldonado festeja el título de Rutas de América

Rutas de América , la segunda prueba más importante del ciclismo uruguayo, tendrá este domingo 22 de febrero su última etapa con la llegada a Montevideo , donde se conocerá al ganador de la 54ª edición.

La séptima etapa cerrará la competencia con un recorrido que irá desde Maldonado hasta la capital .

La llegada de la última etapa en Montevideo será en la rambla frente al Hotel Carrasco , donde también fue la meta el año pasado.

La hoja de ruta de la última etapa de Rutas de América 2026 indica que tendrá concentración en la pista Walter Moyano de Maldonado a la hora 07:45 con la largada oficial a la hora 08:30 frente al Centro de Convenciones de dicha ciudad.

Luego, continuará por la Perimetral de Maldonado, la Ruta 39 rumbo a San Carlos, la Ruta 9 rumbo a Montevideo, Ruta 8, Ruta 101, Avenida de las América, Avenida Carlos Recine hasta la rambla, y de ahí rumbo a la meta frente al Hotel Carrasco.

La organización de la carrera no brindó los detalles de la hora en que se espera la llegada en Montevideo, lo que depende del promedio de los ciclistas, pero se estima que sea sobre el mediodía, como es habitual.