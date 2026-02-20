Dólar
/ Nacional / BARRIO PEÑAROL

Tiroteo entre policías y delincuentes en barrio Peñarol terminó con un detenido y cuatro prófugos

Según la información oficial, al arribar al lugar los funcionarios observaron a los cinco individuos, quienes “sin mediar palabras comenzaron a realizar disparos”

20 de febrero 2026 - 11:27hs
20231027 Policía, arma, seguridad
Foto: Inés Guimaraens

Durante la madrugada de este viernes, efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo en la zona de Máximo Santos y Logroño, en barrio Peñarol, fueron atacados a disparos por cinco hombres, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Según la información oficial, al arribar al lugar los funcionarios observaron a los cinco individuos, quienes “sin mediar palabras comenzaron a realizar disparos de arma de fuego” contra los policías. Ante la agresión, los tres efectivos actuantes repelieron el ataque con sus armas de reglamento.

Tras el intercambio de disparos, los cinco autores ingresaron a una vivienda ubicada en el lugar, donde según informó Subrayado (Canal 10) funciona una boca de venta de drogas. Minutos después, salió del domicilio uno de los involucrados, un hombre de 45 años, que presentaba una herida de arma de fuego. El individuo fue detenido y trasladado para su atención médica.

Posteriormente se hizo presente la propietaria de la vivienda, quien autorizó el ingreso del personal policial. En la inspección realizada, los funcionarios constataron que los otros cuatro hombres se habían dado a la fuga. En el lugar fueron incautadas prendas de vestir descartadas por los sospechosos.

La investigación continúa para dar con el paradero de los otros involucrados.

policía Montevideo barrio Peñarol

