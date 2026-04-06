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Gonzalo De los Santos mostró una foto de exjugadores de Peñarol con los que compartió momentos y ahora defienden a la selección uruguaya: "Y faltaron más...", escribió

El exdirector deportivo de los carboneros, campeón en el segundo quinquenio de la institución, recordó a varios futbolistas

6 de abril de 2026 13:41 hs
Gonzalo De los Santos compartió una foto con los exjugadores de Peñarol con los que trabajó en divisiones formativas, y que ahora estuvieron con la selección uruguaya, como Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Federico Valverde y Brian Rodríguez

Gonzalo De los Santos compartió una foto con los exjugadores de Peñarol con los que trabajó en divisiones formativas, y que ahora estuvieron con la selección uruguaya, como Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Federico Valverde y Brian Rodríguez

Gonzalo De los Santos, exjugador de Peñarol en el segundo quinquenio de los aurinegros y quien volvió para retirarse como futbolista en el club, compartió este domingo una fotografía con cuatro jugadores que pasaron por las formativas de la institución carbonera y que ahora defienden a la selección uruguaya, como Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Federico Valverde y Facundo Pellistri.

El Gaucho estuvo en Wembley con los futbolistas celestes en esta doble fecha FIFA de marzo.

Allí se reencontró con varios jugadores que alternaron en las divisiones formativas de Peñarol cuando él se desempeñaba como director deportivo.

Los jugadores y Gonzalo De los Santos

Gonzalo De los Santos fue director deportivo de Peñarol desde enero de 2017 a agosto de 2018, y allí no solo convivió con los planteles principales, sino que también lo hizo con las formativas del club.

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Vio ascender a jugadores como Federico Valverde, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri y Darwin Núñez, que son quienes aparecen en la fotografía que compartió desde el seno de la selección uruguaya.

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El Cebolla con sus excompa&ntilde;eros Nico Rotundo y Gonzalo De los Santos, en esta ocasi&oacute;n, director deportivo de los aurinegros

El Cebolla con sus excompañeros Nico Rotundo y Gonzalo De los Santos, en esta ocasión, director deportivo de los aurinegros

Pero a su vez, en el comentario de la fotografía, añadió: "Alegría verlos y faltaron más como Canario Álvarez, Facu Torres, Santi Bueno, Nahitan Nández que no pudo estar esta vez! Formativas @oficialcap".

Aquí se puede ver su posteo:

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