El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El sorpresivo nuevo club de Nicolás Schiappacasse quien firmó en Brasil con un equipo que acaba de ser campeón y en el que juega un ex Nacional y Peñarol

El delantero descendió el año pasado con River Plate a la Segunda división profesional y tras varios meses, pudo conseguir nueva institución

9 de marzo 2026 - 13:30hs
Nicolás Schiappacasse firmó su contrato con Amazonas de la Serie B de Brasil

Nicolás Schiappacasse firmó su contrato con Amazonas de la Serie B de Brasil

Luego de un 2025 en el que le tocó descender con River Plate a la Segunda división profesional del fútbol uruguayo, el delantero Nicolás Schiappacasse consiguió un club en Brasil y jugará en Amazonas, junto a Léo Coelho, quien fuera campeón uruguayo con Nacional y con Peñarol.

En 2024, Schiappacasse hizo un gol en 14 partidos con los cebritas.

Su mejor actuación de los últimos tiempos se dio en La Luz, en 2023, donde anotó nueve tantos en 14 encuentros.

Futbolísticamente, el delantero debutó en River en 2015 con Guillermo Almada de entrenador.

Luego se fue Atlético de Madrid donde no llegó al primer equipo.

Pasó por Rayo Majadahonda, Parma, Famalicao y Sassuolo para llegar en 2021 a Peñarol donde apenas jugó seis partidos, hasta romperse los ligamentos de la rodilla.

Una vez recuperado, cuando entrenaba en Peñarol a la espera de firmar contrato, fue detenido en un control policial en la ruta y se le incautó un arma de fuego. Iba a entregársela a la barra de Peñarol a Maldonado, en ocasión de un clásico amistoso contra Nacional.

Terminó en la cárcel de Florida. Cuando salió entrenó en El Tanque Sisley pero volvió a jugar en 2022 en Miramar Misiones, por la oportunidad que le dio Lasalvia.

Su llegada a Amazonas de Brasil

Hace casi dos semanas, Nicolás Schiappacasse contestó un posteo del Indio Fernández, cuando se despidió de Godoy Cruz para firmar con Peñarol.

"Gracias a mis compañeros, a los cuerpos técnicos, al hincha por siempre estar en todos lados y a todos los funcionarios del club que trabajan en silencio cada día y dejan todo para que el club siga adelante siempre. Fue un placer, @clubgodoycruzoficial", escribió Nicolás Fernández.

Enseguida, Nicolás Schiappacasse, quien fue campeón del Campeonato Sudamericano sub 20 junto a él con la selección uruguaya en 2017 en Ecuador, le contestó: "Claro que sí amigo! Ahora vas a brillar en el mejor cuadro".

En las últimas horas, el delantero viajó con su representante y firmó contrato con Amazonas, el club en el que Léo Coelho es capitán y que acaba de ganar el Campeonato Amazoense.

Ahora, Schiappacasse jugará la Serie B del Brasileirao junto a su nuevo club.

Temas:

Nicolás Schiappacasse Peñarol Léo Coelho River Plate Amazonas Brasil Nacional

