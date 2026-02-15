Dólar
/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de la Udelar para choferes ofrece sueldo de hasta $ 55 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

Las inscripciones para este llamado permanecerán abiertas hasta el 24 de febrero

15 de febrero 2026 - 20:19hs
Llamado para choferes

Pexels

La Universidad de la República (Udelar) abrió un llamado para ingresar como chofer en la Región Metropolitana (Montevideo, Canelones y San José), con desempeño en la Facultad de Veterinaria (Ruta 8, km 18). El cargo es efectivo, con seis meses de provisoriato.

Corresponde al grado 6 del escalafón E (Oficial Intermedio III). La carga horaria podrá ser de 30, 36 o 40 horas semanales, según las necesidades del servicio. La remuneración estimada para ese grado se ubica en el entorno de $ 45.000 a $ 55.000 nominales mensuales, dependiendo de la carga horaria y los ajustes salariales vigentes.

Requisitos excluyentes

Para postularse se requiere:

  • Ciclo Básico de Educación Secundaria completo o equivalente de UTU.

  • Licencia de conducir categoría F vigente, que habilite a conducir micros, ómnibus, camiones simples, maquinaria agrícola y ambulancias.

  • Ciudadanía natural o legal.

Modalidades y cupos

El llamado es abierto y cerrado, e incluye cupos reservados conforme a la normativa vigente:

  • 9 cupos para población afrodescendiente (Ley 19.122).

  • 3 cupos para personas trans (Ley 19.684).

En total podrán concursar hasta 60 postulantes en la modalidad abierta con sorteo. Si las inscripciones superan ese número, se realizará un sorteo ante escribano público.

También podrán participar funcionarios de la Udelar bajo modalidades abiertas sin sorteo o llamado cerrado, según su antigüedad en la institución.

Etapas del concurso

El proceso incluye:

  • Prueba escrita, que evaluará conocimientos y habilidades vinculadas al cargo.

  • Evaluación de antecedentes, considerando formación y experiencia.

  • Entrevista personal.

Se elaborarán listas de prelación con vigencia de dos años, que se utilizarán para cubrir vacantes en la región.

Inscripciones

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal www.concursos.udelar.edu.uy, en la sección “Oficinas Centrales – Concursos”, y permanecerán abiertas hasta el 24 de febrero.

Temas:

Llamado Llamado laboral Universidad de la República Udelar

