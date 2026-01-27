El gobierno anunció la agenda de Orsi en China: delegación récord y más de una decena de acuerdos

Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil

El presidente Yamandú Orsi inicia este domingo una visita de Estado a la República Popular China con una comitiva empresarial que supera los 100 integrantes —la más numerosa en años— y la expectativa de firmar más de una decena de acuerdos, con los que el gobierno busca "dar un salto de calidad" en la asociación estratégica con el gigante asiático, incluida la presencia del presidente de la AUF buscando inversores para la remodelación del Estadio Centenario para el Mundial 2030.

El punto álgido de la gira será el martes 3 de febrero , fecha en que se celebran los 38 años de relaciones bilaterales. Orsi será recibido con honores militares en el Gran Salón del Pueblo para una cumbre bilateral con el presidente Xi Jinping . Allí se firmarán acuerdos de cooperación y se celebrará un banquete oficial. La agenda política también incluye reuniones con el Primer Ministro y el Presidente de la Asamblea Nacional Popular.

Desembarco empresarial masivo La delegación oficial está acompañada por una comitiva de más de 60 empresarios , coordinada en parte por Uruguay XXI. Mientras la agenda en Beijing tiene un corte más protocolar y de acuerdos marco, la etapa en Shanghái (a partir del jueves 5) será netamente comercial, incluyendo visitas al puerto de Shanghái (el más activo del mundo) y seminarios de promoción de inversiones con la participación del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT).

La "Diplomacia del Fútbol": Objetivo 2030 Un componente novedoso de esta gira es la presencia del presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Aprovechando la vidriera diplomática, la delegación uruguaya buscará concretar acuerdos e inversiones chinas para la remodelación del Estadio Centenario de cara al Mundial 2030.

Las expectativas del gobierno

Se firmarán más de una decena de acuerdos (algunos medios señalan hasta 24 instrumentos bilaterales) que abarcan desde habilitaciones sanitarias hasta cooperación en economía digital y biotecnología. El canciller Mario Lubetkin y los ministros de Ganadería (Alfredo Fratti) e Industria integran la primera línea política para concretar estos convenios durante la cumbre con Xi Jinping el 3 de febrero.

Desembarco empresarial récord

El interés del sector privado ha desbordado las previsiones iniciales. La delegación empresarial, coordinada por Uruguay XXI, ha crecido hasta superar los 100 participantes (una cifra "récord" según los últimos reportes), abarcando sectores tradicionales como el agropecuario e industrial, pero con una fuerte presencia de Tecnologías de la Información (TICs).

La hoja de ruta

Según el documento oficial de la Dirección de Protocolo, la actividad se dividirá en dos etapas: un segmento político-protocolar en la capital y un segmento comercial en el hub financiero de Shanghái.

Primera etapa: Beijing (1 al 4 de febrero)

El presidente y la delegación oficial comenzarán la visita con un acercamiento cultural e histórico. El domingo 1º recorrerán el Museo de Historia del Partido Comunista de China y el lunes 2 visitarán la Gran Muralla (segmento Mutianyu) y la Ciudad Prohibida .

El martes 3 de febrero será el día central de la visita de Estado:

Cumbre Presidencial: Por la mañana, Orsi será recibido con honores militares en el Gran Salón del Pueblo para la reunión bilateral con Xi Jinping .

Firma de Acuerdos: Tras la audiencia, se procederá a la firma de convenios bilaterales y se ofrecerá un Banquete Oficial .

Agenda Política: Por la tarde, el mandatario mantendrá audiencias con el Primer Ministro y el Presidente de la Asamblea Nacional Popular, además de realizar la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Héroes Nacionales y visitar el Mausoleo de Mao .

El miércoles 4, el foco girará hacia la academia y la tecnología. Orsi visitará la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) para disertar ante estudiantes y profesores . Al mediodía, se firmarán acuerdos específicos de Ciencia y Tecnología antes de que la delegación parta en tren hacia Shanghái .

Segunda etapa: Shanghái (5 al 7 de febrero)

En la capital económica de China, la agenda prioriza la logística y la promoción de inversiones:

Puerto de Shanghái: El jueves 5, la delegación visitará el puerto más activo del mundo, vital para las exportaciones uruguayas .

Encuentros empresariales: El viernes 6 se realizará un seminario de promoción comercial co-organizado por Uruguay XXI, donde Orsi dará el discurso de apertura . También se prevé un almuerzo con la Unión de Exportadores y una visita a la Universidad Tongji, reconocida por su escuela de arquitectura y urbanismo .

La misión oficial finalizará el sábado 7 de febrero con la partida de la delegación de regreso a Uruguay .