La economía uruguaya comienza 2026 sin señales firmes de recuperación, según índice de Ceres

El Índice Líder de CERES (ILC) se mantuvo estable en enero (0,0%), lo que marca que la economía inicia el año con la misma tendencia de desaceleración registrada desde mediados del 2025, según nuevos datos publicados.

El informe recuerda que para este 2026, más allá de la temporada de verano con indicadores positivos hasta el momento, no aparecen otras vías de crecimiento genuino que colaboren para alcanzar el 2,2% de crecimiento proyectado en el Presupuesto.

En tanto, la mediana de las expectativas de los analistas que participan en la encuesta del Banco Central arroja un crecimiento de 1,9%.

En línea con esto, el Índice de Difusión (ID) fue 50% en enero, lo cual indica que la mitad de las variables que componen el ILC crecieron en el mes.

El ILC es un indicador adelantado del nivel de actividad, que se utiliza para predecir cambios en el ciclo económico; no permite realizar proyecciones cuantitativas sobre los niveles de la actividad económica, sino que está diseñado para dar señales sobre el signo de la evolución de actividad económica general.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), procesa una amplia base de datos económicos y extrae para su Índice Líder las variables que, por su comportamiento, permiten anticipar la tendencia del Producto Bruto Interno (PBI).