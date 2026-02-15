Dólar
/ Nacional / HOMICIDIO

Un hombre de 30 años fue asesinado en Canelones: estaba llegando a su casa en moto cuando fue baleado

El asesinato está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Pando, que dispuso realización de autopsia y demás actuaciones

15 de febrero 2026 - 19:33hs
Un hombre de 30 años fue asesinado

Un hombre de 30 años fue asesinado

Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 30 años, sin antecedentes, murió luego de sufrir una herida de arma de fuego en el cuerpo, informó la Jefatura de Policía de Canelones mediante un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Según el parte oficial, el hecho tuvo lugar sobre el barrio Villa Aeroparque. Hasta allí se dirigió personal policial, quien encontró a la víctima tirada en el suelo.

Ante esto, lo trasladaron hacia un centro médico cercano donde falleció poco después tras sobrevivir durante algunas horas en estado crítico.

Tras diversas actuaciones, los oficiales descubrieron que el homicidio ocurrió cuando el joven de 30 años estaba llegando a su casa en una moto.

En este instante fue sorprendido por dos delincuentes que efectuaron varios disparos contra él, escapando posteriormente a pie.

La moto de la víctima fue hallada en la escena del crimen. Además, Policía Científica encontró varias vainas y cartuchos calibre 9 milímetros en el lugar.

El incidente está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Pando, que dispuso realización de autopsia y demás actuaciones.

