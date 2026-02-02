La historia del libro que, traducido al chino, Uruguay obsequiará durante la misión oficial en ese mercado
Uno de los obsequios que integrantes de la misión oficial entregarán en China es un libro sobre los orígenes de la producción frigorífica en Uruguay
2 de febrero 2026 - 5:00hs
Uruguay: la portada del libro que obsequiará en China.
Fotos: INAC
Uno de los obsequios que los integrantes de lamisión oficial de Uruguay en China, recientemente iniciada, entregarán a autoridades chinas es un libro que contiene información sobre las bases y los orígenes de la producción frigorífica en el país.
Gastón Scayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) -integrante de la delegación-, en una nota concedida a Presidencia de la República previo al viaje recordó que en el año 2016 se publicó un libro, esa vez en español e inglés, sobre los comienzos de la industrialización de carnes en Uruguay.
Libro con prólogo del presidente Orsi
Ahora, de cara a esta masiva presencia uruguaya en ese mercado clave para las exportaciones -con jerarcas encabezados por el presidente Yamandú Orsi, pero también industriales, productores y otros empresarios-, ese libro fue traducido al chino y será entregado a las autoridades del país asiático.
En enero, precisamente, se cumplen 160 años de la conformación del directorio de esta empresa transnacional que eligió Uruguay y Fray Bentos para desarrollarse con el extracto de carne y otros productos, se destacó desde el INAC.
El video basado en el libro
Embed - LEMCO Extract Of Meat Co - Fray Bentos, Uruguay