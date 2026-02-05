Reunión de Federación Rural en Agro en Punta: la mirada de las federadas del este, el dólar y el Congreso 109

La gestión de las autoridades locales y nacionales con relación al déficit hídrico , la realidad de los precios de los productos que Uruguay exporta a distintos mercados y el valor del dólar fueron los principales temas considerados por integrantes de la Federación Rural (FR) este jueves, informó Jorge Andrés Rodríguez, vicepresidente de la entidad ruralista.

La gremial desarrolló en Agro en Punta un consejo ampliado, que se concreta excepcionalmente y en el que participan los consejeros de la gremial y otros productores, esta vez con una fuerte presencia de integrantes de las gremiales de la zona este de Uruguay.

También participó, en una situación particular, el presidente Rafael Normey, vía zoom desde China, donde integra la delegación de la misión oficial del país en ese mercado, encabezada por el presidente Yamandú Orsi.

Este consejo ampliado de la FR tiene como marco la tradicional gira precongreso, en la cual los directivos de la FR recorren el país para ir preparando en este caso el 109º Congreso de la Federación Rural que se hará durante los días 29 y 30 de mayo de 2026, en instalaciones de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS), gremial que conmemorará su 125° aniversario.

"Arrancamos por el este, presentando el congreso oficialmente en Agro en Punta y con relación a este primer consejo ampliado presencial del año quedamos realmente muy conformes, por la cantidad de gente que nos acompañó y los aportes que se realizaron, sinceramente nos quedó corto, fueron varias horas de trabajo, pero todo de mucha utilidad", indicó Rodríguez.

Déficit hídrico, precios y dólares

Los principales temas considerados, comentó, "fueron los temas del día a día, todo lo relacionado con el déficit hídrico que es una realidad que no se puede cuestionar en muchos lugares del país y ni que hablar acá en el este, los temas de los valores de los productos en los mercados y el tema sin dudas del momento que es el tipo de cambio, el valor del dólar".

El vicepresidente de la FR consideró que por parte de los productores del este "hubo planteos de todo lo que se ha hecho por el tema de la sequía por parte de las autoridades, quiero destacar mucho que las propias gremiales han tomado acciones propias de coordinación, eso es algo muy bueno".

Se señaló como algo negativo, mencionó, que cuando las autoridades de gobierno visitaron Rocha, en medio de las dos reuniones de trabajo por el tema déficit hídrico, "el ministro (Alfredo) Fratti se reunió con el intendente, pero no estuvo con las gremiales de productores, eso incomodó, porque después se sale a decir que no existe una situación que los productores mejor que nadie pueden contar y explicar".

Rodríguez añadió que "para hablar de cosas positivas, porque también las hay, se destacó como importante el trabajo realizado por las intendencias de Maldonado y Rocha con ayuda a los productores, en la medida de lo que se puede, ayudas que durante una sequía permiten mitigar el problema, pero hubo colaboraciones de las oficinas de desarrollo departamentales con los productores, tratando de solucionar los problemas de agua, al menos en el corto plazo".

En la reunión, sobre eso, con foco en soluciones ya de largo plazo, "se habló de los temas burocráticos que son un freno, porque es fácil hablar de que hay US$ 5.000 para hacer un pozo, y el dinero está, pero instrumentarlo seguimos viendo que es algo difícil".

"Lo mismo pasa con el tema del Agua para la Parcela, debe ser más rápido poder hacer un pozo para uso de dos o tres productores, que además se hace con plata de los productores porque el 80% son recursos que sacaron del INAC y el resto es dinero de las intendencias, hay que ser críticos con el tema porque es dinero del sector que debe solucionar los problemas graves y urgentes del sector", detalló.

"No queremos que pase que las soluciones lleguen cuando ya nadie las precise", complementó.

Reconocimiento público sobre el tema valor del dólar

Sobre el valór del dólar, el vicepresidente de la FR comentó que "las medidas que planteó el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), son parte de las cosas que en el gobierno anterior y en este gobierno nosotros hablamos con las autoridades, cosas que estaban para hacer y no estaban en la carpeta, ahora las cosas se hicieron y algún resultado hubo, se perdió tiempo que es un factor a criticar... pero eso ya no lo podemos resolver".

"Tenemos que seguir atentos y ahora mencionar el reconocimiento público de las autoridades de que un dólar por debajo de los $ 40 diría afecta muchísimo la competitividad de varios sectores, empezamos a ser caros a un nivel que te hace que te cuides de invertir y eso malo para todos, no solo para el productor", dijo.

Concluyó, al respecto, que "si el país quiere crecer hay que encontrar un mecanismo que no frene al productor, que no lo haga dudar a la hora de invertir, si caemos en eso estaremos en un círculo vicioso, acá el ministro (Gabriel Oddone) acá mismo (Agro en Punta) fue claro al decir que si tenemos que convivir con un dólar bajo hay que cambiar algunas cosas, porque no vemos mal que el boleto esté subsidiado, esa no es la discusión, sí hay que cambiar que el que pague eso sea el sector productivo que es el que genera los recursos más importantes para el país y la gente".