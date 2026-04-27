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El Observador / Fútbol / DT CAMPEÓN

Cristian Chambian, el jugador de Liga Universitaria que trabajaba en un negocio familiar y que le dio al hincha de Racing la mayor alegría de su historia

La historia de Cristian Chambian, el joven entrenador de Racing de 35 años, que trabajaba en un negocio familiar de zapatos e hizo el curso de técnico cuando jugaba como volante en Círculo de Tenis, en la Liga Universitaria

27 de abril de 2026 20:38 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Cristian Chambian

Cristian Chambian

Foto: Dante Fernández/Focouy

En diciembre del año pasado, Cristian Chambian fue a la comida de fin de año del Círculo de Tenis de Montevideo (CTM), en el corazón del Prado. Cuando lo vieron llegar, lo primero que le preguntaron fue si su continuidad en Racing estaba en duda. Un par de hinchas tuiteros lo daban afuera del equipo y un medio radial lo puso en la cuerda floja. El hombre se encogió de hombros: "Hace dos días me junté con Cavenaghi para diagramar el equipo para el año que viene".

Hombre de perfil bajo y de hablar poco en los medios, Chambian es un outsider del fútbol ya que no fue futbolista profesional.

Sin embargo, cultivó su pasión jugando por años en la Liga Universitaria en CTM,

Reviví todos los goles del Racing campeón del Torneo Apertura: la victoria clave ante Peñarol, el tanto en la hora ante Wanderers y el golazo de Cotugno en Melo

"Es un momento único, hermoso e histórico": José "Rulo" Varela habló con Referí del título de Racing campeón del Torneo Apertura, las claves de la consagración y la "emoción" de volver tras la rotura de ligamentos

Jugó en la sub 20, en la mayor y actualmente lo hace en la presenior (+ 32 años).

El año pasado, cuando el director deportivo Fernando Cavenaghi le encomendó la dirección técnica de Racing para sustituir a Darío Rodríguez, su vida cambió. A la presenior solo fue a dos partidos y esta temporada todavía no pisó la cancha.

En CTM lo conocen como el "Chileno", por su país de nacimiento, o "Chomba", un apodo que ya nadie recuerda cómo se dio.

Volante central o interior derecho, también supo dar una mano como zaguero.

Trabajó con su padre, en una importadora de zapatos, hasta que con algunos amigos del club decidió hacer el curso de entrenador.

Empezó a trabajar en la escuelita de Racing, arrimando al club a varios niños reclutados inicialmente de su entorno cercano.

Al tiempo le ofrecieron dirigir la sub 14 y luego fue escalando en divisiones.

Cavenaghi vio algo especial en su trabajo. Su método, su obsesión con el perfeccionamiento, su capacidad estratégica, su vocación de formación. Por eso le ofreció el cargo tras apostar por Darío Rodríguez a comienzos de 2025, luego de un 2024 marcado por notable trabajo de Eduardo Espinel.

Aquello que pintaba para un breve interinato se fue consolidando con el tiempo.

Torneo Apertura 2025

Darío Rodríguez fue cesado tras empatar 0-0 con Wanderers y perder con Cerro (1-0) y Defensor Sporting (2-0).

Rival Cancha Goles
Montevideo City Torque 3-1 Parque Roberto Agustín Pereira 2, Thiago Espinosa
Peñarol 2-0 Campeón del Siglo Martín Ferreira, Lucas Monzón
Nacional 0-1 Parque Viera
Boston River 3-1 Campeones Olímpicos de Florida Sebastián Sosa, Agustín Pereira, Bautista Tomatis
River Plate 1-0 Parque Roberto Sebastián Sosa
Progreso 1-0 Paladino Santiago Ramírez
Plaza Colonia 1-0 Parque Prandi Santiago Ramírez
Liverpool 1-1 Parque Roberto Agustín Pereira
Juventud 0-1 Parque Artigas
Cerro Largo 1-1 Parque Roberto Mateo Cáceres
Danubio 0-0 Jardines
Miramar Misiones 1-1 Parque Roberto Bautista Tomatis
Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra
Sexto 61,1% 14-7

Chambian cambió la pisada del equipo con triunfo ante Montevideo City Torque y luego tuvo la fortuna de meter a Racing en fase de grupos de Copa Sudamericana, al ganarle a Wanderers por penales tras un empate 0-0.

