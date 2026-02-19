Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESTADOS UNIDOS

El ex Nacional Bruno Damiani metió un doblete para el Philadelphia Union en la Liga de Campeones de la Concacaf: mirá los tantos del uruguayo

En su primer partido del 2026, el delantero uruguayo pudo anotar dos goles con solo 25 minutos en cancha

19 de febrero 2026 - 9:50hs
Bruno Damiani tras la victoria de su equipo por la Copa de Campeones de la Concacaf

Bruno Damiani tras la victoria de su equipo por la Copa de Campeones de la Concacaf

Bruno Damiani presentado en Philadelphia Union

Bruno Damiani presentado en Philadelphia Union

Foto: @PhilaUnion

El exdelantero de Nacional Bruno Damiani convirtió dos goles en la goleada 5-0 de su equipo, el Philadelphia Union, contra el Defence Forge de Trinidad y Tobago, por la ida de la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El Union, que estrenó su 2026 con este partido en Trinidad, se fue al entretiempo con una ventaja de 2-0 tras los goles de Milan Iloski y Ezekiel Alladoh, y a los 64 minutos Olwethu Makhanya puso el 3-0. En ese momento el DT Bradley Carnell realizó tres variantes, entre ellas el ingreso de Damiani.

Con solo 25 minutos en cancha, al uruguayo le dio para anotar un doblete. A los cuatro minutos de ingresar, el delantero recibió un centro desde la izquierda y conectó una volea desde la medialuna que se metió en el arco rival, ayudado por un desvío en un defensor.

Luego, a los 81 del encuentro, Damiani duplicó su cuenta personal con un tiro penal que casi ataja el golero trinitense Isaiah Williams, para poner el 5-0 definitivo.

Jadson Viera en la conferencia de este jueves
NACIONAL

Jadson Viera tras el empate de Nacional con Racing: "Estamos en un proceso", su charla con Oliva y la llegada de Mauricio Vera

Rodrigo Aguirre celebrando su primer gol con la camiseta de Tigres de México
MÉXICO

Rodrigo Aguirre debutó en Tigres de México con un doblete: mirá los goles del delantero de la selección uruguaya

El delantero uruguayo, surgido en Nacional y con pasado en Boston River, lleva 11 goles en 41 partidos disputados con el Philadelphia Union, con el que en 2025 ganó la Supporters Shield de la MLS, que se otorga al mejor equipo de la temporada regular.

El equipo estadounidense volverá a enfrentarse a Defence Forge por la vuelta de la primera ronda el próximo jueves 26 de febrero, a las 21:00.

Embed - Defence Force vs Philadelphia | 2026 Concacaf Champions Cup | Round One

Temas:

Bruno Damiani Nacional philadelphia Concacaf Liga de Campeones de la Concacaf uruguayo

Seguí leyendo

Las más leídas

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Washington Aguerre, quien ya quedó habilitado para jugar en Peñarol, para el partido con Deportivo Maldonado

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
URUGUAYOS

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica que pudo haberle costado la expulsión por Liga de Campeones y los memes; mirá el video

Eduardo Darias 
PEÑAROL

La lesión de Eduardo Darias en Peñarol que lo pone muy en duda para jugar ante Nacional el clásico del Torneo Apertura el 1° de marzo

Jorge Fucile en el Mundial de Sudáfrica 2010
FÚTBOL

Jorge Fucile vuelve de su retiro a los 41 años y enfrentará a clubes que pertenecen a excompañeros de la selección uruguaya

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos