Rodrigo Aguirre debutó en Tigres de México con un doblete: mirá los goles del delantero de la selección uruguaya

Rodrigo Aguirre celebrando su primer gol con la camiseta de Tigres de México

Rodrigo Aguirre tuvo un debut soñado con la camiseta del Tigre s, club al que llegó tan solo días atrás proveniente del América . El delantero de la selección uruguaya se estrenó con dos goles por la Copa de Campeones Concacaf , en la victoria de su equipo 4-1 ante el Forge FC de Canadá.

Aguirre tardó solo 22 minutos en anotar su primer tanto con la casaca de Tigres, que abrió el marcador del partido.

Un córner desde la derecha del equipo méxicano terminó en el vértice izquierdo del área canadiense, donde apareció el también uruguayo Fernando Gorriarán , que con un cabezazo asistió a su compatriota para que empujara la pelota al lado del arco , también de cabeza.

Su segundo gol llegó a los 71 minutos. Diego Lainez realizó una gran jugada individual desde atrás del medio de la cancha amagando a varios rivales y asistió a Aguirre, que ingresó al área y conectó un zurdazo al ángulo derecho para poner el 2-0 . Al siguiente minuto salió sustituido por André-Pierre Gignac.

Brian Wright descontó de penal a los 80, pero un minuto después el argentino Ángel Correa puso el 3-1 y el brasileño Joaquim anotó el 4-1 definitivo a los 86, que clasificó a Tigres a la siguiente ronda de la Copa de Campeones tras el 0-0 del partido de ida, disputado en Canadá.

César Araújo también disputó 30 minutos del partido. El volante uruguayo, que fue pretendido por Nacional en este periodo de pases, ya había debutado con la camiseta de Tigres cuatro días atrás, en la victoria de su equipo 5-1 ante Santos Laguna por la Liga MX.

El motivo de la salida de Rodrigo Aguirre del América

La salida del América del jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa se debió, según reportaron distintos medios mexicanos, a la llegada del brasileño Raphael Veiga, proveniente del Palmeiras.

Debido a este fichaje, las "Águilas" debieron liberar a un jugador no formado en México para poder inscribir al volante ofensivo, y el elegido fue el delantero uruguayo.

El atacante llegó al América en 2024, proveniente del Monterrey, clásico de Tigres, y durante su paso por el aguila jugó 58 partidos y anotó 16 goles. Con el club obtuvo la Campeones Cup y el Torneo Apertura mexicano en 2024.

Lleva nueve partidos jugados y tres goles en la selección uruguaya, en la que debutó en noviembre de 2024 tras ser convocado por el entrenador argentino Marcelo Bielsa.