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Fénix goleó a Atenas y se metió en la final del Competencia de la Segunda División Profesional

Fénix fue de menos a más en la serie A del Torneo Competencia y terminó ganando el grupo A al vapulear al débil Atenas en el Campus de Maldonado

27 de abril de 2026 21:03 hs
Guillermo Pereira y Andrés Barboza

Guillermo Pereira y Andrés Barboza

Foto: @CAFenix_

Fénix se convirtió este lunes en el segundo finalista del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional al golear a Atenas de San Carlos en el Estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado por 4-1.

Sebastián De Marco hizo dos goles, mientras que Guillermo Pereira y Gastón Colmán le dieron marco de goleada al partido. Para Atenas descontó Lautaro Vázquez.

El sábado, Huracán y Cerrito empataron 1-1 quedando ambos sin chances de ganar el grupo, pero cerrando un buen Competencia.

La decisión de River Plate con su entrenador tras su complicado comienzo en Segunda división que ya lo compromete con el descenso

Oriental le ganó a Rentistas y es el primer finalista del Competencia: mirá las posiciones en la Segunda División Profesional

Sergio Cortelezzi hizo el gol de Huracán y la Cobra Luis Machado el de Cerrito.

Luego de 20 años, Uruguay Montevideo volvió a jugar de local en el Parque Ancap. Los de Pueblo Victoria tenían chance de ganar el grupo pero empataron 1-1 con Tacuarembó.

Los goles fueron de Guzmán Pereira para el local y de Pablo López para el Tacua.

La Luz tuvo fecha libre.

Tabla de posiciones del grupo A

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor En contra
Fénix 11 6 3 3 0 12 6
Huracán 10 6 2 4 0 9 6
Uruguay Montevideo 9 6 2 3 1 7 5
Cerrito 9 6 2 3 1 8 8
La Luz 7 6 1 4 1 5 6
Atenas 4 6 1 1 4 5 11
Tacuarembó 3 6 0 3 3 5 9

Tabla de posiciones del grupo B

La fecha se abrió el viernes con el triunfo de Plaza Colonia sobre Oriental por 2-0, con goles de Pablo García y Valentín Amoroso.

El patablanca se llevó tres valiosos puntos pensando en la Tabla Anual.

River Plate logró su primer triunfo al doblegar 2-1 a un rival directo por la tabla del descenso, Paysandú FC.

Los ahora dirigidos por Damián Santín se impusieron con doblete de Maximiliano Burruzo contra un gol de Franco López.

Rentistas y Miramar Misiones jugarán el miércoles a la hora 19.00 en el Complejo Rentistas para cerrar el Competencia.

Colón tuvo fecha libre.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Oriental 13 6 4 1 1 8 5
Plaza Colonia 12 6 3 3 0 9 2
Colón 9 6 2 3 1 8 5
Rentistas 8 5 2 2 1 5 4
Paysandú FC 4 6 1 1 4 4 7
Miramar Misiones 4 5 1 1 3 2 6
River Plate 4 6 1 1 4 6 13

Tabla del descenso

Equipo Promedio
Plaza Colonia 2,000
Huracán 1,667
Colón 1,658
Oriental 1,658
Atenas 1,605
Fénix 1,459
Tacuarembó 1,421
Rentistas 1,405
La Luz 1,000
Cerrito 0,921
Uruguay Montevideo 0,921
Miramar Misiones 0,800
Paysandú FC 0,667
River Plate 0,667

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