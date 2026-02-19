Rutas de América llega al Salto del Penitente: ¿Por qué la "etapa reina" de este año es destacada por su "innovación"?

Rutas de América , la segunda prueba más importante del ciclismo uruguayo que se corre por 54ª edición, tiene este jueves su “etapa reina” con una pintoresca llegada en el Salto del Penitente, Lavalleja , un escenario nuevo para el pelotón masculino que enfrentará una dificultad extra en los últimos tramos del recorrido.

La jornada tiene largada en Canelones y completará 150,8 kilómetros con la meta en las alturas de las sierras, lo que será todo un desafío para los ciclistas.

Desde el gobierno departamental de Lavalleja destacaron que “la llegada a Penitente representa una innovación promovida por la intendencia, por la que los organizadores del Club Ciclista Fénix definieron a la prueba como “la etapa reina” de Rutas de América 2026”.

La etapa llevará el nombre de “Waldemar Correa” , denominación definida en conjunto entre la Intendencia de Lavalleja y la organización de la tradicional competencia Rutas de América, en homenaje al histórico ciclista minuano que marcó una época inolvidable para su pueblo, compitiendo en las principales instancias nacionales.

Rutas de América en vivo:

Nuevo líder y etapa crucial

En el plano deportivo, la etapa de este miércoles estuvo marcada por una pinchadura y caída de Ignacio Maldonado, de Armonía Cycles, campeón vigente de Rutas de América y que venía liderando la clasificación general.

De esa forma, Nacho Maldonado perdió la malla líder, la que quedó para su hermano Anderson Maldonado, de Náutico Boca de Cufré, seguido por Pablo Bonilla, también de Náutico a 15 segundos, tercero Nacho Maldonado a 40 segundos y Germán Fernández cuarto a 52 segundos.

El nuevo líder tendrá la posibilidad de sacar una mayor diferencia este jueves, cuando la cuarta etapa tenga final en ascenso en el Salto de Penitente, un escenario que le es favorable.

La considerada etapa reina de esta edición de Rutas de América tendrá una mayor expectativa para ver cómo responde Ander Maldonado y su equipo ante los ataques de sus rivales, en una jornada que puede ser definitoria para el resto de la competencia.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América cuenta con siete etapas en las que los competidores recorrerán nueve departamentos de Uruguay y finalizará el próximo 23 de febrero en la rambla de Montevideo, frente al Hotel Carrasco.

Horarios y detalles de la llegada de este jueves

Cronograma de paso con horarios aproximados

11:00 – Ingreso a Solís de Mataojo

(Ruta 8 – Avenida Fabini)

Entre 11:45 y 12:00 – Ingreso a la ciudad de Minas

(Ruta 8 – Avenida Baltasar Brum – Luis Alberto de Herrera – Ruta 8)

Entre 12:30 y 12:45 – Llegada al Salto del Penitente

Cortes y circulación

Aproximadamente una hora antes del ingreso de los ciclistas a Minas se cortará la Avenida Luis Alberto de Herrera, en función del ritmo de la caravana de ciclistas.

Desde las 10:00 se cortará el ingreso a Camino al Penitente por Ruta 8.

Vías de acceso a la meta en Penitente

Habrá dos vías habilitadas para acceder a la zona de llegada:

Ingreso por Marco de los Reyes

Camino de Campanero (antes de la Sociedad Agropecuaria)