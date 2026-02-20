Nacional expectante por la situación de Christian Oliva: no puede firmar con Santos por una deuda del equipo de Neymar aunque en Brasil informan una posible solución
Los tricolores están a la espera de la situación que vive Santos y en Brasil reportan que puede haber un anticipo que destrabe la sanción de la FIFA al equipo de Neymar
20 de febrero 2026 - 8:56hs
Foto: Gastón Britos/ FocoUy
En Nacional están a la espera de la definición del pase de Christian Oliva, quien dejó a los tricolores esta semana para firmar con Santos de Brasil, el equipo de Neymar, pero que aún no pudo firmar debido a que este jueves la FIFA prohibió al equipo hacer nuevos fichajes.
Tras la salida de Oliva, los tricolores se movieron rápidamente en el mercado y ficharon al argentino Mauricio Vera, ex Boston River, para reforzar el mediocampo.
Ante esta situación de Santos que se conoció este jueves, en caso de que no haya solución, Oliva podría regresar a Nacional, donde el volante, que estaba en un gran momento, tiene las puertas abiertas.
Según Globoesporte, Oliva, que viajó el lunes a Brasil, ya pasó la revisión médica y el jueves se presentó al entrenamiento donde conoció al cuerpo técnico y a los jugadores.
Su presentación quedó pendiente de los papeleos y la documentación necesaria para inscribir su contrato en la Confederación Brasileña de Fútbol.
La solución que puede llegar para Santos
El "peixe" espera tener un mejor 2026 tras haber estado amenazado por el descenso en el Brasileirão el año pasado, en su regreso a la élite tras haber pasado una campaña en segunda división.
Según reportes de la prensa local, Santos debe pagar 2,6 millones de euros al Arouca por la compra de Basso.
El zaguero de 29 años ha jugado dos de los tres partidos del cuadro paulista en la vigente temporada de la liga brasileña.
Este viernes GloboEsporte informa que Santos puede cobrar parte de una transferencia con la que podría hacerse cargo de su deuda e inscribir a Oliva.
El peixe está a la espera de un anticipo por la venta del lateral izquierdo Souza a Tottenham de Inglaterra, lo que le permitiría ponerse al día y levantar la sanción de la FIFA.
En la actual ventana de fichajes, que cierra en Brasil el 3 de marzo, otros dos clubes fueron prohibidos de nuevas transferencias de la FIFA: Corinthians y Botafogo.