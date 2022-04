De la cárcel a la cancha: Schiappacasse vuelve a entrenar; lo hará en El Tanque Sisley

El exdelantero de Peñarol, Nicolás Schiappacasse, dejó la cárcel este jueves y pasará a cumplir prisión domiciliaria por seis meses, tras llegar a un acuerdo con fiscalía mediante juicio abreviado.

El futbolista había sido imputado por tráfico interno de armas y municiones en concurso formal con un delito de receptación real y porte de arma de fuego en lugares públicos, tras ser detenido con un arma en la ruta Interbalnearia cuando iba en auto rumbo a un clásico de verano entre Peñarol y Nacional que se iba a disputar en Maldonado el pasado 26 de enero.

Este jueves, luego de cumplir dos meses y 12 días de prisión preventiva, llegó a un acuerdo con la fiscalía mediante un juicio abreviado y cumplirá prisión domiciliaria durante seis meses, con una pena total de 14 meses.

En el acuerdo se estableció que tendrá la posibilidad de volver a entrenar, lo que hará en El Tanque Sisley.

El futbolista tiene autorización para practicar de 15 a 19 horas y tiene prohibido ir a partidos de fútbol, salvo cuando juegue ese equipo y vaya como integrante del plantel y no como espectador.

Una vez cumplido el arresto, por otros seis meses deberá presentarse en la dependencia policial una vez por semana y prestar servicios comunitarios durante cuatro horas semanales.

Schiappacasse en su detención

¿Por qué El Tanque Sisley?

Fredy Varela, el histórico dirigente del club verde y negro, explicó por qué se dio el vínculo.

“La doctora (Karen) Pintos, abogada del chico, es socia de El Tanque y nos representó muchos años en la AUF en el Tribunal de Penas”, dijo a Último al arco de radio Sport 890.

“Era una solución para que el chico estuviera en forma, por un posible pase al exterior. A ella le pareció correcto que practicara en El Tanque”, agregó Varela, quien señaló que “lo primero es la solidaridad con el jugador”.

Varela señaló que “por ahora” no hay posibilidades de que pueda jugar “oficialmente”.

“Lo que va a hacer es practicar y estar en forma por un posible pase. Si no le sale nada y quiere jugar en el club, El Tanque no tiene problemas, bienvenido sea”, señaló. “Hicimos un acto de humanidad y solidaridad. Un jugador no puede dejar de entrenar”.

Por su parte, la abogada Pintos adelantó que si en estos 14 meses que aún debe cumplir, surge una posibilidad de un club local o extranjero que se interese en el delantero, se buscará la “autorización” ante las autoridades.

A la cancha

El momento de su detención, Schiappacasse había terminado su préstamo con Peñarol y estaba cerca de llegar a una ampliación, lo que no se concretó debido a su situación. Su ficha pertenece a Sassuolo de Italia.

Además, el atacante de 23 años estaba en la fase final de recuperación de una lesión de ligamento cruzado de rodilla que sufrió el pasado 18 de mayo.

Ahora, tras dejar la cárcel de Florida y fijar domicilio en casa de sus padres, podrá retomar su carrera como futbolista, en la que quiere recuperar su nivel y volver a ser figura, según dijo su abogada.

El delantero comenzará a entrenar este viernes, declaró Varela.

Schiappacasse en las juveniles de Uruguay

El Tanque Sisley es dirigido actualmente por el entrenador Richard Presa y desde hace un mes se prepara para jugar en Primera División Amateur, la ex divisional “C”.

El club no puede jugar en Segunda, a nivel profesional, debido a la deuda que tiene pendiente. En mayo de 2021 la deuda, solo con jugadores, era de $ 23 millones y US$ 137 mil.

En caso de lograr el ascenso, en un campeonato muy duro con 22 equipos, si el club no paga lo que debe, no podrá jugar la próxima temporada en la Segunda Profesional.

“Vamos a llegar a un acuerdo para pagar todo, pero no va a ser fácil subir, hay muy buenos equipos”, dijo Varela.

“La parte deportiva se la dejo a Alejandro Nannini que nos está dando una mano y ha gerenciado la parte deportiva”, agregó el dirigente, en mención al empresario argentino.

Luego de dos meses presos, en los que padeció covid-19 y depresión, Schiappacasse volverá a sentirse futbolista en El Tanque Sisley y en el Della Valle, el estadio que tiene el club en Carrasco.

“Estamos haciendo los arreglos del estadio, la cancha está espectacular, pintura nueva, vestuarios”, dijo Varela.

Prohibido ir a partidos como espectador

Schiappacasse "tiene la prohibición expresa de concurrir a cualquier tipo de espectáculo deportivo excepto cuando vaya como integrante del plantel a jugar los partidos", indicó a la prensa el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech..