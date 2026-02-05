Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La opinión sin filtro de Walter Pandiani sobre Federico Valverde: "Para ser el líder de Real Madrid necesitás otro tipo de cosas"

Mirá la tajante opinión que Walter Pandiani dio sobre el liderazgo y el capitanato de Federico Valverde en Real Madrid

5 de febrero 2026 - 17:59hs

Walter Pandiani

El exfutbolista y actual entrenador uruguayo Walter Pandiani se mostró muy crítico con el liderazgo que ejerce su compatriota Federico Valverde en Real Madrid.

Entrevistado por el periodista español Josep Pedrerol en El Cafecito, Pandiani fue consultado sobre si Real Madrid necesita un líder, a lo que respondió: "Siempre".

Repreguntado si "¿No lo tiene?" el exfutbolista de Peñarol dijo: "No. Tiene a Fede Valverde como capitán y sigue siendo el joven aquel que vimos hace muchos años. Es un gran jugador, un gran compañero pero quizás también necesita un poquito de otros jugadores que le puedan ayudar"

"Para ser el líder de Real Madrid necesitás otro tipo de cosas, no sé si rescatar algún otro jugador que fue jugador de Real Madrid y que vuelva hubiera sido bueno", agregó quien actualmente dirige a Palencia FC en la divisional Tercera Federación que es la quinta categoría del fútbol español.

Walter Pandiani frente a Cristiano Ronaldo
URUGUAYOS

El nuevo equipo de Walter Pandiani, quien volverá a España para continuar su carrera como entrenador en el ascenso profundo

Federico Valverde con la máscara de hipoxia
URUGUAYOS

El durísimo entrenamiento con máscaras que tuvo Federico Valverde en Real Madrid y la buena noticia para el uruguayo por la recuperación de un compañero

GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 19/10/2025.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports que Getafe y Real Madrid disputan hoy domingo en el Coliseum, en Getafe (Comunidad de Madrid).
Federico Valverde&nbsp;

Federico Valverde

El periodista le preguntó si Sergio Ramos podía ejercer ese rol ya que había declarado estar dispuesto a volver a Real Madrid. "Sí", dijo Pandiani. "Para el día a día, para el vestuario y para ayudar a Arbeloa como jugador desde la cancha, jugando más o jugando menos".

Pandiani tiene actualmente 49 años, empezó su carrera profesional en Basáñez, tras hacer las formativas en Wanderers, pasó a Peñarol y de ahí dio el salto al fútbol europeo para jugar en Deportivo La Coruña, Mallorca, Birmingham, Espanyol, Osasuna, Villarreal, Atlético Baleares, Miramar Misiones y Lausanne Sport.

Como entrenador dirigió a Cerro, Cerrito, Albion y Miramar Misiones en el fútbol uruguayo para volver en enero de este año a España donde se formó como entrenador y comenzó su carrera dirigiendo en Cataluña a Masnou, Europa y L'Hospitalet. Luego asumió el comando de Lorca y en 2020 se fue a Emiratos Árabes Unidos para dirigir las juveniles de Dibba Al-Hisn donde después de un tiempo de estar a cargo de toda la coordinación del club le encargaron el primer equipo, en la Segunda división. En 2021 retornó a Uruguay para dirigir a Cerro.

Mirá en esta nota la historia de Walter Gerardo Pandiani.

El exfutbolista de Bella Vista, Fabián Pumar se mostró muy molesto con las declaraciones de Pandiani y escribió en su cuenta de X: "Dicho nuevo destrabado. "Más Uruguayo que Pandiani dando notas en España". Dale hermano, dejá trabajar tranquilo al guacho."

Temas:

Walter Pandiani Federico Valverde Real Madrid

Seguí leyendo

Las más leídas

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos
DERECHOS DE TV

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos

Patricio Pacífico en su presentación como nuevo jugador del Barcelona B
INFORME

La interna del pase de Patricio Pacífico al Barcelona: el año bajo el radar, la "estricta confidencialidad" y la filtración que mostró la madurez del jugador

Diego Aguirre
PEÑAROL

El consejo directivo de Peñarol que terminó en asado con Diego Aguirre: los temas que se trataron, las condiciones por Luis Angulo y el rotundo mensaje del DT

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera
NACIONAL

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos