La misión a China, las chances del agro y un hongo que se interpone entre Uruguay y el mercado asiático

China, un mercado trascendente para el sector agropecuario e industrial de Uruguay.

En un momento estratégico, la misión oficial más multitudinaria que se recuerda partió desde Uruguay hacia China con numerosas autoridades y más de 100 empresarios de diversos rubros que representan además a cámaras y organizaciones privadas, como Asociación Rural del Uruguay (ARU), Federación Rural (FR), Conaprole, frigoríficos, exportadores de granos y otros actores de los agronegocios y la industria.

China acaba de despejar una variable de incertidumbre en el mercado de la carne con el establecimiento de cuotas por países y las condiciones para Uruguay son favorables. Alianzas y rupturas que redefinen las corrientes comerciales, a partir de la agresiva política estadounidense, vuelven a colocar a Uruguay y al Mercosur en un lugar de interés para varios mercados.

TAMBOS Inale informó que pasó un año histórico, un 2025 en el que Uruguay produjo leche como nunca antes

En el caso de China Uruguay viene de apuntarse una conquista importante con una provisión de cupo para la carne en ese país que no genera en la práctica restricciones -más de 300 mil toneladas cuando las exportaciones del año pasado y de este se ubicarán en el entorno de 200 mil-.

El relacionamiento es muy bueno y el concurrir a China antes de que se cumpla el primer año de gobierno es un dato diplomáticamente importante, que es muy valorado en el país asiático.

Encabezada por el presidente Yamandú Orsi, ministros –entre ellos el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alfredo Fratti-, intendentes, presidentes y directores de institutos –INAC, INIA e Inale entre otros-, la delegación de más de 150 personas visitará Beijing y Shanghai entre el 1º y el 7 de febrero.

La carne es un rubro clave, tanto vacuna como ovina. Entre carne vacuna y menudencias las exportaciones sumaron US$ 936 millones, por debajo de la soja con US$ 1.221 millones y la celulosa con US$ 1.055 millones.

También China es un comprador clave en lana, otro rubro que volvió a crecer en 2025.

En carne ovina supo ser un comprador principal hasta 2022, pero luego ha perdido incidencia. También fue un comprador importante de lácteos en la década pasada y generó grandes expectativas bajo el supuesto de que los excedentes de Oceanía no serían suficientes, pero esas expectativas no se vieron confirmadas hasta ahora.

Además de fortalecer los negocios ya existentes, el sector busca avanzar en la habilitación de componentes de la res que hoy no están en el menú, así como subproductos comestibles del tracto digestivo –lengua y glotis en particular– indicaron fuentes del sector.

Gastón Scayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), adelantó que se buscan avances “en habilitaciones de cálculos biliares” –un subproducto de altísimo valor– y que van “urgidos por ocho plantas que no están aún habilitadas para mondongo (producto habilitado en 2024), algo que hace la diferencia para esas plantas”.

Está previsto avanzar en acuerdos en genética que incluya intercambio de embriones.

China va cambiando sus pautas de consumo y por allí puede haber una aceleración de la inserción de Uruguay en el sector hoteles, restaurantes e instituciones, donde van los cortes de más calidad.

En este viaje se aprovechará a lanzar la campaña de promoción de la carne uruguaya 2026 en China, con el espaldarazo de los dos presidentes dando soporte al mensaje.

“En cortes de calidad sobre todo, productos diferenciados, veo mucha más atención a Uruguay de parte de los compradores chinos”, dijo desde la feria Gulfood de Dubai el director del frigorífico Copayán, Fernando González, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Importadores chinos ávidos por asegurar negocios

Una señal que fue tomada positivamente previo a la visita fue la alta presencia e interés de importadores chinos en la feria de Dubai, buscando asegurar negocios y stocks en el comienzo de un año con oferta restringida en el mundo y despejada la incertidumbre de la investigación que dio paso a un nuevo escenario regulado por las cuotas.

“En China hay mucha especulación pero el mercado subió y subió bastante, puede cambiar si Brasil cuotifica por frigorífico y por trimestre”, dijo un operador.

Brasil exporta a China más del 50% de toda su carne vacuna, lo que significa que está muy expuesto a cualquier aumento arancelario. Con un ritmo exportador muy fuerte en enero, cabe preguntarse que pasará en el segundo semestre cuando los brasileños lleguen al tope de su cupo.

En el comienzo del año, los compradores chinos comenzaron a convalidar valores al alza, con una moderada suba en los primeros días de enero que se acentuó a mediados de mes, con incrementos de entre 10% y 15% en distintos cortes.

Entre diciembre y enero el precio promedio de toda la carne vacuna exportada por Uruguay subió de US$ 5.200 a US$ 5.500 por tonelada, en parte por la reactivación de las compras chinas que se habían frenado en noviembre y diciembre.

“El año pasado China fue muy prudente para habilitar productos, porque estaba en el proceso de análisis de salvaguardas, y recién en este momento cambia el foco de las autoridades chinas una vez superado ese tema que era la principal prioridad”, apuntó Scayola en Tiempo de Cambio de Radio Rural desde Dubai, donde participó de la Gulfood previo a volar a Beijing para unirse a la delegación.