En la Copa estuvo lejísimos de emular el campañón de Espinel en 2024. Perdió cinco partidos y solo empató 1-1 con América de Cali en el Pascual Guerrero. También integraron el grupo Corinthians y Huracán.

Copa Sudamericana 2025

Rival Cancha Goles
Wanderers 0-0 (4-2 penales) Centenario
América de Cali 1-3 Centenario Esteban Da Silva
Huracán 0-5 Tomás Adolfo Ducó
Corinthians 0-1 Neo Quimica Arena
Huracán 1-3 Centenario Bautista Tomatis
Corinthians 0-1 Centenario
América De Cali 1-1 Pascual Guerrero Guillermo Cotugno
Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra
Último 9,5% 3-14

Torneo Intermedio 2025

Rival Cancha Goles
Boston River 2-0 Parque Roberto Thiago Espinosa, Guillermo Cotugno
Miramar Misiones 1-0 Parque Palermo Sebastián Sosa
Juventud 1-2 Parque Artigas Sebastián Sosa
Nacional 1-2 Parque Viera Mateo Cáceres
Danubio 2-1 Jardines Esteban Da Silva, Sebastián Sosa
Progreso 3-0 Parque Roberto Esteban Da Silva, Sebastián Sosa, Bautista Tomatis
Montevideo City Torque 1-1 Parque Roberto Guillermo Cotugno
Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra
Tercero grupo B 61,9% 11-6

Su segundo torneo fue el Intermedio donde arrancó bien pero nuevamente se topó con un Juventud que lo cortó en sus aspiraciones de seguir de largo como para poder ganar el grupo.

Torneo Clausura 2025

Rival Cancha Goles
Wanderers 1-0 Parque Roberto Bautista Tomatis
Cerro 2-1 Tróccoli Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez
Defensor Sporting 0-1 Parque Roberto
Montevideo City Torque 0-4 Parque Viera
Peñarol 1-4 Parque Viera Hugo Silveira
Nacional 0-3 Gran Parque Central
Boston River 0-0 Parque Roberto
River Plate 3-2 Parque Saroldi Iván Manzur, Maximiliano Moreira e/c, Esteban Da Silva
Progreso 0-0 Parque Roberto
Plaza Colonia 0-1 Parque Roberto
Liverpool 2-2 Belvedere Iván Manzur, Agustín Cayetano e/c
Juventud 0-0 Parque Roberto
Cerro Largo 2-2 Ubilla Esteban Da Silva, Thiago Espinosa
Danubio 1-2 Parque Roberto Esteban Da Silva
Miramar Misiones 2-0 Palermo Esteban Da Silva, Facundo González
Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra
Undécimo 37,7% 14-22

En el Torneo Clausura, el equipo no repitió lo bueno que mostró en el Apertura, tomó 22 goles y cayó al puesto 11.

Sin embargo, en la Tabla Anual terminó séptimo y eso lo hizo clasificar nuevamente a la Copa Sudamericana.

La clave del bajón fue que Racing perdió la fortaleza en el Parque Roberto donde con Chambian como DT no perdió en sus 9 primeros partidos. Tras ganarle a Wanderers en el debut, perdió los 6 siguientes encuentros como local.

