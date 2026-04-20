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Oriental le ganó a Rentistas y es el primer finalista del Competencia: mirá las posiciones en la Segunda División Profesional

Con una fecha de anticipación, Oriental de La Paz se metió en la final del Torneo Competencia al ganarle 2-1 a Rentistas en el Tróccoli

20 de abril de 2026 21:41 hs
Benjamín Núñez

Benjamín Núñez

Foto: @orientalfcsad

Oriental de La Paz se convirtió este lunes en el primer finalista del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional. El equipo que dirige Darío Flores Bistolfi le ganó 2-1 a Rentistas en el estadio Luis Tróccoli y con una fecha para jugar ya dejó liquidado el grupo B.

El campeón del Competencia (que sale de una final entre los ganadores del grupo A y B) se asegura un lugar en playoffs para el caso de no terminar entre los seis primeros de la Tabla Anual.

Horacio "Mencho" Sequeira abrió la cuenta pero rápidamente empató Matías Rigoleto. Benjamín Núñez, uno de los mejores jugadores en lo que va del torneo, metió el 2-1 definitivo.

La fecha se abrió el viernes con empate entre Plaza Colonia y Paysandú FC, 1-1 en el Parque Prandi.

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La decisión de River Plate con su entrenador tras su complicado comienzo en Segunda división que ya lo compromete con el descenso

Ezequiel Amaro marcó para los sanduceros y Pablo García para los patablanca.

El sábado, por el grupo A, Atenas logró su primer triunfo, 1-0 contra Tacuarembó con gol de Facundo Vigo.

Posteriormente, Miramar Misiones y Colón empataron 0-0, en el grupo B.

El mismo resultado tuvieron Cerrito y La Luz en el Palermo, por la serie A.

El domingo, Huracán FC dio el gran batacazo de la fecha al ganarle 2-1 a Fénix con goles de Maximiliano Rodríguez y Joaquín Machado contra uno de Gastón Colmán.

Con ese triunfo, Huracán saltó a lo más alto del grupo A y a falta de una fecha depende de sí mismo para llegar a la final. El próximo sábado jugará con Cerrito

Uruguay Montevideo y River Plate tuvieron fecha libre.

Tabla de posiciones del grupo A

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor En contra
Huracán 9 5 2 3 0 8 5
Fénix 8 5 2 2 1 9 6
Uruguay Montevideo 8 5 2 2 1 6 4
Cerrito 8 5 2 2 1 7 7
La Luz 7 6 1 4 1 5 6
Atenas 4 5 1 1 3 4 7
Tacuarembó 2 5 0 2 3 4 8

Tabla de posiciones del grupo B

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Oriental 13 5 4 1 0 8 3
Plaza Colonia 9 5 2 3 0 7 2
Colón 9 6 2 3 1 8 5
Rentistas 8 5 2 2 1 5 4
Paysandú FC 4 5 1 1 3 3 5
Miramar Misiones 4 5 1 1 3 2 6
River Plate 1 5 0 1 4 4 12

Tabla del descenso

Equipo Promedio
Huracán 1,800
Plaza Colonia 1,800
Oriental 1,703
Colón 1,658
Atenas 1,649
Tacuarembó 1,432
Rentistas 1,405
Fénix 1,378
La Luz 1,000
Cerrito 0,919
Uruguay Montevideo 0,919
Miramar Misiones 0,800
Paysandú FC 0,800
River Plate 0,200

Los dos últimos perderán la categoría.

Así se jugará la séptima fecha

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