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Preocupante arranque de River Plate en Segunda División Profesional: mirá la tabla de posiciones tras la cuarta fecha

Mirá cómo están las tablas de posiciones de las dos series del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional luego de la disputa de la cuarta fecha

7 de abril de 2026 12:00 hs
Felipe Chiappini

Felipe Chiappini

Foto: @cariverplateuru

River Plate perdió el lunes 1-0 contra Miramar Misiones en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional y el equipo sigue dando señales preocupantes.

Jugadas las cuatro primeras fechas del certamen, el elenco de Raúl Salazar apenas ganó uno de los 12 puntos que disputó por lo que ya no solo comprometió la posibilidad de pelear el Competencia, sino que va quedando relegado en la Tabla Anual lo cual lo puede empezar a comprometer con el descenso a la Divisional C, tal como le pasó a Rampla Juniors la temporada pasada.

Por el momento, el darsenero perdió 3-1 con Oriental en el debut, luego empató 1-1 con Rentistas, jugando en ambos como local, cayó 3-0 en su visita a Plaza Colonia y el lunes sucumbió ante Miramar Misiones en el estadio Charrúa.

Por el grupo B, el que integran River y Miramar Misiones, además de Rentistas que tuvo fecha libre, Colón y Plaza Colonia empataron 1-1 mientras que Oriental doblegó 1-0 a Paysandú FC.

Así quedaron las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17: Uruguay está segundo en el Grupo A luego de sumar dos empates

Danubio cesó a Diego Monarriz, segundo entrenador argentino despedido en el fin de semana de la décima fecha del Torneo Apertura

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor En contra
Plaza Colonia 8 4 2 2 0 6 1
Oriental 7 3 2 1 0 4 1
Colón 5 4 1 2 1 4 3
Rentistas 5 3 1 2 0 3 2
Paysandú FC 3 3 1 0 2 2 3
Miramar Misiones 3 3 1 0 2 1 4
River Plate 1 4 0 1 3 0 7

En el grupo A, La Luz le ganó 2-1 a Atenas, Cerrito 2-1 a Uruguay Montevideo y Fénix 3-2 a Tacuarembó mientras que Huracán tuvo fecha libre.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor En contra
Cerrito 7 3 2 1 0 6 3
La Luz 6 4 1 3 0 5 4
Fénix 5 3 1 2 0 4 3
Uruguay Montevideo 5 4 1 2 1 4 4
Huracán 3 3 0 3 0 4 4
Tacuarembó 2 3 0 2 1 4 5
Atenas 1 4 0 1 3 3 7

Los dos primeros pasan a la final y el campeón se asegura jugar playoffs si después en la Tabla Anual no entra entre los seis primeros.

Quinta fecha del Torneo Competencia

Se abrirá este viernes cuando jueguen Paysandú-Rentistas a la hora 18.00 en el estadio Artigas de Paysandú.

El sábado jugarán La Luz-Uruguay Montevideo a la hora 15.00 en el Palermo y en el mismo escenario jugarán Oriental y Miramar Misiones a las 21.30.

El domingo chocarán Fénix-Cerrito a la hora 13.00 en el Capurro, Colón-River Plate a la hora 16.00 en el Palermo y Tacuarembó-Huracán a las 20.30 en el Goyenola.

Tabla del descenso

Equipo Promedio
Plaza Colonia 2,000
Colón 1,639
Oriental 1,629
Atenas 1,611
Tacuarembó 1,514
Rentistas 1,400
Fénix 1,371
La Luz 1,028
Huracán 1,000
Miramar Misiones 1,000
Paysandú FC 1,000
Cerrito 0,943
Uruguay Montevideo 0,861
River Plate 0,250

Los dos últimos perderán la categoría.

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