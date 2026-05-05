La brecha generacional de la televisión abierta: qué ven los uruguayos según la edad

Los realities mandan en la televisión uruguaya , pero hay una "grieta" generacional en cuanto a qué géneros son los más consumidos por los distintos públicos. Mientras que los programas de entretenimiento centrados en competencias son los que llegan a una audiencia más alta, son preferidos por el público más joven, mientras que l os mayores de 55 son quienes consumen más informativos.

Los datos surgen de un informe del Observatorio Exacta, realizado por la empresa de origen chileno que es una de las dos medidoras de rating en la televisión local (trabajando para los canales 4 y 12).

El estudio analizó la cobertura de audiencia de cada género televisivo entre el 1° de marzo del año pasado y el 31 de marzo de este 2026, y detalla que el reality es el género que más alcance tiene , con un 10,1% del total del universo de medición de lunes a viernes.

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Los fines de semana, en tanto, su alcance baja a 6,8% (aunque sigue liderando), seguido de cerca por las películas (6,2% de alcance) y un 5,4% de alcance para los noticieros.

"Los formatos de entretenimiento con narrativa episódica, competencia, identificación emocional y desarrollo de personajes continúan siendo altamente eficaces para captar la atención de audiencias amplias, incluyendo segmentos jóvenes que combinan televisión lineal con plataformas digitales", detalla el informe, señalando a propuestas que combinan la transmisión por la pantalla "tradicional" con transmisiones satélite en streaming y redes sociales.

Informativos, para +55

Mientras que los realities siguen siendo la manera en la que la televisión abierta llega a los públicos más jóvenes, los informativos y los programas vinculados a la agenda política "mantienen niveles relevantes de atención en públicos de mayor edad", señala el informe.

En particular, se detalla que el alcance en el total del público entre semana es de 4,9% para los noticieros, pero esa cifra sube a más del doble del promedio general al analizar al segmento que va de los 55 años en adelante. Lo mismo sucede en los fines de semana, y algo similar ocurre con contenidos políticos.

El informe de Exacta señala además otra diferencia en el consumo dentro del grupo de más de 55 años de edad. Mientras que en el caso de las mujeres los realities llegan a un 17,7% de cobertura entre semana, en el caso de los hombres de la misma franja de edad, lo que crece en el consumo son los noticieros.