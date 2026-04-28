Esteban Ostojich volverá a dirigir a Boca Juniors en Belo Horizonte, tras un último antecedente con una batalla campal

El árbitro uruguayo Esteban Ostojich volverá a dirigir a Boca Juniors por Copa Libertadores en Belo Horizonte , en el encuentro de esta noche ante Cruzeiro por la tercera fecha de la fase de grupos, siendo la última vez en esa ciudad en el año 2021, en un encuentro que terminó en una batalla campal dentro de túnel camino a los vestuarios.

El encuentro en concreto fue un duelo con Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa en 2021 , tras varias polémicas arbitrales en la serie anulando dos polémicos goles al cuadro xeneize en ambos partidos, los locales pasaron por penales y una vez todos volvieron a las duchas, se desató una batalla campal .

El cruce entre ambos cuadros comenzó a calentarse en la ida, Diego González abrió el marcador y el referí Andrés Rojas decidió anular el tanto por un empujón casi imperceptible de Norberto Briasco en la acción anterior, luego de que Nacho Fernández, capitán del equipo brasilero, se niegue a reanudar el juego hasta la revisión del VAR.

El último antecedente de Esteban Ostojich ante Boca Juniors

En la vuelta ocurrió una situación similar, ya con Ostojich como encargo de impartir justicia. Marcelo Weigandt puso el primero pero un supuesto offside del Pulpo González causó la llamada del VAR. El uruguayo fue llamado a chequear y luego de que vuelen los primeros manotazos entre ambas delegaciones, decidió no convalidar el gol de Boca.

Boca quedó eliminado por penales y rumbo al vestuario Raúl Cascini discutió con un rival, la policía quiso separar y terminó potenciando la situación: Cascini golpeó a un agente de seguridad y en su defensa acudieron el Pulpo González y Javier García, al instante aparecieron Sebastián Villa y Cristian Pavón lanzándole un bebedero a las fuerzas y luego se sumó Marcos Rojo con un matafuego en compañía de Carlos Izquierdoz.

stuani.webp El VAR decidió en contra de Boca Juniors y anuló su gol ante Atlético Mineiro

La situación no se apaciguó hasta que le tiraron gases lacrimógenos al plantel xeneize. La delegación del Xeneize estaba furiosa ya que se sintió perjudicada por el gol anulado de Ostojich en Brasil.

Tras los incidentes, llegaron las sanciones deportivas y económicas para los futbolistas de Boca: seis fechas para Villa y Pavón, cinco para Rojo, cuatro para Izquierdoz, tres para González y dos para García. A su vez, Cascini y Marcelo Delgado sufrieron la prohibición de entrar a competencias Conmebol durante dos años.

Desde ese entonces, los caminos de Ostojich y el conjunto azul y oro se separaron por cuatro años, hasta que se reencontraron en Lima en el 2025 en otro trago amargo para el Xeneize: la derrota por 1-0 con Alianza Lima por la ida de la fase 2 del repechaje, que culminó en la más temprana eliminación del club en la Copa Libertadores.