La opinión sin filtro de Walter Pandiani sobre Federico Valverde: "Para ser el líder de Real Madrid necesitás otro tipo de cosas"

El exfutbolista y actual entrenador uruguayo Walter Pandiani se mostró muy crítico con el liderazgo que ejerce su compatriota Federico Valverde en Real Madrid.

Entrevistado por el periodista español Josep Pedrerol en El Cafecito, Pandiani fue consultado sobre si Real Madrid necesita un líder, a lo que respondió: "Siempre".

Repreguntado si "¿No lo tiene?" el exfutbolista de Peñarol dijo: "No. Tiene a Fede Valverde como capitán y sigue siendo el joven aquel que vimos hace muchos años. Es un gran jugador, un gran compañero pero quizás también necesita un poquito de otros jugadores que le puedan ayudar"

"Para ser el líder de Real Madrid necesitás otro tipo de cosas, no sé si rescatar algún otro jugador que fue jugador de Real Madrid y que vuelva hubiera sido bueno", agregó quien actualmente dirige a Palencia FC en la divisional Tercera Federación que es la quinta categoría del fútbol español.

GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 19/10/2025.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports que Getafe y Real Madrid disputan hoy domingo en el Coliseum, en Getafe (Comunidad de Madrid). Federico Valverde FOTO: EFE

El periodista le preguntó si Sergio Ramos podía ejercer ese rol ya que había declarado estar dispuesto a volver a Real Madrid. "Sí", dijo Pandiani. "Para el día a día, para el vestuario y para ayudar a Arbeloa como jugador desde la cancha, jugando más o jugando menos".

Pandiani tiene actualmente 49 años, empezó su carrera profesional en Basáñez, tras hacer las formativas en Wanderers, pasó a Peñarol y de ahí dio el salto al fútbol europeo para jugar en Deportivo La Coruña, Mallorca, Birmingham, Espanyol, Osasuna, Villarreal, Atlético Baleares, Miramar Misiones y Lausanne Sport.

Como entrenador dirigió a Cerro, Cerrito, Albion y Miramar Misiones en el fútbol uruguayo para volver en enero de este año a España donde se formó como entrenador y comenzó su carrera dirigiendo en Cataluña a Masnou, Europa y L'Hospitalet. Luego asumió el comando de Lorca y en 2020 se fue a Emiratos Árabes Unidos para dirigir las juveniles de Dibba Al-Hisn donde después de un tiempo de estar a cargo de toda la coordinación del club le encargaron el primer equipo, en la Segunda división. En 2021 retornó a Uruguay para dirigir a Cerro.

El exfutbolista de Bella Vista, Fabián Pumar se mostró muy molesto con las declaraciones de Pandiani y escribió en su cuenta de X: "Dicho nuevo destrabado. "Más Uruguayo que Pandiani dando notas en España". Dale hermano, dejá trabajar tranquilo al guacho."