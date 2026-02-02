El cuplé de la murga Curtidores de Hongos sobre una ciudad siniestra y mugrienta por la gestión y la gente

Murga Curtidores de Hongos (Freddy González aparece en el centro de la foto).

En una extensa lista de cuplé de murga exhibidos en las etapas iniciales del Concurso de Carnaval , en el Teatro de Verano, hay uno con el cual sus creadores pusieron el foco en uno de los temas que más preocupan a los montevideanos : la suciedad que hay en sitios como las playas y la rambla y donde hay contenedores.

Curtidores de Hongos, cuyo director responsable es Daniel Carluccio, tituló “Ciudad Siniestra” a su espectáculo de 2026, basado en textos creados por Freddy González, Rodrigo Franco, Leandro Lacuesta y Mauricio Quintela.

Freddy González, además de ser el coautor del libreto de la murga, es el encargado de la puesta en escena, es uno de los 17 integrantes del coro y es uno de sus cupleteros.

“Quedamos conformes con el espectáculo que brindamos, en realidad estamos conformes con lo que hemos vivido en los 14 tablados en donde ya hemos estado, estamos contentos con el lo que presentamos y con la reacción del público, estamos en un muy lindo carnaval”, dijo a El Observador pocos minutos después del debut en el concurso que se desarrolla en el escenario Ramón Collazo del Parque Rodó, en la noche de este domingo 1° de febrero.

DSC_0559 Curtidores de Hongos 2026.

Montevideo, ¿ciudad siniestra?

Como se puede ver más adelante (desde los 28’43”), en determinado momento del espectáculo Freddy interpreta a un fumador y ese personaje y el resto de la murga reflexionan, con humor a veces y duros cuestionamientos en otros instantes, sobre el tema de la higiene en la ciudad.

Algunas de las cuartetas que se cantan

"Aunque todo suena a chiste

y parezca una exageración...

las veredas son un asco

en eso tiene razón...

cómo quieren que estén limpias

si no hay colaboración...

el problema es de la gente

el problema es la gestión..."

La mirada de la murga

“Es una crítica divertida acerca de las condiciones de la Ciudad Siniestra, que es la ciudad en la que vivimos los protagonistas de la historia que contamos, pero que tiene cierto paralelismo con Montevideo y, en realidad, con muchas ciudades del mundo que tienen esa situación”, dijo.

Añadió: “Apuntamos la crítica a cómo se manejan las autoridades, pero también a cómo se maneja el ciudadano, con relación a la basura, entre otras cosas”.

Señalar y cuestionar lo que se observa es inadecuado en la comunidad, que es lo que se hace en ese cuplé, “es parte del espíritu de la murga y de las murgas de todos los tiempos”, concluyó.

El mensaje en el cierre del cuplé

"Que es mugrienta la ciudad

al final es un dilema...

pretender la solución

siendo parte del problema...

Es evidente que en el Frente

hay fallos en la gestión...

pero también en el fondo

sigue siendo un tema de educación..."

DSC_0554 Curtidores de Hongos 2026.

El show de la murga Curtidores de Hongos

La murga de la intendencia (carnaval de 2008)

En el concurso de carnaval de 2008 esta misma murga, Curtidores de Hongos, protagonizó el mejor cuplé del carnaval para el jurado de entonces: La murga de la intendencia, en ese caso poniendo el foco en la lentitud de gestiones en el gobierno departamental. Ese fragmento de aquel espectáculo (Curtidores de Hongos logró el segundo puesto en las 23 que participaron y la campeona fue Agarrate Catalina) se puede ver a continuación.

El contexto

Hasta el momento estrenaron sus espectáculos 11 de las 19 murgas que compiten este año. Todas deben presentarse dos veces ante el jurado que preside Gabriela Barboza y el resto del público del Teatro de Verano. Posteriormente, solo las 10 mejores accederán a la Liguilla del Carnaval, que dará paso a la tradicional Noche de Fallos, que es cuando se sabrá cuál será la murga campeona en 2026, título que en 2025 logró Doña Bastarda. Las 10 mejores, además, lograrán un cupo directo para el concurso de 2027.