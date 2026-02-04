Un innovación en Agro en Punta ayuda al productor a resolver necesidades urgentes en el tema garrapata

Marcos Píriz -analista programador- y Maximiliano Techera -productor rural y rematador público- son los responsables de haber lanzado una de las innovaciones tecnológicas para el sector productivo que más llamó la atención en el área comercial de Agro en Punta 2026 , la aplicación GarrApp.

GarrApp es una agrotech diseñada por ambos, gestada hace unos cuatro meses y presentada en la tercera edición de Agro en Punta, exposición que comenzó este miércoles 4 y se extenderá hasta el viernes 6, en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Según explicaron, se trata de una aplicación web para ser utilizada en cualquier dispositivo -celulares, tabletas, computadoras y otros-.

MOVIMIENTO La idea de Un Solo Uruguay para solucionar el abasto de agua a Montevideo sin construir la represa de Casupá

AGROINDUSTRIA La historia del libro que, traducido al chino, Uruguay obsequiará durante la misión oficial en ese mercado

Lo que logra esta plataforma es una sinergia entre el productor ganadero que tiene problemas con la garrapata y quienes le prestan servicios, es decir quienes realizan los baños de aspersión y los profesionales veterinarios.

"Cuando ese productor, sea por control o porque vendió animales y debe despacharlos de su campo, necesite esos servicios puede de un modo sencillo pactar el día del baño y el día de la revisión para el despacho de tropa", explicaron.

El productor, comentaron, tiene muchas cosas que resolver y de las que ocuparse, "y para el tema garrapata con un simple click, a distancia, se asegura de tener en tiempo y forma esos servicios".

Los productores, complementaron, conocen a contratistas que dan baños de inmersión, pero de pronto no pueden coordinar con ellos cuando tienen una urgencia y con esta aplicación pueden solicitar el servicio y enseguida tener respuestas de otros contratistas que están disponibles.

"El productor carga la necesidad y hay una georreferenciación del sitio, por ejemplo un productor de Artigas informa que necesita bañar 200 vacas, y los usuarios registrados, tanto veterinarios como prestadores del servicio de baño, verán la solicitud y podrán cotizarle a ese productor", añadieron.

DSC_0041

El costo del uso de la app

El uso de esta herramienta tiene un costo para el productor, US$ 19 por mes o US$ 149 por año, y también hay un costo para el prestador de servicio, que es quien cobra el servicio, de US$ 49 por mes o US$ 349 anuales.

Ya en las primeras horas de este miércoles hubo varias consultas que están permitiendo ir armando el portafolio de quienes estarán interactuando en el uso de la plataforma.

Si bien el desarrollo está consolidado y ya disponible, se sigue trabajando en añadir nuevas herramientas, incluso vinculadas a la Inteligencia Artificial, por ejemplo para el ruteo desde el prestador del servicio al campo del productor, de modo de facilitar a quien busca el servicio la detección de la personal y/o el profesional que lo ayudan del modo más rápido a resolver su necesidad.

DSC_0038 Marcos Píriz y Maximiliano Techera.

Cruzar información con el MGAP

Otro objetivo, señalaron, es gestionar poder cruzar información con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de modo de facilitarle al ministerio información sobre quienes están controlando, contratando baños, es decir quienes están haciendo las cosas bien.

También, agregaron, ese vínculo tiene como utilidad poder informar datos relacionados con el tema de la fecha de aplicación y el período de espera a respetar para hacer el despacho de la tropa al frigorífico, de modo de evitar el problema grave de la residualidad en el productor final, la carne, algo muy máxima importancia.

Píriz y Techera admitieron que es de especial importancia para ambos estar colaborando con uno de los temas que más preocupa a los productores y al gobierno.

En 2025 el gobierno señaló que, con base en recientes estudios sectoriales, se sitúan en torno a US$ 95 millones las pérdidas anuales por garrapata bovina y problemas asociados.

"Sumarnos a esta movida, si bien Marcos es el desarrollador, es quien pone todo en la cancha, tuvo de cierta manera como disparador que yo, como productor rural, en cierto momento en un campo en Rocha me encontré con este problema tan complicado como lo es la garrapata y con muchos dolores de cabeza, lo que junto con Marcos me llevó a ponerle esfuerzo para contribuir con una solución", dijo Techera.

DSC_0039

Otro lanzamiento en Agro en Punta

En el stand donde se presenta GarrApp también se informa sobre otra reciente innovación, emprendida en ese caso por Techera y otro desarrollador, denominada alGrano!

"Es una plataforma que también le facilita la gestión al productor, sobre todo al mediano y al pequeño, a quien precisa por ejemplo realizar una siembra con maquinaria o con dron, porque puede cargar la solicitud del manejo que precisa y recibir cotizaciones de diferentes contratistas que estén adheridos a la plataforma", explicó.

También el productor podrá establecer sinergias con el agrónomo que lo va a asesorar, con proveedores que le venderán productos, coordinar logísticas y brokers de seguros.

Concluyó, sobre esa herramienta, que una de sus utilidades es asegurarle al contratista el cobro de su trabajo.