Cristian Chambian, el jugador de Liga Universitaria que trabajaba en un negocio familiar y que le dio al hincha de Racing la mayor alegría de su historia

En diciembre del año pasado, Cristian Chambian fue a la comida de fin de año del Círculo de Tenis de Montevideo (CTM), en el corazón del Prado. Cuando lo vieron llegar, lo primero que le preguntaron fue si su continuidad en Racing estaba en duda. Un par de hinchas tuiteros lo daban afuera del equipo y un medio radial lo puso en la cuerda floja. El hombre se encogió de hombros: "Hace dos días me junté con Cavenaghi para diagramar el equipo para el año que viene".

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Chambian, de 35 años, llevó a Racing a otro nivel. El domingo su equipo venció 1-0 a Cerro Largo en Melo y la posterior caída de Peñarol contra Wanderers hizo que el Cervecero se coronara campeón del Torneo Apertura , el primer título oficial de Primera División.

Hombre de perfil bajo y de hablar poco en los medios, Chambian es un outsider del fútbol ya que no fue futbolista profesional.

Sin embargo, cultivó su pasión jugando por años en la Liga Universitaria en CTM ,

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Jugó en la sub 20, en la mayor y actualmente lo hace en la presenior (+ 32 años).

El año pasado, cuando el director deportivo Fernando Cavenaghi le encomendó la dirección técnica de Racing para sustituir a Darío Rodríguez, su vida cambió. A la presenior solo fue a dos partidos y esta temporada todavía no pisó la cancha.

En CTM lo conocen como el "Chileno", por su país de nacimiento, o "Chomba", un apodo que ya nadie recuerda cómo se dio.

Volante central o interior derecho, también supo dar una mano como zaguero.

Trabajó con su padre, en una importadora de zapatos, hasta que con algunos amigos del club decidió hacer el curso de entrenador.

Empezó a trabajar en la escuelita de Racing, arrimando al club a varios niños reclutados inicialmente de su entorno cercano.

Al tiempo le ofrecieron dirigir la sub 14 y luego fue escalando en divisiones.

Cavenaghi vio algo especial en su trabajo. Su método, su obsesión con el perfeccionamiento, su capacidad estratégica, su vocación de formación. Por eso le ofreció el cargo tras apostar por Darío Rodríguez a comienzos de 2025, luego de un 2024 marcado por notable trabajo de Eduardo Espinel.

Aquello que pintaba para un breve interinato se fue consolidando con el tiempo.

Torneo Apertura 2025

Darío Rodríguez fue cesado tras empatar 0-0 con Wanderers y perder con Cerro (1-0) y Defensor Sporting (2-0).

Rival Cancha Goles Montevideo City Torque 3-1 Parque Roberto Agustín Pereira 2, Thiago Espinosa Peñarol 2-0 Campeón del Siglo Martín Ferreira, Lucas Monzón Nacional 0-1 Parque Viera Boston River 3-1 Campeones Olímpicos de Florida Sebastián Sosa, Agustín Pereira, Bautista Tomatis River Plate 1-0 Parque Roberto Sebastián Sosa Progreso 1-0 Paladino Santiago Ramírez Plaza Colonia 1-0 Parque Prandi Santiago Ramírez Liverpool 1-1 Parque Roberto Agustín Pereira Juventud 0-1 Parque Artigas Cerro Largo 1-1 Parque Roberto Mateo Cáceres Danubio 0-0 Jardines Miramar Misiones 1-1 Parque Roberto Bautista Tomatis Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra Sexto 61,1% 14-7

Chambian cambió la pisada del equipo con triunfo ante Montevideo City Torque y luego tuvo la fortuna de meter a Racing en fase de grupos de Copa Sudamericana, al ganarle a Wanderers por penales tras un empate 0-0.

En la Copa estuvo lejísimos de emular el campañón de Espinel en 2024. Perdió cinco partidos y solo empató 1-1 con América de Cali en el Pascual Guerrero. También integraron el grupo Corinthians y Huracán.

Copa Sudamericana 2025

Rival Cancha Goles Wanderers 0-0 (4-2 penales) Centenario América de Cali 1-3 Centenario Esteban Da Silva Huracán 0-5 Tomás Adolfo Ducó Corinthians 0-1 Neo Quimica Arena Huracán 1-3 Centenario Bautista Tomatis Corinthians 0-1 Centenario América De Cali 1-1 Pascual Guerrero Guillermo Cotugno Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra Último 9,5% 3-14

Torneo Intermedio 2025

Rival Cancha Goles Boston River 2-0 Parque Roberto Thiago Espinosa, Guillermo Cotugno Miramar Misiones 1-0 Parque Palermo Sebastián Sosa Juventud 1-2 Parque Artigas Sebastián Sosa Nacional 1-2 Parque Viera Mateo Cáceres Danubio 2-1 Jardines Esteban Da Silva, Sebastián Sosa Progreso 3-0 Parque Roberto Esteban Da Silva, Sebastián Sosa, Bautista Tomatis Montevideo City Torque 1-1 Parque Roberto Guillermo Cotugno Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra Tercero grupo B 61,9% 11-6

Su segundo torneo fue el Intermedio donde arrancó bien pero nuevamente se topó con un Juventud que lo cortó en sus aspiraciones de seguir de largo como para poder ganar el grupo.

