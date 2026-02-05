Dólar
/ Nacional / El Pinar

Túnel de Ciudad Vieja: Policía publicó imágenes del el "búnker" que tenía la banda en El Pinar

La Policía desarticuló una organización internacional que construía un túnel de 400 metros para robar un banco; hay once imputados y se incautaron mapas, herramientas y miles de dólares.

5 de febrero 2026 - 18:26hs
La "Operación Blindaje" frustró el lunes un intento de robo millonario a una entidad bancaria en la Ciudad Vieja mediante una modalidad "de película": un túnel subterráneo. La investigación, liderada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), culminó con once personas formalizadas con prisión, entre las que figuran ciudadanos paraguayos, brasileños y uruguayos. Según detalló el Ministerio del Interior en su último comunicado oficial, la banda operaba no solo en el sitio de la excavación, sino que utilizaba una vivienda en El Pinar como base logística y centro de operaciones.

Embed - Allanamiento en el Pinar

El allanamiento en El Pinar: la caída de la logística

El video muestra momento en que efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales (DGOE) irrumpieron en la finca del balneario canario. Al grito de "Policía", los uniformados aseguraron el perímetro y redujeron a los ocupantes, desbaratando el soporte vital de la organización.

robo del siglo: ladrones que cavaron el tunel en ciudad vieja tenian su base en el pinar

"Robo del Siglo": ladrones que cavaron el túnel en Ciudad Vieja tenían su base en El Pinar

video: intento robar una panaderia en la blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Según consignó Montevideo Portal, la casa había sido alquilada el pasado 20 de enero con un contrato hasta el 20 de marzo, fecha que los investigadores interpretan como el plazo límite que los delincuentes se habían trazado para concretar el golpe y huir del país.

El Ministerio del Interior confirmó en su reporte oficial el hallazgo de un verdadero arsenal de herramientas y dinero en efectivo en los allanamientos realizados tanto en Ciudad Vieja como en El Pinar. El inventario de lo incautado incluye:

  • Dinero: $ 30.000 pesos uruguayos, US$ 800 dólares y 37.000 reales.
  • Herramientas: Palas, picos y ropa de trabajo con restos de tierra, coincidentes con las labores en el túnel.
  • Tecnología y vehículos: Un dron, cámaras de videovigilancia para contravigilancia y dos vehículos utilizados para el traslado de los "topos" y materiales.

Una investigación de meses

Si bien el operativo estalló esta semana, el Ministerio del Interior reveló que la investigación comenzó el pasado 11 de setiembre de 2025. El disparador fue una llamada anónima que alertaba sobre una posible boca de venta de estupefacientes en Neptunia. "A partir de esa información, se iniciaron de forma inmediata las tareas investigativas", señala el comunicado de la cartera.

El seguimiento de esa pista permitió identificar a los involucrados y conectar sus movimientos con un local alquilado en Ciudad Vieja desde julio del año pasado. Allí, bajo la fachada de un comercio, avanzaba la construcción de un túnel con dirección a una entidad financiera —presuntamente el Banco República—.

El ministro Carlos Negro destacó la magnitud del daño evitado: "De haberse concretado, hubiera ocasionado un duro golpe a todo el sistema financiero del país y a la economía nacional". Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, resaltó el profesionalismo de las unidades intervinientes, que incluyeron a Bomberos, Policía Científica y la Guardia Republicana, para "neutralizar la amenaza".

La Justicia dispuso la prisión preventiva para los once detenidos por delitos que incluyen tentativa de hurto, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los nexos internacionales de la banda.

