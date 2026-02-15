Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Uruguayo de 18 años murió en accidente de tránsito en Brasil: era el hijo del director de Salud de Rivera

El joven uruguayo viajaba en un auto conducido por una mujer de 61 años, que chocó de frente contra un camión

15 de febrero 2026 - 18:57hs
articulos36_117917
Foto de: Alcir 61

Murió un joven uruguayo de 18 años en un accidente de tránsito en territorio brasileño. La víctima es el hijo del actual director departamental de Salud de Rivera, Gabriel Denicolay.

El incidente ocurrió en horas de la noche del viernes, a la altura de la localidad de Santa María, en el puente Passo das Tropas, según informó el medio local de Brasil Alcir 61.

De acuerdo con el consignado medio, sobre las 21:45 horas, un auto conducido por una mujer de 61 años chocó de frente contra un camión con matriculas de la localidad de Pelotas.

Producto del siniestro, la mujer falleció en el lugar. En el vehículo se encontraban tres pasajeros, uno de ellos Joaquín Denicolay, de 18 años.

Las otras dos pasajeras, de 19 y 48 años, sobrevivieron y fueron trasladadas a un centro médico cercano donde fueron atendidas.

La conductora del camión, una mujer de 36 años, resultó ilesa.

Horas más tarde, la departamental de Rivera del Movimiento de Participación Popular (MPP) divulgó un comunicado, difundido por el periodista local Pedro Olivera, lamentando el hecho.

"El Movimiento de Participación Popular, departamental Rivera, expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de Joaquín Denicolay Cabrera", escribieron.

"Ante esta dolorosa pérdida, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a nuestro querido compañero Gabriel y a toda su familia, amistades, seres queridos, deseándoles fortaleza y consuelo en este difícil momento. Elevamos un respetuoso saludo y un fuerte abrazo", agregaron.

Además de comunicar con "dolor" lo sucedido, expresaron sus condolencias a familiares y amigos. "A toda su familia, seres queridos y amigos, les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. ¡Descansa en paz!", expresa el comunicado de la fuerza de izquierda.