Torneo Clausura 2025

Rival Cancha Goles Wanderers 1-0 Parque Roberto Bautista Tomatis Cerro 2-1 Tróccoli Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez Defensor Sporting 0-1 Parque Roberto Montevideo City Torque 0-4 Parque Viera Peñarol 1-4 Parque Viera Hugo Silveira Nacional 0-3 Gran Parque Central Boston River 0-0 Parque Roberto River Plate 3-2 Parque Saroldi Iván Manzur, Maximiliano Moreira e/c, Esteban Da Silva Progreso 0-0 Parque Roberto Plaza Colonia 0-1 Parque Roberto Liverpool 2-2 Belvedere Iván Manzur, Agustín Cayetano e/c Juventud 0-0 Parque Roberto Cerro Largo 2-2 Ubilla Esteban Da Silva, Thiago Espinosa Danubio 1-2 Parque Roberto Esteban Da Silva Miramar Misiones 2-0 Palermo Esteban Da Silva, Facundo González Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra Undécimo 37,7% 14-22

En el Torneo Clausura, el equipo no repitió lo bueno que mostró en el Apertura, tomó 22 goles y cayó al puesto 11.

Sin embargo, en la Tabla Anual terminó séptimo y eso lo hizo clasificar nuevamente a la Copa Sudamericana.

La clave del bajón fue que Racing perdió la fortaleza en el Parque Roberto donde con Chambian como DT no perdió en sus 9 primeros partidos. Tras ganarle a Wanderers en el debut, perdió los 6 siguientes encuentros como local.

Copa AUF Uruguay 2025

Rival Cancha Goles Atenas de Tala 0-0 (4-2 penales) Juan Antonio Lavalleja Boston River 0-0 (4-3 penales) Parque Roberto Universitario 4-1 Parque Roberto Iván Manzur 2, Franco Suárez, Felipe Cairus Plaza Colonia 1-1 (1-2 penales) Campeones Olímpicos de Florida Esteban Da Silva Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra Semifinalista 50% 5-2

En la Copa AUF Uruguay, el equipo de Sayago llegó hasta las semifinales y se fue invicto con tres empates y un triunfo.

En enero de este año, Racing debutó en la naciente Copa de la Liga AUF perdiendo contra un juvenil equipo de Peñarol por 1-0 y dejando una pobre imagen.

Chambian está en dos grupos de WhatsApp del CTM. Uno de la categoría presenior, donde juega (o jugaba porque su actividad en Racing es muy demandante) y otro que integran todas las categorías del club.

Los dos grupos estallaron el domingo con mensajes de felicitaciones.

Algunos de ellos fueron muy sentidos por provenir de hinchas de Racing.

Uno de los que lo saludó fue César Ezquerra, padre del exfutbolsita y actual preparador físico Leandro Ezquerra, quien tuvo un pasaje por Racing.

"Gracias Cristian. Esperé 63 años por vivir esta alegría", le dijo.

Como jugador se lo recuera como un volante central o interior derecho de muy sólidos rendimientos. También supo dar una mano de zaguero.

"Es un jugador ordenado, de buen pie, muy buen jugador para el nivel de Liga, muy fuerte, raspador, si tenía que ir fuerte, sabía cómo ir fuerte y cuando había que ordenar y jugar, jugaba. Nunca mostró un perfil de ser un entrenador en cancha y siempre respetó las órdenes de los entrenadores. Para todos fue una enorme sorpresa que siguiera tanto tiempo en Racing y su logro es vivido como un gran orgullo dentro del club", dijo uno de sus compañeros.

Un juez de largo recorrido en la Liga Universitaria, Gerardo "El Saca" Señorales lo recordó como un "número 8 de muy buen juego, muy correcto y tremenda persona".

De subir fotos con sus outfits de cancha, ahora el grupo se llenó de elogios y alegría. Chambian hizo campeón a Racing. A un barrio que se enamoró de las retiradas de Contrafarsa y los arreglos del Pitufo Lombardo. Un club que nunca se olvidó de soñar y que ahora disfruta del mayor logro de su historia.

Torneo Apertura 2026

Rival Cancha Goles Deportivo Maldonado 2-4 Parque Roberto Sebastián Da Silva, Tomás Habib Nacional 1-1 Gran Parque Central Ramiro Brazionis Danubio 4-0 Parque Roberto Tomás Habib, Yuri Oyarzo, Iván Manzur, Alex Vázquez Albion 3-1 Franzini Franco Suárez, Esteban Da Silva, Guillermo Cotugno Cerro 1-0 Parque Roberto Bautista Tomatis Boston River 1-0 Campeones Olímpicos de Florida Felipe Cairus Liverpool 1-0 Parque Roberto Felipe Álvarez Progreso 1-1 Parque Roberto Rodrigo Dudok Peñarol 2-1 Campeón del Siglo Yuri Oyarzo, Alex Vázquez Juventud 2-1 Parque Roberto Felipe Álvarez, Fernando Mimbacas en contra Wanderers 2-1 Parque Viera Tomás Habib, Nicolás Sosa Defensor Sporting 1-1 Parque Roberto Tomás Habib Cerro Largo 1-0 Ubilla Guillermo Cotugno Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra Campeón 76,9% 22-11

La campaña de Racing estuvo marcada por una derrota inicial ante Deportivo Maldonado a la que siguió después una caída contra Boston River por Copa Sudamericana, que lo dejó sin la chance de jugar este año la fase de grupos.

Sin embargo, el equipo se levantó con 12 partidos invicto y una campaña memorable coronada con dos fechas de anticipación.