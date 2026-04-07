Preocupante arranque de River Plate en Segunda División Profesional: mirá la tabla de posiciones tras la cuarta fecha

River Plate perdió el lunes 1-0 contra Miramar Misiones en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional y el equipo sigue dando señales preocupantes.
Jugadas las cuatro primeras fechas del certamen, el elenco de Raúl Salazar apenas ganó uno de los 12 puntos que disputó por lo que ya no solo comprometió la posibilidad de pelear el Competencia, sino que va quedando relegado en la Tabla Anual lo cual lo puede empezar a comprometer con el descenso a la Divisional C, tal como le pasó a Rampla Juniors la temporada pasada.
Por el momento, el darsenero perdió 3-1 con Oriental en el debut, luego empató 1-1 con Rentistas, jugando en ambos como local, cayó 3-0 en su visita a Plaza Colonia y el lunes sucumbió ante Miramar Misiones en el estadio Charrúa.
Por el grupo B, el que integran River y Miramar Misiones, además de Rentistas que tuvo fecha libre, Colón y Plaza Colonia empataron 1-1 mientras que Oriental doblegó 1-0 a Paysandú FC.
| Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles favor
| En contra
|Plaza Colonia
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|1
| Oriental
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|1
| Colón
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|3
| Rentistas
|5
|3
|1
|2
|0
|3
|2
| Paysandú FC
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|3
| Miramar Misiones
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|4
| River Plate
|1
|4
|0
|1
|3
|0
|7
En el grupo A, La Luz le ganó 2-1 a Atenas, Cerrito 2-1 a Uruguay Montevideo y Fénix 3-2 a Tacuarembó mientras que Huracán tuvo fecha libre.
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles favor
| En contra
|Cerrito
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|3
| La Luz
|6
|4
|1
|3
|0
|5
|4
| Fénix
|5
|3
|1
|2
|0
|4
|3
| Uruguay Montevideo
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
| Huracán
|3
|3
|0
|3
|0
|4
|4
| Tacuarembó
|2
|3
|0
|2
|1
|4
|5
| Atenas
|1
|4
|0
|1
|3
|3
|7
Los dos primeros pasan a la final y el campeón se asegura jugar playoffs si después en la Tabla Anual no entra entre los seis primeros.
Quinta fecha del Torneo Competencia
Se abrirá este viernes cuando jueguen Paysandú-Rentistas a la hora 18.00 en el estadio Artigas de Paysandú.
El sábado jugarán La Luz-Uruguay Montevideo a la hora 15.00 en el Palermo y en el mismo escenario jugarán Oriental y Miramar Misiones a las 21.30.
El domingo chocarán Fénix-Cerrito a la hora 13.00 en el Capurro, Colón-River Plate a la hora 16.00 en el Palermo y Tacuarembó-Huracán a las 20.30 en el Goyenola.
Tabla del descenso
|Equipo
| Promedio
|Plaza Colonia
|2,000
| Colón
|1,639
| Oriental
|1,629
| Atenas
|1,611
| Tacuarembó
|1,514
| Rentistas
|1,400
| Fénix
|1,371
| La Luz
|1,028
| Huracán
|1,000
| Miramar Misiones
|1,000
| Paysandú FC
|1,000
| Cerrito
|0,943
| Uruguay Montevideo
|0,861
| River Plate
|0,250
Los dos últimos perderán la categoría.