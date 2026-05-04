Montevideo recibirá el rodaje de la serie de Netflix El futuro es nuestro, que tiene a Enzo Vogrincic como protagonista

Montevideo volverá a convertirse en un set de filmación: este lunes se confirmó que la ciudad recibirá parte del rodaje de la serie de Netflix El futuro es nuestro , una superproducción de ciencia ficción que tiene como protagonista al actor uruguayo Enzo Vogrincic.

El futuro es nuestro es una serie distópica, basada en la novela The World Jones Made del autor estadounidense Philip K. Dick, uno de los referentes de la ciencia ficción del siglo xx.

La serie ya tuvo una instancia de rodaje en Argentina , repartida entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata además de la zona de Cataratas del Iguazú.

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Distintos involucrados en la producción de la serie destacaron durante el rodaje a El Observador que la escala era "más grande que El Eternauta", en referencia a otra de las apuestas de gran escala que la plataforma de streaming desarrolló en Argentina.

El anuncio oficial del rodaje de la serie fue hecho este lunes en Torre Ejecutiva, en una conferencia de prensa que incluyó a representantes de la Agencia del Cine y el Audiovisual uruguayo (ACAU), de la Intendencia de Montevideo y de Netflix, además de a representantes de la productora argentina K&S, y de la producción uruguaya.

En la instancia se anunció que la filmación comenzará el próximo sábado y se extenderá durante "semanas".

Según dijeron las autoridades, se estima que el rodaje se extienda por 27 días y se estableció la Plaza Independencia como set principal. La misma será "intervenida" y oficiará como escenario de la producción durante cuatro días. Por este motivo, la Intendencia de Montevideo (IM) anunciará oportunamente cortes y desvíos de tránsito provisorios.

Después, según adelantaron desde la producción, continuarán el rodaje en Ciudad Vieja, Peñarol, Melilla y Parque Lecocq.

De qué trata El futuro es nuestro, la serie que se filmará en Montevideo

La serie se ambienta en el año 2047, en un mundo distópico donde el hambre y la violencia rigen luego de que el colapso ecológico haga caer a la sociedad. En ese contexto, distintos países sudamericanos conforman FedSur, una coalición que intenta preservar el orden a través de medidas extremas para cuidar la naturaleza y los restos de la sociedad.

La sinopsis oficial dice: "Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente".

"Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando", agrega.

Además de Vogrincic, el elenco tiene como protagonistas al mexicano Emiliano Zurita, a la argentina Delfina Chaves, a la colombiana Marleyda Soto, y al argentino Marco Antonio Caponi.

La adaptación corrió por cuenta de Mateo Gil, quien además dirigirá los últimos episodios y es el showrunner de la ficción. Junto a él, también estarán en la dirección los brasileños Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O filho de mil homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava, Monzón).

Se trata de una serie de ocho episodios que se estrenará durante 2027.

Montevideo distópico, una vez más

Uruguay ha sabido recibir a lo largo de las décadas a distintos rodajes internacionales (más allá de toda la producción local), pero ha sido en los últimos tiempos que se hizo más frecuente ver filmaciones de series y películas extranjeras.

Ya en la década de los 2000 el país recibió parte de la producción de las películas Vicio en Miami (que repartió su rodaje entre Montevideo y Atlántida) y Ceguera; más acá en el tiempo, y sobre todo de la pandemia de covid-19 en adelante, Montevideo albergó la producción de series de streaming como Senna, sobre la vida del piloto brasileño de Fórmula 1 (Netflix), Cromañón, sobre la tragedia del boliche argentino del mismo nombre, el thriller Iosi, el espía arrepentido (ambas para Amazon) y la serie juvenil de Cris Morena Margarita, entre otras.

El rodaje de El futuro es nuestro recordará sobre todo al de otra serie de Netflix, aunque una que tuvo un final bastante más caótico. En 2019, la Plaza Independencia fue intervenida de forma radical: el pasto fue levantado, el mobiliario urbano movido y las palmeras y el monumento a Artigas cubiertos con tela verde para convertir al espacio en escenario de la serie Conquest, un proyecto de ciencia ficción distópica dirigida por el estadounidense Carl Rinsch y que tenía como productor al actor canadiense Keanu Reeves.

Como en el caso de la ficción que protagoniza Vogrincic, Conquest tenía un elenco multinacional y había sido filmada en distintas partes del mundo, incluyendo Brasil, Kenia y Rumania. El rodaje montevideano se desarrolló también en Ciudad Vieja, pero el momento más recordado fue la intervención de la Plaza Independencia, que incluyó a cientos de extras desnudos.

En 2023 se supo que uno de los proyectos más sonados y grandes que pasaron por Uruguay fue, lisa y llanamente, una especie de gran estafa. El director terminó arrestado por incumplimiento de contrato y estafa. Además, se afirma que "gastó millones en acciones y en comprar criptomonedas", se compró un Ferrari y cinco Rolls Royce, ropa y muebles de diseño.