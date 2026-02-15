Dura crítica de la murga Cayó la Cabra a la Intendencia de Montevideo con Mario Bergara en el Teatro de Verano

Tras la actuación de Cayó la Cabra , por la segunda rueda del concurso de carnaval sobre la medianoche del viernes, se escuchó en las plateas del Teatro de Verano -también se leyó en las redes sociales- que las duras críticas de esa murga a la gestión del Frente Amplio al frente de la Intendencia de Montevideo tienen pocos antecedentes .

La particularidad, dado que esta murga ya había estrenado su show en el Ramón Collazo, es que en esta segunda presentación ante el jurado y el resto del público en el Ramón Collazo uno de los espectadores ubicados a muy pocos metros del escenario fue Mario Bergara, el intendente capitalino.

Otro detalle es que al costado de Bergara estaba Ana Olivera, exintendenta de Montevideo, y detrás de ambos observó el espectáculo Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social , por citar a algunos de varios políticos del partido de gobierno que estaban en la platea baja.

Pese a los cuestionamientos (por momentos intensos) se lo vio reír varias veces y también aplaudir al conjunto.

Bergara ya había concurrido al Teatro de Verano varias veces este año y en esta instancia, a diferencia de lo que suele suceder con personalidades que son invitadas por los conjuntos, el intendente fue por su cuenta, pero enterados los murguistas aprovecharon la ocasión y, sin apartarse del texto y enfatizando cada cuestionamiento, aludieron a su presencia y bromearon con él.

Críticas a la Intendencia de Montevideo

Curtidores de Hongos es otra murga que critica este año a la Intendencia de Montevideo: en su espectáculo "Ciudad Siniestra" señala la existencia de una ciudad mugrienta y otorga la responsabilidad a la gente y a la gestión del gobierno departamental.

El contexto

Cayó la Cabra es una de las 19 murgas que compiten este año en el concurso carnavalero organizado por Daecpu en coordinación con la intendencia montevideana. Con su sede de ensayos en el club Colón, tituló este año a su espectáculo "La República de la Vereda" y, por el nivel exhibido, se descuenta su presencia entre las 10 mejores que avanzarán a la liguilla del carnaval y varios la han señalado como candidata a estar bien arriba en la clasificación final. La murga tiene a Camilo Routin como director escénico y los textos fueron creados por Pablo Castro, Camilo Fernández, Maira Sepúlveda y Rodrigo Quijano.

En el libreto de "las cabras", entre otros contenidos, se suceden alusiones a los problemas de movilidad en la ciudad, a la falta de una iluminación adecuada, a las veredas rotas y a la acumulación de basura.

La murga, en más de una instancia, señala los 40 años que al cabo de esta administración cumplirá el Frente Amplio en el gobierno departamental.

"... si te quieres deprimir

con un mate y con bizcochos

solo tienes que salir

a pasear por 18

si queres que te haga mal

tenes pronta la novela

solo tienes que doblar

agarra una paralela..."

"... si el Centro de la ciudad

está así de descuidado

no te quiero ni decir

los barrios más olvidados..."

En uno de los momentos, incluso, el coro canta: "Que siga ganando el Frente la intendencia últimamente la verdad que es un milagro".

Cayó la Cabra dedica uno de los bloques de su show de 45 minutos a hablarle directamente a "Mario", el intendente, lo cual puede verse en el video adjunto desde el minuto 28.

"... acá muchos indignados

te votaron desconfiados

pero igual ganarle

siempre a la coalición

nos desborda de alegría

como desborda el contenedor..."

El espectáculo de Cayó la Cabra