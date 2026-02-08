Federico Valverde volvió al mediocampo en Real Madrid, Mauro Arambarri anotó de penal y Cristhian Stuani falló uno en Girona: así quedó LaLiga de España

Poco inspirado, Real Madrid sufrió más de la cuenta para imponerse por 2-0 a Valencia, este domingo en Mestalla en la 23ª jornada de Laliga, y se aproxima otra vez a un punto del líder FC Barcelona. Federico Valverde fue titular y volvió a jugar como mediocampista.

Álvaro Carreras (65') adelantó al cuadro madridista en una jugada aislada que se fabricó solo, aprovechando que la zaga che se encontraba hundida, dentro de su área.

El lateral izquierdo se internó y, con un poco de fortuna, se llevó un rebote tras haber arrastrado a cuatro defensas para anotar con la derecha, ante la estupefacción del conjunto valencianista, que estaba haciendo méritos para un resultado mejor.

Para sentenciar el partido, el francés Kylyan Mbappé (90+1) apareció en los últimos instantes . El astro galo marcó a pase de Brahim en una contra.

El delantero alcanza los 23 goles en 23 jornadas en una sobresaliente temporada en la que suma 38 conquistas contando todas las competiciones.

Los blancos, que despertaron a tiempo, notaron las bajas de los brasileños Vinícius por sanción y Rodrygo por una lesión en el isquio de su pierna derecha, así como la del inglés Jude Bellingham, también tocado.

Valencia buscó el gol, aunque no logró definir en los últimos metros. Solo superó una vez al cancerbero belga Thibaut Courtois, pero Lucas Beltrán (70') estrelló el esférico en el palo.

Con esta victoria, Real Madrid suma 57 puntos y se vuelve a situar a uno de Barça, que venció el sábado a Mallorca por 3-0 en el Camp Nou.

"He tenido la suerte de venir a Mestalla muchos años como jugador y sé la dificultad que tiene este estadio, con la gente y también para ellos (los valencianistas), para los jugadores siempre es un partido importante siempre que viene el Madrid", declaró el técnico blanco Álvaro Arbeloa en conferencia de prensa.

"Ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez y el compromiso y de hacer un partido muy serio, creo que hemos sido justos ganadores", prosiguió el técnico salmantino.

Federico Valverde fue, después de mucho tiempo, volante interior derecho ya que Arbeloa puso al canterano David Jiménez como lateral derecho.

El Halcón hizo un buen partido y dejó la cancha en tiempo agregado, entrando en su lugar Jorge Cestero Sancho.

José María Giménez titular en Atlético de Madrid que perdió

Atlético de Madrid perdió 1-0 ante Betis con un golazo del brasileño Antony en el estadio Metropolitano.

"El equipo rival jugó mejor que nosotros, defendió muy bien, no nos permitió casi crear situaciones de gol", declaró Diego Simeone en conferencia de prensa.

José María Giménez jugó los 90' y recupera protagonismo en el colchonero.

En otros partidos de la jornada, Athletic Bilbao ganó a Levante por 4-2 en un frenético final en San Mamés; Sevilla empató 1-1 ante Girona en el Sánchez Pizjuán sobre la bocina; y Getafe se llevó la victoria ante Alavés por 2-0 en Mendizorroza.

Gol de Mauro Arambarri para Getafe

El ex Defensor Spoting, Mauro Arambarri, volvió a anotar para Getafe. Lo hizo de penal a los 72' en un partido donde fue titular junto con Martín Satriano.

Sebastián Boselli estuvo en el banco pero no entró. En el rival, Alavés, Carlos Protesoni (antes llamado Carlos Benavídez) estuvo afuera por lesión.

"Hoy me tocó fallar", dijo Cristhian Stuani

"¡Hoy me tocó fallar! El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles. Agradezco a Míchel me diera la responsabilidad y la confianza , también a mis compañeros que merecían el triunfo. Si de algo estoy seguro es que volveré a intentarlo", escribió este domingo Cristhian Stuani que falló un penal a los 98 minutos, poco después de entrar al campo de juego.