El titular del INAC espera resultados a los procesos de habilitación mencionados para antes de mayo, cuando se celebra la feria SIAL en China, pero deslizó la posibilidad de que en esta visita “nos sorprendan y nos estén esperando con los resultados”.

El contexto

China es, desde 2013, el habitual principal comprador de productos uruguayos, con un crecimiento permanente cada año. Según datos de Uruguay XXI, es el principal destino de exportación de bienes uruguayos, con compras por unos 3.493 millones de dólares en 2025, el 26% del total de exportaciones, con un aumento del 12% respecto al año anterior que fue US$ 3.118 millones.

Colza en grano: un hongo se interpone

El ingreso de las harinas de colza y soja uruguayas al mercado chino quedó habilitado tras la firma de un protocolo fitosanitario en mayo de 2025.

Pero estos productos en la práctica tienen poca relevancia.

Lamentablemente no llegará en este viaje la habilitación para la colza en grano y la razón es la exigencia de China de ausencia de un hongo.

En efecto, el protocolo exige que la colza esté libre de plagas de interés para China, “destacando especialmente el hongo Leptosphaeria maculans, presente en Uruguay, lo que hace inviable cumplir con el requisito de análisis lote por lote (1 kg cada 100 toneladas) según la norma china (...), desde el punto de vista práctico, esta exigencia es de difícil o imposible cumplimiento para nuestra realidad productiva”, indica un documento de trabajo que se utilizó en la preparación de esta misión.

Dada la presencia habitual de este hongo en Uruguay, comprometerse a ese nivel de análisis y a garantizar su ausencia hace inviable la habilitación del grano uruguayo por el momento según indicaron representantes de las gremiales agropecuarias que participarán en esta comitiva.

La Leptosphaeria es el agente causal de la enfermedad “de la pierna negra” o cancro o foma del tallo en los cultivos de colza: “Es algo manejable con fungicida”, explicó un agricultor.

Por otra parte, en los días previos al encuentro de Davos, el presidente canadiense Mark Carney logró un acuerdo estratégico con China que recuperó la habilitación a la colza canadiense.

El hongo de la polémica es por ahora un problema manejable en Uruguay y lo más importante, no es observado como problema en la Unión Europea, el principal mercado por lejos para la colza uruguaya.

En el sector agrícola el riego es uno de los temas de cooperación con mayor peso en la agenda y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) va a estar coordinando acciones en ese sentido.

¿Volverán los lácteos?

Los lácteos fueron desplazados de los principales rubros de exportación a China, particularmente desde 2023, cuando cerró acuerdos de arancel cero con Nueva Zelanda y luego con Australia.

Cayó desde más de US$ 100 millones anuales en 2022 a US$ 5 y US$ 8 millones en 2024 y 2025. La leche en polvo de Uruguay quedó fuera de competencia. El Instituto Nacional de La Leche (Inale) viaja con un memorando de entendimiento formulado junto a el MGAP, Economía y Cancillería para establecer un acuerdo de complementación y comercial para el sector lechero que permita avanzar en alguna cuota de acceso para leche en polvo.

Además del presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre, integran la delegación el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, y el director Juan Parra, así como Fernando Lugea, de la Sociedad de Productores de Leche de Florida.

Visitarán la empresa Yili, con la que Conaprole firmó un convenio en 2025 que busca mitigar las desventajas arancelarias frente a Nueva Zelanda e impulsar exportaciones de alto valor, incluyendo 500 toneladas de leche en polvo.

Las importaciones de lácteos de China crecen a un ritmo moderado, pero el año pasado mejoraron en su precio por tonelada: crecieron 2% en volumen frente a 2024 y 13% interanual medido en dólares, de US$ 12.148 millones a US$ 13.668 millones.

¿Más impulso para la lana?

Las compras de lana de China van en un moderado crecimiento, el precio del producto ha dado un salto importante y el tratado de libre comercio con la Unión Europea también mejora la perspectiva de mediano plazo para uno de los dos grandes compradores de lana uruguaya.

Europa y China son los grandes compradores de la fibra en Uruguay.

China ha ido acentuando las compras de lana sucia lo que limita la capacidad de agregar valor dentro de fronteras.

Y en la delegación también participan empresarios de la industria textil uruguaya.

¿Cuál es la expectativa razonable?

En la delegación más vinculada a los productores la expectativa es moderada a baja.

El objetivo es mejorar el relacionamiento, profundizar gradualmente las relaciones comerciales, firmar acuerdos de complementación y cooperación.

Al no poder habilitarse la colza, no parece que el viaje vaya a generar cambios ya en este mes de febrero.

En el caso de la carne sí se espera dejar cerrada la habilitación oficial de más plantas para la exportación de mondongo y la posibilidad de colocar labios, glotis y probablemente lengua en una siguiente visita de INAC en el mes de mayo.

Como cabe imaginar del país más antiguo del mundo, la profundización de la cooperación comercial y tecnológica es un proceso gradual, una siembra cuyos frutos se verán más adelante.