Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / INDICADORES

La economía uruguaya comienza 2026 sin señales firmes de recuperación, según índice de Ceres

El ILC se mantuvo sin cambios en enero y confirma la continuidad de la desaceleración, en un contexto de expectativas de crecimiento por debajo de la meta oficial

5 de febrero 2026 - 16:35hs
image

El Índice Líder de CERES (ILC) se mantuvo estable en enero (0,0%), lo que marca que la economía inicia el año con la misma tendencia de desaceleración registrada desde mediados del 2025, según nuevos datos publicados.

El informe recuerda que para este 2026, más allá de la temporada de verano con indicadores positivos hasta el momento, no aparecen otras vías de crecimiento genuino que colaboren para alcanzar el 2,2% de crecimiento proyectado en el Presupuesto.

En tanto, la mediana de las expectativas de los analistas que participan en la encuesta del Banco Central arroja un crecimiento de 1,9%.

Más noticias
Empleo en Uruguay

Los mapas de empleo, desempleo e informalidad laboral de Uruguay en el cierre de 2025

uruguayo de 18 anos capto us$ 625.000 del famoso inversor tim draper con su startup de ia y aviacion
NEGOCIOS TECH

Uruguayo de 18 años captó US$ 625.000 del famoso inversor Tim Draper con su startup de IA y aviación

Embed

En línea con esto, el Índice de Difusión (ID) fue 50% en enero, lo cual indica que la mitad de las variables que componen el ILC crecieron en el mes.

Embed

El ILC es un indicador adelantado del nivel de actividad, que se utiliza para predecir cambios en el ciclo económico; no permite realizar proyecciones cuantitativas sobre los niveles de la actividad económica, sino que está diseñado para dar señales sobre el signo de la evolución de actividad económica general.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), procesa una amplia base de datos económicos y extrae para su Índice Líder las variables que, por su comportamiento, permiten anticipar la tendencia del Producto Bruto Interno (PBI).

Temas:

economía Ceres

Seguí leyendo

Las más leídas

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Ignacio Álvarez anunció su nuevo programa de streaming, Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez anunció el nombre de su nuevo programa y confirmó al equipo que lo acompañará en su vuelta a la pantalla

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez
POLICIALES

Arresto ciudadano en Buceo: vecinos golpearon brutalmente a un hombre que irrumpió en una casa y manoseó a una niña de cinco años

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas
Histórico

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos