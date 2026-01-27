"Esto es más grande que 'El Eternauta'": así es el rodaje de "El futuro es nuestro", la serie de Netflix que protagoniza Enzo Vogrincic

Una de las producciones más ambiciosas y sin precedentes de Latinoamérica se está llevando a cabo por estos días en diferentes locaciones de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se trata de la ficción El futuro es nuestro , basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick . La miniserie de 8 episodios está protagonizada por el uruguayo Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), el mexicano Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir), los argentinos Delfina Chaves (Máxima) y Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido) y la colombiana Marleyda Soto (Cien años de soledad), entre muchos otros actores.

“ Nos hemos acercado a la obra de Philip Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso pero nos llena de orgullo poder contar una historia así desde nuestros países, en español y con máxima calidad”, se envalentona Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica.

La adaptación corrió por cuenta de Mateo Gil, quien además dirigirá los últimos episodios y es el showrunner de la ficción. Junto a él, también estarán en la dirección los brasileños Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O filho de mil homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava, Monzón). Todo un seleccionado de varios países en el elenco y en la dirección.

ENTREVISTA Enzo Vogrincic y el libro que depuró los años más intensos de su vida: "Cuando volvía a Uruguay quería sacarme la cara; pensaba 'claro, esto no termina cuando vuelvo'"

El fin de semana pasado, el centro de la ciudad de La Plata fue el escenario elegido para la grabación de escenas que implicaban 500 extras, todos llevando prendas elegidas por el equipo de vestuario comandado por Patricia Conta (El Eternauta). Frente al Pasaje Dardo Rocha y ya entrada la noche, actores con uniformes militares portaban armas (unas 200) provistas por Piromanía FX, a las órdenes de Lanfranco Burattini, quien también participó de la serie que protagonizó Ricardo Darín el año pasado.

IMG_2792

“Esto es más grande que El Eternauta”, decían algunos integrantes de K&S, la productora que financió la serie basada en la historieta de Germán Oesterheld junto a Electric Sheperd Productions, empresa fundada por Isa Dick Hackett, hija de Philip Dick.

La acción transcurre en Paraguay en el año 2047. Un colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSud, una coalisión de países sudamericanos que intentan frenar el apocalipsis que surge por la falta de alimentos y la violencia reinante. Se quiso filmar en Asunción, “pero no tenían los recursos para una producción de esta magnitud”, dicen desde la productora K&S, quienes se reunieron con el INAP (Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo) pero “no da abasto el mercado”. Con lo cual, las locaciones elegidas fueron Ciudad Universitaria, Isla Maciel, el Barrio Padre Mugica (conocido como la Villa 31), la ciudad de La Plata, Iguazú y algunos sitios de Uruguay. El rodaje comenzó en octubre pasado y finalizará la última semana de mayo. Son 130 días de rodaje y esta semana están por la jornada 42.

Para conocerla a través de Netflix habrá que esperar hasta fines de este año o comienzos del 2027.