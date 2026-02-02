La historia del libro que, traducido al chino, Uruguay obsequiará durante la misión oficial en ese mercado

Uno de los obsequios que los integrantes de la misión oficial de Uruguay en China , recientemente iniciada, entregarán a autoridades chinas es un libro que contiene información sobre las bases y los orígenes de la producción frigorífica en el país.

Gastón Scayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) -integrante de la delegación-, en una nota concedida a Presidencia de la República previo al viaje recordó que en el año 2016 se publicó un libro, esa vez en español e inglés, sobre los comienzos de la industrialización de carnes en Uruguay.

Ahora, de cara a esta masiva presencia uruguaya en ese mercado clave para las exportaciones -con jerarcas encabezados por el presidente Yamandú Orsi, pero también industriales, productores y otros empresarios-, ese libro fue traducido al chino y será entregado a las autoridades del país asiático.

El libro sobre Liebig's Extract of Meat Company Limited (LEMCO), titulado "Un coloso de la industria cárnica en Fray Bentos, Uruguay", fue traducido al idioma chino por primera vez.

Esta nueva edición de la investigación de la profesora Lucía Lewowicz cuenta con el prólogo del Presidente de la República, Yamandú Orsi, y es portada por la delegación oficial que se encuentra en China.

En enero, precisamente, se cumplen 160 años de la conformación del directorio de esta empresa transnacional que eligió Uruguay y Fray Bentos para desarrollarse con el extracto de carne y otros productos, se destacó desde el INAC.

El video basado en el libro