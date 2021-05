El fondo FIFA que benefició a 43 jugadores de El Tanque que pensaban que no cobrarían más

Cuarenta y tres futbolistas uruguayos fueron beneficiados por el fondo creado por la FIFA y FIFpro, una organización internacional de futbolistas que defiende los derechos de estos en sus respectivas Asociaciones, y recibirán en los próximos días US$ 172.649.

Este fondo en común se creó en febrero de 2020 con el fin de ayudar a aquellos jugadores que no han percibido sus salarios, sobre todo, debido a que los clubes a los que defendían, se desafiliaron por un tiempo o directamente dejaron de existir.

El acuerdo firmado se cumple desde 2015 en adelante, por lo que si existen futbolistas que tienen reclamos anteriores, no ingresan en este.

Diego Battiste

Entre FIFA y FIFpro, entregarán US$ 172.649 a los jugadores de El Tanque que no cobraron una deuda de 2917

La FIFA anunció este miércoles que para esta temporada, se aprobaron 1.005 solicitudes, entre ellas, 43 para jugadores uruguayos.

Además, el ente rector del fútbol mundial, informó que en esta partida repartirá un total de US$ 16 millones.

El presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Diego Scotti, dijo a Referí que esos 43 futbolistas son todos de El Tanque Sisley.

Cabe recordar que el equipo fusionado no pudo anotarse para el Campeonato Uruguayo de 2018 debido a que sus futbolistas no estaban de acuerdo en volver a refinanciar la deuda una vez más, y a partir de allí, no volvió a competir.

Por lo tanto, las deudas que existen con estos jugadores datan de 2017.

“Hicimos un seguimiento en el tema para poner la situación de El Tanque Sisley arriba de la mesa. El Tanque y Miramar eran los clubes implicados al principio, pero como Miramar se bajó porque pagó las deudas, entraron los futbolistas de El Tanque”, explicó Scotti.

Diego Scotti, presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales

Cabe señalar que el dinero que ingresará por este fondo en común, es destinado exclusivamente al tema salarios impagos y no entra en el convenio, deudas por premios.

Un tema muy importante es que si algún día El Tanque Sisley pretende volver a jugar, deberá pagar el total de la deuda que tiene con los futbolistas y el cuerpo técnico.

Es decir, si a un futbolista le adeudan $ 100 por poner un ejemplo, y ahora a través de este convenio percibe $ 50, en el momento en que el club pretenda volver a jugar, tendrá que pagarle los $ 100 a dicho jugador y éste, devolver a FIFA y FIFpro esos $ 50, para que el programa pueda continuar ayudando a otros profesionales en el mundo.

“Ese es un tema importante. Tiene que quedar claro que en caso de querer jugar, El Tanque va a tener que pagar toda la deuda”, agregó Scotti.

Por su parte, el secretario de la Mutual, Mitchell Duarte, también agregó información del tema a Referí.

La gráfica muestra las 10 principales Asociaciones afectadas, entre las que Uruguay ocupa el octavo puesto

“Ni bien recibimos a principios de 2020 la noticia de la firma de este convenio entre FIFA y FIFpro, comenzamos las tratativas. Tuvimos que presentar un montón de documentación de El Tanque, hasta la denuncia que tiene en la Justicia por las deudas del BPS. Todo debe ser muy claro”, explicó Duarte.

La deuda actual de El Tanque, solo con jugadores, es de $ 23 millones y US$ 137 mil.

Si bien cada futbolista puede reclamar personalmente, la Mutual como gremio decidió actuar en conjunto.

“Habíamos recibido la información de que 43 jugadores de El Tanque y 34 de Miramar estaban en esa situación, hicimos gestiones con FIFpro y recibimos la notificación hace una semana. Los de Miramar, como corresponde, no entraron finalmente, porque mientras empezamos nosotros a hacer las tratativas, y salió esto, dicho club pagó las deudas”, agregó Duarte.

Uruguay ocupó el séptimo puesto entre los países que lograron la aprobación de este dinero de FIFA

Otro tema a resaltar es que los jugadores no percibirán toda la deuda de los salarios incobrables hasta ahora, sino que se pagará por tandas.

El mínimo que un futbolista percibirá ahora es de un 40%, aunque hay varios a los que les deben menor cantidad de meses que podrán percibir el 100%.

“Incluso hay algún caso particular que con el cambio del dólar, cobrarán un poquito más”, comentó Duarte.

Este mismo miércoles, la Mutual terminó la documentación y completó los formularios, uno por uno, con la cuenta bancaria de cada futbolista, y fueron enviados. De esta forma, los jugadores percibirán directamente el monto en sus cuentas, sin tener que pasar por la gremial. Siete días después que se llena el formulario, comienzan a recibir el monto.

“La alegría de los muchachos fue tremenda porque entendían que era dinero que tenían perdido. Si bien no repara todo, es algo que ayuda mucho”, sostuvo Duarte.

La voz de un futbolista

Juan Pablo Péndola, exjugador de El Tanque Sisley y hoy integrante del cuerpo técnico de la selección nacional sub 20 junto a Gustavo Ferreyra, es uno de los futbolistas que podrá percibir ese dinero que ya daban por perdido.

“No sabíamos nada de esto. La Mutual se movió muy bien y el jueves de la semana pasada nos llegó una comunicación para que nos sumáramos a una reunión por Zoom. Cuando nos enteramos, fue una alegría tremenda”, explicó Péndola a Referí.

Carlos Pazos

Juan Pablo Péndola cuando dejó de jugar y comenzó como ayudante de Juan Tejera en Racing

Y añadió: “Si bien alguno podrá percibir un porcentaje de hasta un 40%, la realidad marca que todos dábamos prácticamente perdido ese dinero. El grupo está muy feliz por esta noticia”.

Cabe señalar que la deuda de El Tanque Sisley con sus futbolistas y cuerpo técnico suma sueldos, premios, y, los jugadores que no consiguieron equipo entonces y tenían contrato, siguen generando deuda.

En este caso, el convenio de FIFA y FIFpro, apoyó a 36 Federaciones y Uruguay entró entre las 10 primeras con más beneficios recibidos.

La Federación de Grecia encabezó la nómina con US$ 1.360.301 de apoyo, seguida por Turquía, Rusia y Malasia, en tanto que Uruguay ocupa el octavo puesto de esa lista, solo superado por Bolivia entre los integrantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a la que le correspondieron US$ 181.191.

Los US$ 5 millones que envía FIFA distribuidos por las distintas Confederaciones; en este caso, la africana no fue tenida en cuenta

Grecia, a su vez, también fue la Federación que tuvo más solicitudes aprobadas con 291, y allí Uruguay ocupa el séptimo puesto y el primero, por delante de Perú y Bolivia con 43 jugadores.

Según el informe que envió FIFA, de los US$ 5 millones que se envían ahora a las distintas Confederaciones, la Conmebol ocupa el cuarto lugar entre las cuatro que en este caso cobrarán (en este caso, no le corresponde nada a la Confederación Africana de Fútbol), ya que recibirá US$ 565 mil. La UEFA es la que percibirá más con US$ 3.650.000.