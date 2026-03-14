Orsi y Lacalle Pou en Fiesta de la Patria Gaucha: el presidente estuvo en el palco y el expresidente desfiló a caballo

La Fiesta de la Patria Gaucha fue el lugar de encuentro de varios dirigentes políticos, entre ellos el presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou , presentes en el tradicional encuentro en Tacuarembó .

El presidente de la República estuvo en el palco junto con otras autoridades de gobierno como el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra .

Al igual que lo hizo como cuando ejercía la Presidencia, Lacalle Pou desfiló a caballo por la principal avenida y fue coreado por sus simpatizantes que asistieron al evento. El expresidente saludó hacia el palco donde estaban las autoridades , según consignó Subrayado de Canal 10.

Dirigentes de la oposición como los nacionalistas Álvaro Delgado y Javier García estuvieron presentes, como también el colorado Pedro Bordaberry y el independiente Pablo Mieres , entre otros.

Esta edición número 39 de la fiesta inició el pasado sábado 7 de marzo y culminará el próximo domingo. En la mañana de este sábado se desarrolló el Desfile Gaucho por la ciudad que contó con la presencia de varias autoridades. El evento continuará con otros espectáculos y actividades.

Durante su estadía en Tacuarembó, Orsi fue consultado sobre la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y reconoció: "Sabemos que genera polémica". Además, enfatizó la necesidad de revisar el Código del Proceso Penal (CPP), señalando que “está vigente y no está mal ver hasta dónde avanzamos y qué es lo que estaría haciendo falta", y subrayó también la importancia de "modernizar la gestión".

Orsi señaló que existe un consenso generalizado en torno a la necesidad de lograr "un gran acuerdo nacional" en materia de seguridad y de encontrar las herramientas necesarias para afrontar los desafíos en Uruguay. En este contexto, destacó la labor de la Policía, la Fiscalía y la Justicia, más allá de los gobiernos de turno, “a veces con resultados distintos, a veces exitosos, a veces no”.