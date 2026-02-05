Secretario de Agricultura y Pecuaria de Río Grande del Sur instó a avanzar en sociedades con Uruguay

Agricultura y Pecuaria: Joel Maraschin, director general de la Secretaría de Estado en Río Grande del Sur, en Agro en Punta.

“Aunque con sus producciones compitan por llegar más y mejor a los mercados, Río Grande del Sur y Uruguay comparten una identidad y deben aprovechar eso para avanzar en establecer sociedades y alcanzar mejores resultados”, afirmó Joel Maraschin, director general de la Secretaría de Agricultura y Pecuaria del vecino estado brasileño .

Maraschin es parte del amplio equipo de gobernantes riograndenses que está al frente de una innovadora presencia institucional del estado en Agro en Punta 2026 , exposición que comenzó este miércoles 4 de febrero y concluirá este viernes 6 en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Ello sucede con un stand de gran porte en el área comercial, la conferencia institucional en el auditorio principal y el lanzamiento de una de las grandes exposiciones del sector de los agronegocios en la región, la Expointer 2026.

La edición 48 de la Expointer se hará desde el 30 de agosto al 7 de setiembre en Esteio, localidad ubicada 25 kms al norte de Porto Alegre. "Nuestro futuro tiene raíces fuertes", es la frase que distingue a la edición 2026 de una exposición que en 2025 recibió a más de 660 mil visitantes, con 2.500 expositores, 5.000 animales en pistas, pruebas y remates y más de 500 eventos en nueve días. La Expointer cuenta cada año con una importante participación de autoridades, productores, cabañeros y otros empresarios uruguayos, especialmente del sector agroindustrial, comercial y artesanal.

DSC_0145

Agro en Punta, un evento "magnífico"

Maraschin destacó a Agro en Punta “como un evento magnífico, es la primera vez que estamos presentes con un stand gubernamental, en esta tercera edición de una feria de Uruguay que ya la sentimos como un evento hermano de nuestra Expointer, hemos visto que acá hay muchas innovaciones, mucha información sobre las producciones y los mercados, conferencias de mucho nivel, es una feria que nos permite aprender y aproximarnos mucho”.

Añadió, en diálogo con El Observador, que Río Grande del Sur es una zona de Brasil que tiene "el mismo bioma de Uruguay, la misma cultura porque nos gustan las mismas músicas y danzas, compartimos el mate y también formas de producir, sentimos que estamos más identificados con Uruguay que con otros estados brasileños, hay una aproximación que es muy buena y que la tenemos que aprovechar”.

El mensaje

En Agro en Punta 2026 la presencia institucional de Río Grande del Sur sucede bajo el lema "Tierra fértil para la agroindustria" y con la invitación global a "invertir en un estado que tiene vocación agrícola".

DSC_0086

DSC_0090

Coincidencias de Uruguay y Río Grande del Sur

Sobre la existencia a ambos lados de la frontera de sistemas productivos similares, con desafíos y oportunidades que coinciden, mencionó que “pueden surgir buenas asociaciones, nosotros vemos oportunidades importantes para el bloque Mercosur ahora con el acuerdo con la Unión Europea, para aprovechar eso es importante estar preparados y tomar ventajas de que estamos pegados, es lógico que haya competencia entre países, entre bloques, entre zonas, pero acá hay muchas propiedades rurales binacionales, que crían ganado o hacen agricultura en ambos lados, Brasil es casi un continente, pero Río Grand del Sur es muy parecido con Uruguay y eso en verdad debe ser una ventaja”.

Agregó que “es muy importante que nuestros productores y nuestras agroindustrias se vayan preparando desde ahora mismo para responder a una demanda del mercado europeo que, cuando haya una baja en la tributación, una menor tributación, va a ser muy importante, eso será una oportunidad de crecimiento muy grande”.

“Río Grande del Sur y Uruguay tienen mucho potencial para proveer a los mercados, cuidan mucho la sustentabilidad, los productores hacen muy bien su trabajo, cuidando los recursos y eso es bueno para todos”, añadió.

El peso de Río Grande del Sur

Río Grande del Sur es el tercer mayor exportador de productos pecuarios de Brasil, el cuarto mayor exportador agropecuario, el cuarto mayor estado en el ranking de valor bruto de producción pecuaria y el sexto mayor en el valor bruto agropecuario. En el stand estadual en Agro en Punta se informó que en el último año calendario con datos oficiales las exportaciones agroindustriales del sureño estado brasileño ascendieron a US$ 16,2 mil millones, siendo el 72,7% del total de lo logrado por embarques y con 194 destinos en el mundo. Considerando los rubros, en ese orden el top five lo ocupan el complejo sojero; carnes; tabaco y sus productos; cereales, harinas y preparaciones; y productos forestales.

DSC_0143

"Nos sentimos muy cerca de Uruguay"

Finalmente, instó a avanzar también en asociaciones para trabajar en problemas sanitarios que no reconocen de fronteras y afectan por igual a los productores de cada zona.

Sobre la sanidad en Río Grande del Sur, comentó que “somos un estado libre de fiebre aftosa sin vacunación reconocido por la Organización Mundial de Salud Animal, libres de peste porcina clásica y logramos solucionar el foco de gripe aviaria que es un problema que está en la región, la cuestión sanitaria es muy importante porque en definitiva somos productores de alimentos para la población de nuestros países y de todo el mundo”.

“Nos sentimos muy cerca de Uruguay, nos gusta estar cerca y sentimos que es nuestra obligación trabajar para que eso sea así y aprovecharlo”, concluyó.