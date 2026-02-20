Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional expectante por la situación de Christian Oliva: no puede firmar con Santos por una deuda del equipo de Neymar aunque en Brasil informan una posible solución

Los tricolores están a la espera de la situación que vive Santos y en Brasil reportan que puede haber un anticipo que destrabe la sanción de la FIFA al equipo de Neymar

20 de febrero 2026 - 8:56hs
20260124 christian oliva nacional deportes concepcion amistoso (23)
Foto: Gastón Britos/ FocoUy

En Nacional están a la espera de la definición del pase de Christian Oliva, quien dejó a los tricolores esta semana para firmar con Santos de Brasil, el equipo de Neymar, pero que aún no pudo firmar debido a que este jueves la FIFA prohibió al equipo hacer nuevos fichajes.

Nacional en la Supercopa Uruguaya 2026 / Christian Oliva
Christian Oliva

Christian Oliva

Ante esa situación, en Nacional están a la espera de que el club brasileño resuelva la situación, en un tema que es totalmente ajeno a los tricolores y que depende exclusivamente de Santos.

Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de FIFA, hablaron en la Oficina Oval de la Casa Blanca y dijeron cuándo se sorteará el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Un boicot al Mundial 2026 en Estados Unidos causará "más odio", advirtió Infantino, presidente de la FIFA, quien defendió su premio a Donald Trump

 Christian Oliva
BRASIL

FIFA sancionó a Santos y le impide contratar nuevos jugadores por lo que no puede inscribir a Christian Oliva

Tras la salida de Oliva, los tricolores se movieron rápidamente en el mercado y ficharon al argentino Mauricio Vera, ex Boston River, para reforzar el mediocampo.

20250928 Christian Oliva Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (12)
Christian Oliva

Christian Oliva

Ante esta situación de Santos que se conoció este jueves, en caso de que no haya solución, Oliva podría regresar a Nacional, donde el volante, que estaba en un gran momento, tiene las puertas abiertas.

Según Globoesporte, Oliva, que viajó el lunes a Brasil, ya pasó la revisión médica y el jueves se presentó al entrenamiento donde conoció al cuerpo técnico y a los jugadores.

Su presentación quedó pendiente de los papeleos y la documentación necesaria para inscribir su contrato en la Confederación Brasileña de Fútbol.

La solución que puede llegar para Santos

El "peixe" espera tener un mejor 2026 tras haber estado amenazado por el descenso en el Brasileirão el año pasado, en su regreso a la élite tras haber pasado una campaña en segunda división.

Festejo de Neymar en Santos
Festejo de Neymar en Santos

Festejo de Neymar en Santos

Según reportes de la prensa local, Santos debe pagar 2,6 millones de euros al Arouca por la compra de Basso.

El zaguero de 29 años ha jugado dos de los tres partidos del cuadro paulista en la vigente temporada de la liga brasileña.

Este viernes GloboEsporte informa que Santos puede cobrar parte de una transferencia con la que podría hacerse cargo de su deuda e inscribir a Oliva.

El peixe está a la espera de un anticipo por la venta del lateral izquierdo Souza a Tottenham de Inglaterra, lo que le permitiría ponerse al día y levantar la sanción de la FIFA.

En la actual ventana de fichajes, que cierra en Brasil el 3 de marzo, otros dos clubes fueron prohibidos de nuevas transferencias de la FIFA: Corinthians y Botafogo.

Nacional Christian Oliva santos Brasil FIFA

Pablo Lago
COPA LIBERTADORES

Juventud 0-0 Guaraní por segunda ronda de Copa Libertadores: en un partido con un tiempo para cada lado, al pedrense le quedó la serie abierta para la revancha

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo

 Christian Oliva
BRASIL

FIFA sancionó a Santos y le impide contratar nuevos jugadores por lo que no puede inscribir a Christian Oliva

Hinchada de Malvín
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

