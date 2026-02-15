Accidente fatal en San José: un automovilista alcoholizado chocó y mató a dos personas que circulaban en moto

Dos personas murieron en horas de la noche del viernes en un accidente de tránsito ocurrido en el balneario Kiyú , en el departamento de San José .

De acuerdo a lo informado por el medio local San José Ahora, el incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Ibirapitá y Coiguá .

Allí, un auto circulaba por calle Ibirapitá cuando, por razones por establecer, terminó chocando de frente contra una moto en la que viajaban las víctimas .

El cuerpo del conductor del birrodado fue hallado a unos 20 metros del automóvil , mientras que el de su acompañante en un descampado cercano , ambos sin signos vitales.

Personal médico acudió al lugar de los hechos y constató el fallecimiento de las víctimas.

Efectivos policiales que trabajaron en la escena le practicaron una prueba de espirometría al conductor del auto que dio resultado positivo, informó el consignado medio.

Producto de esto, la fiscal letrada de turno de Libertad dispuso la detención del hombre, quien permanece a disposición de la Justicia.