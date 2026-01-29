¿Quiénes son los empresarios que integran la delegación en el viaje de Orsi a China?
La delegación incluye a cerca de 150 personas y la mayoría son empresarios
29 de enero 2026 - 13:10hs
Mario Lubetkin y Yamandú Orsi. Archivo
Foto: Presidencia de la República
El presidente Yamandú Orsi encabezará una extensa delegación de cerca de 150 personas que viajarán a China a partir de este jueves y que está compuesta por funcionarios del gobierno pero también por una importante cantidad de empresarios.
El canciller Mario Lubetkin aseguró que se trata de una delegación récord para la visita de un presidente al país asiático. “Estamos impactados por la dimensión de la delegación”, señaló Lubetkin en rueda de prensa el pasado martes.
Orsi viaja esta tarde y el primer día de agenda oficial es el próximo domingo 1° de febrero. Ese día visitarán el Museo del Partido Comunista de China. El encuentro con el presidente chino Xi Jinping está agendado para el martes 3 mientras que las actividades oficiales se extienden hasta el sábado 7.
La delegación la integran cerca de 100 empresarios pero también estará integrada por algunos dirigentes sindicales (como el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala) y representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con Ignacio Alonso a la cabeza, que buscarán recursos para la remodelación del estadio Centenario con miras al Mundial 2030.
¿Quiénes viajan?
En la delegación del gobierno, Orsi irá acompañado por el prosecretario Jorge Díaz y los ministros Mario Lubetkin (Cancillería), Alfredo Fratti (MGAP) y Fernanda Cardona (Industria). También viajarán los subsecretarios Martín Vallcorba (Economía) y Matías Carámbula (MGAP) así como Álvaro García (BROU), Mario Piacenza (CND) y Mariana Ferreira (Uruguay XXI).
A su vez, dado que uno de los vínculos que se busca profundizar refiere a la innovación, el grupo tendrá entre sus participantes al presidente del directorio de la ANII, Álvaro Brunini, al secretario de Ciencia y Tecnología, David González, y al responsable del programa Uruguay Innova, Bruno Gili.
También viajarán los presidentes del INIA e INAC, Miguel Sierra y Gastón Scayola, el director del Sinae, Leandro Palomeque, y las principales autoridades del Congreso de Intendentes: Nicolás Olivera (presidente), Francisco Legnani (primer vicepresidente) y Carlos Albisu (tercer vicepresidente).
Por su parte, entre los representantes de los empresarios están el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, y los titulares de las principales cámaras: Leonardo García (CIU), Rafael Ferber (ARU), Rafael Normey (FR), Eduardo Ugal (CIF) y Julio César Lestido (Comercio).
También viajan el vicepresidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Facundo Márquez, el representante de la Cámara de Zonas Francas, Enrique Buero, Leonardo Couto de la Cámara de Comercio China-Uruguay y Andrés Marrero de la Cámara de Economía Digital, entre otros según pudo reconstruir El Observador a partir de fuentes políticas y empresariales.