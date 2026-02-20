Peñarol estrenó su nueva camiseta visitante, inspirada en una edición usada en un torneo internacional: cuándo se estrena y cuánto cuesta

Peñarol estrenó su nueva camiseta visitante para la temporada 2026, inspirada en una vieja edición utilizada para un torneo internacional disputado por única vez en 1983.

Según indicó el carbonero en un comunicado, la nueva casaca de la marca Puma está inspirada en la camiseta que utilizó el club para disputar el Mundialito de Clubes de Campeones Intercontinentales de 1983.

Este torneo, que no tiene carácter oficial, reunió en el estadio San Siro de Milán a varios equipos campeones del mundo: los locales Milán, Inter y Juventus (que en ese entonces no era campeón del mundo) , y los sudamericanos Flamengo y Peñarol.

El carbonero era el vigente vencedor de la Copa Intercontinental y llevó a todas sus figuras, entre ellas Fernando Morena . Comenzó bien el torneo, disputado en un formato de todos contra todos, con victorias ante Milán e Inter y un empate ante la Juventus , pero la derrota con el Flamengo en su última fecha le quitó la posibilidad del título, que finalmente se llevó la Juve.

Este jueves por la noche presentó la nueva camiseta con varios posteos en las redes sociales. En ellas se ve que el cuerpo de la casaca es amarillo, con rayas finas negras horizontales.

Cuenta con el escudo utilizado por Peñarol en 1983, sin las estrellas, y con un logo del carbonero en la parte inferior derecha. Además, los números también se inspiran en los utilizados en el torneo disputado en Italia.

El aurinegro adelantó que la camiseta se estrenará cuando Peñarol enfrente a Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo, este domingo a las 20:30.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta visitante de Peñarol?

Peñarol informó que la nueva camiseta visitante tendrá un costo de $ 4.290.

Los socios del club podrán comprarla con un 10% de descuento, y aquellos que cuenten con la tarjeta BBVA Peñarol accederán a un 10% extra.

Según la institución, la camiseta ya está disponible en la tienda web del carbonero, y desde el viernes "también estará a la venta en tienda del Palacio Peñarol, en locales Puma y en las grandes tiendas de deportes de todo el país".

Además, indicó que la casaca se venderá en el Campeón del Siglo este domingo, en los puntos de venta de las tribunas Henderson y Damiani.