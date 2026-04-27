Fénix goleó a Atenas y se metió en la final del Competencia de la Segunda División Profesional

Fénix se convirtió este lunes en el segundo finalista del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional al golear a Atenas de San Carlos en el Estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado por 4-1.
Fénix se citará en la final con Oriental de La Paz, ganador con una fecha de anticipación del grupo B.
Sebastián De Marco hizo dos goles, mientras que Guillermo Pereira y Gastón Colmán le dieron marco de goleada al partido. Para Atenas descontó Lautaro Vázquez.
El sábado, Huracán y Cerrito empataron 1-1 quedando ambos sin chances de ganar el grupo, pero cerrando un buen Competencia.
Sergio Cortelezzi hizo el gol de Huracán y la Cobra Luis Machado el de Cerrito.
Luego de 20 años, Uruguay Montevideo volvió a jugar de local en el Parque Ancap. Los de Pueblo Victoria tenían chance de ganar el grupo pero empataron 1-1 con Tacuarembó.
Los goles fueron de Guzmán Pereira para el local y de Pablo López para el Tacua.
La Luz tuvo fecha libre.
Tabla de posiciones del grupo A
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles favor
| En contra
|Fénix
|11
|6
|3
|3
|0
|12
|6
| Huracán
|10
|6
|2
|4
|0
|9
|6
| Uruguay Montevideo
|9
|6
|2
|3
|1
|7
|5
| Cerrito
|9
|6
|2
|3
|1
|8
|8
| La Luz
|7
|6
|1
|4
|1
|5
|6
| Atenas
|4
|6
|1
|1
|4
|5
|11
| Tacuarembó
|3
|6
|0
|3
|3
|5
|9
Tabla de posiciones del grupo B
La fecha se abrió el viernes con el triunfo de Plaza Colonia sobre Oriental por 2-0, con goles de Pablo García y Valentín Amoroso.
El patablanca se llevó tres valiosos puntos pensando en la Tabla Anual.
River Plate logró su primer triunfo al doblegar 2-1 a un rival directo por la tabla del descenso, Paysandú FC.
Los ahora dirigidos por Damián Santín se impusieron con doblete de Maximiliano Burruzo contra un gol de Franco López.
Rentistas y Miramar Misiones jugarán el miércoles a la hora 19.00 en el Complejo Rentistas para cerrar el Competencia.
Colón tuvo fecha libre.
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Oriental
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|5
| Plaza Colonia
|12
|6
|3
|3
|0
|9
|2
| Colón
|9
|6
|2
|3
|1
|8
|5
| Rentistas
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|4
| Paysandú FC
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|7
| Miramar Misiones
|4
|5
|1
|1
|3
|2
|6
| River Plate
|4
|6
|1
|1
|4
|6
|13
Tabla del descenso
|Equipo
| Promedio
|Plaza Colonia
|2,000
| Huracán
|1,667
| Colón
|1,658
| Oriental
|1,658
| Atenas
|1,605
| Fénix
|1,459
| Tacuarembó
|1,421
| Rentistas
|1,405
| La Luz
|1,000
| Cerrito
|0,921
| Uruguay Montevideo
|0,921
| Miramar Misiones
|0,800
| Paysandú FC
|0,667
| River Plate
|0,667