El primer gol de Nicolás Schiappacasse en su regreso al fútbol, en un club de Brasil al que le dio la victoria; mirá el video

Nicolás Schiappacasse tuvo una doble alegría este domingo a la noche cuando le dio la victoria a su nuevo club, Amazonas, de la Serie C del fútbol de Brasil, ya que anotó su primer gol desde su arribo, y ganaron en el debut del Campeonato Brasileiro.

En el mismo equipo juega el ex Fénix, Nacional y Peñarol, Léo Coelho , quien, además, es su capitán, y el delantero arregló su situación a principios de marzo.

El último partido que había jugado Nicolás Schiappacasse en el fútbol uruguayo previo a arreglar su situación con Amazonas, fue el pasado 12 de octubre de 2025 cuando defendiendo a River Plate, le ganaron 2-1 a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas por el Torneo Clausura.

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Debutó con Amazonas el pasado 12 de marzo ante Figueirense, cuando perdieron 1-0 como locales por la tercera ronda de la Copa Brasil.

Luego de casi un mes, volvió a jugar con su club este domingo a la noche, en lo que fue la primera fecha de la Serie C del Campeonato Brasileiro, y visitaban a Confianca.

El delantero uruguayo comenzó como suplente e ingresó para jugar en el segundo tiempo.

Finalmente fue decisivo ya que faltando muy poco para el final y jugando de visitantes, sobre los 88 minutos, convirtió el 1-0 para la victoria en el debut de Amazonas en este torneo de la Serie C.