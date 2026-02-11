Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / EUROPA

El Real Madrid, la UEFA y los clubes europeos llegan a un acuerdo para el fin de la Superliga

El Real Madrid emitió un comunicado donde anuncia un acuerdo que "servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea"

11 de febrero 2026 - 11:45hs
Florentino Pérez, presidente de Real Madrid
Florentino Pérez, presidente de Real Madrid

El Real Madrid emitió un comunicado oficial este miércoles en el que informa un acuerdo con la UEFA y los clubes europeos para "resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo".

Luego de que el Barcelona haya anunciado días atrás que renunciaba al proyecto de Superliga Europea y deje solo al Real Madrid, equipo que tomó la iniciativa de esta competición de la mano de su presidente Florentino Pérez, el club blanco anunció un acuerdo "por el bien del fútbol europeo de clubes".

El comunicado del Real Madrid

"La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes.

Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

Federico Valverde y Arnaut Danjuma
ESPAÑA

Federico Valverde volvió al mediocampo en Real Madrid, Mauro Arambarri anotó de penal y Cristhian Stuani falló uno en Girona: así quedó LaLiga de España

Vinícius Jr.
BRASIL

El plan por el que apuesta Flamengo para repatriar a Vinicius en 2027, quién no renovó con Real Madrid

Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo", detalla el enunciado.

El origen de la Superliga Europea: el sueño de Florentino Pérez

El gran objetivo de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, llegó a su fin luego de quedarse solo en el proyecto y sin el apoyo del resto de los clubes europeos, que fueron abandonando su barco poco a poco.

La Superliga, concebida como alternativa a la UEFA Champions League, fue creada el 18 de abril de 2021 y prometía unos ingresos cercanos a los 400 millones de euros al año.

000_98B33F.webp
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Así, para el entonces presidente del Barcelona, Joan Laporta, había llegado "el momento de que los clubes tengan un mayor control sobre su destino, su futuro y su sostenibilidad", dijo en un comunicado difundido por el club en el nacimiento de la competición, que en ese momento atravesaba una seria crisis económica.

A su lado, Florentino Pérez, defendió su proyecto como una oportunidad histórica: "Igual que hace casi setenta años dimos un paso fundamental en la historia del fútbol con la creación de la Copa de Europa, hoy nuevamente tenemos el deber y la responsabilidad de dar al fútbol europeo el nuevo impulso que tanto necesita", manifestó en ese entonces.

El pasado 7 de febrero de 2025, finalmente el Barça anunció su renuncia al proyecto, siendo el último eslabón de la cadena y del abandono paulatino de los clubes que impulsaron la Superliga en 2021: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham fueron los primeros.

Posteriormente, en los años siguientes, el Atlético de Madrid, Milán, Inter y Juventus siguieron el mismo camino.

Desde el otro lado, clubes como el París Saint-Germain o Bayern de Múnich han estado siempre en contra del proyecto de Florentino.

La UEFA no tardó en tomar cartas en al asunto para evitar que los equipos más poderosos y prestigiosos de Europa formen la Superliga Europea, por lo que se afilió con la FIFA e incluso con las competencias locales de cada uno de los equipos participantes para amenazar con sanciones duras en caso de formar parte de la nueva competencia.

Real Madrid UEFA Barcelona Superliga europea UEFA Champions League