Copa AUF Uruguay 2025

Rival Cancha Goles
Atenas de Tala 0-0 (4-2 penales) Juan Antonio Lavalleja
Boston River 0-0 (4-3 penales) Parque Roberto
Universitario 4-1 Parque Roberto Iván Manzur 2, Franco Suárez, Felipe Cairus
Plaza Colonia 1-1 (1-2 penales) Campeones Olímpicos de Florida Esteban Da Silva
Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra
Semifinalista 50% 5-2

En la Copa AUF Uruguay, el equipo de Sayago llegó hasta las semifinales y se fue invicto con tres empates y un triunfo.

En enero de este año, Racing debutó en la naciente Copa de la Liga AUF perdiendo contra un juvenil equipo de Peñarol por 1-0 y dejando una pobre imagen.

Chambian está en dos grupos de WhatsApp del CTM. Uno de la categoría presenior, donde juega (o jugaba porque su actividad en Racing es muy demandante) y otro que integran todas las categorías del club.

Los dos grupos estallaron el domingo con mensajes de felicitaciones.

Algunos de ellos fueron muy sentidos por provenir de hinchas de Racing.

Uno de los que lo saludó fue César Ezquerra, padre del exfutbolsita y actual preparador físico Leandro Ezquerra, quien tuvo un pasaje por Racing.

"Gracias Cristian. Esperé 63 años por vivir esta alegría", le dijo.

Como jugador se lo recuera como un volante central o interior derecho de muy sólidos rendimientos. También supo dar una mano de zaguero.

"Es un jugador ordenado, de buen pie, muy buen jugador para el nivel de Liga, muy fuerte, raspador, si tenía que ir fuerte, sabía cómo ir fuerte y cuando había que ordenar y jugar, jugaba. Nunca mostró un perfil de ser un entrenador en cancha y siempre respetó las órdenes de los entrenadores. Para todos fue una enorme sorpresa que siguiera tanto tiempo en Racing y su logro es vivido como un gran orgullo dentro del club", dijo uno de sus compañeros.

Un juez de largo recorrido en la Liga Universitaria, Gerardo "El Saca" Señorales lo recordó como un "número 8 de muy buen juego, muy correcto y tremenda persona".

De subir fotos con sus outfits de cancha, ahora el grupo se llenó de elogios y alegría. Chambian hizo campeón a Racing. A un barrio que se enamoró de las retiradas de Contrafarsa y los arreglos del Pitufo Lombardo. Un club que nunca se olvidó de soñar y que ahora disfruta del mayor logro de su historia.

Torneo Apertura 2026

Rival Cancha Goles
Deportivo Maldonado 2-4 Parque Roberto Sebastián Da Silva, Tomás Habib
Nacional 1-1 Gran Parque Central Ramiro Brazionis
Danubio 4-0 Parque Roberto Tomás Habib, Yuri Oyarzo, Iván Manzur, Alex Vázquez
Albion 3-1 Franzini Franco Suárez, Esteban Da Silva, Guillermo Cotugno
Cerro 1-0 Parque Roberto Bautista Tomatis
Boston River 1-0 Campeones Olímpicos de Florida Felipe Cairus
Liverpool 1-0 Parque Roberto Felipe Álvarez
Progreso 1-1 Parque Roberto Rodrigo Dudok
Peñarol 2-1 Campeón del Siglo Yuri Oyarzo, Alex Vázquez
Juventud 2-1 Parque Roberto Felipe Álvarez, Fernando Mimbacas en contra
Wanderers 2-1 Parque Viera Tomás Habib, Nicolás Sosa
Defensor Sporting 1-1 Parque Roberto Tomás Habib
Cerro Largo 1-0 Ubilla Guillermo Cotugno
Posición % Puntos Ganados Goles a favor-Goles en contra
Campeón 76,9% 22-11

La campaña de Racing estuvo marcada por una derrota inicial ante Deportivo Maldonado a la que siguió después una caída contra Boston River por Copa Sudamericana, que lo dejó sin la chance de jugar este año la fase de grupos.

Sin embargo, el equipo se levantó con 12 partidos invicto y una campaña memorable coronada con dos fechas de anticipación.

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