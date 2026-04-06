Peñarol vs Nacional: cómo se prepara el Palacio Peñarol para el clásico de básquetbol contra pronósticos de lluvia y humedad

Peñarol y Nacional se enfrentarán este martes a la hora 21.15 en el Palacio Peñarol por la ronda título (liguilla) de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Los aurinegros adoptaron una serie de importantes medidas para lograr que el juego se desarrolle con normalidad habida cuenta de que hay pronósticos de lluvia.

El lunes de la semana pasada , el partido programado entre Peñarol y Aguada no se pudo jugar debido a las condiciones climáticas .

Había 2.500 hinchas de Peñarol presentes, pero la humedad reinante impidió el inicio del cotejo.

Para este martes hay pronóstico de lluvia para buena parte de la jornada, un elevado porcentaje de humedad y una temperatura mínima de 19 grados.

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Las entradas se venden como pan caliente. Solo quedan 100 boletos para la tribuna con acceso por calle Minas, otros 100 para la platea baja y alrededor de mil entradas para la tribuna con acceso por calle Magallanes.

Se estima que el clásico tendrá 4.000 hinchas de Peñarol, mientras que Nacional no tendrá parciales, por razones de seguridad, tal como se acostumbra en partido de básquetbol calificados como de alto riesgo.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, Peñarol decidió, por razones de seguridad, venderle solamente entradas a los socios del básquetbol del club.

Tratamiento de la cancha

El presidente del básquetbol de Peñarol, Santiago Sánchez, dijo a Referí que el club contactó a una empresa especializada en industria de la madera y equipamiento deportivo para que el martes, en horas tempranas, aplique con una maquinaria, sobre el piso flotante del Palacio Peñarol, un producto que pueda prevenir los efectos de la humedad.

Además, se contratarán ventiladores industriales. No tienen definido aún el número. Puede ser como mínimo cuatro y como máximo ocho.

El Palacio cuenta con 12 ventiladores activos para combatir los efectos de la temperatura ambiente.

"Ya suspendimos la actividad de formativas para el martes. Se analizará si corresponde que se haga el día del partido el entrenamiento de activación", informó el dirigente.

Peñarol necesita un solo triunfo para asegurarse el número 1 de los playoffs y quiere seguir en racha positiva contra Nacional, vigente campeón de Liga al que ya le ganó los dos enfrentamientos del Clasificatorio.

Después, el elenco dirigido por Leandro García Morales enfrentará el viernes a Defensor Sporting, el lunes de la semana próxima nuevamente a Nacional, pero en el Polideportivo del Gran Parque Central, a Malvín el jueves 16 y tiene aplazados sus compromisos contra Aguada y Hebraica Macabi.

Este martes debutará el base estadounidense de 34 años Mikh McKinney, quien fue dirigido por García Morales en Astros de Jalisco y que es reemplazo temporal del lesionado Skyler Hogan.

"Queremos que se recupere bien y le vamos a dar entre 10 y 15 días para que se recupere completamente, no tenemos por qué apurarlo", indicó Sánchez.