El ex Nacional Bruno Damiani metió un doblete para el Philadelphia Union en la Liga de Campeones de la Concacaf: mirá los tantos del uruguayo

Bruno Damiani tras la victoria de su equipo por la Copa de Campeones de la Concacaf

El exdelantero de Nacional Bruno Damiani convirtió dos goles en la goleada 5-0 de su equipo, el Philadelphia Union , contra el Defence Forge de Trinidad y Tobago, por la ida de la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf .

El Union, que estrenó su 2026 con este partido en Trinidad, se fue al entretiempo con una ventaja de 2-0 tras los goles de Milan Iloski y Ezekiel Alladoh , y a los 64 minutos Olwethu Makhanya puso el 3-0 . En ese momento el DT Bradley Carnell realizó tres variantes, entre ellas el ingreso de Damiani.

Con solo 25 minutos en cancha, al uruguayo le dio para anotar un doblete. A los cuatro minutos de ingresar, el delantero recibió un centro desde la izquierda y conectó una volea desde la medialuna que se metió en el arco rival, ayudado por un desvío en un defensor.

Luego, a los 81 del encuentro, Damiani duplicó su cuenta personal con un tiro penal que casi ataja el golero trinitense Isaiah Williams, para poner el 5-0 definitivo.

El delantero uruguayo, surgido en Nacional y con pasado en Boston River, lleva 11 goles en 41 partidos disputados con el Philadelphia Union, con el que en 2025 ganó la Supporters Shield de la MLS, que se otorga al mejor equipo de la temporada regular.

El equipo estadounidense volverá a enfrentarse a Defence Forge por la vuelta de la primera ronda el próximo jueves 26 de febrero, a las 21:00.