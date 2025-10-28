Enzo Vogrincic protagonizará una serie para Netflix: de qué va y cuándo se estrena

Enzo Vogrincic vuelve a la pantalla. El actor uruguayo que se hizo conocido a nivel mundial por su papel protagónico en la película La sociedad de la nieve será el protagonista de una miniserie para Netflix, que la plataforma anunció este martes, El futuro es nuestro.

El futuro es nuestro será una miniserie de ocho episodios, y se presenta como una apuesta ambiciosa de Netflix para Latinoamérica, con un elenco multinacional y un equipo detrás de cámara que incluye a referentes de México, Argentina, Brasil y otros países de la región, entre los que se cuenta Uruguay.

Es que además de Vogrincic, la guionista uruguaya Laura Santullo es parte de la producción, que estará encabezada por el mexicano Mateo Gil. La serie tiene además a los productores de El eternauta , el último gran fenómeno regional de la plataforma de streaming.

De qué va la serie que protagonizará Enzo Vogrincic para Netflix

IMG_7545_R_V2 Enzo Vogrincic junto al resto del elenco de El Futuro es nuestro

El futuro es nuestro es una adaptación de la novela The World Jones Made, del escritor estadounidense Philip K. Dick, uno de los máximos referentes de la ciencia ficción, y autor de novelas como El hombre en el castillo y Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que fue adaptada al cine como Blade Runner.

Se trata de la primera vez que la obra de Dick se adapta al español, algo que fue destacado por Isa Dick Hackett, la hija del autor que será además productora ejecutiva de la miniserie de ocho episodios. "La adaptación de la novela realizada por Mateo Gil es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora”, comentó en un comunicado oficial sobre el anuncio de la serie.

La serie se ambienta en el año 2047, en un mundo distópico donde el hambre y la violencia rigen luego de que el colapso ecológico haga caer a la sociedad. En ese contexto, distintos países sudamericanos conforman FedSur, una coalición que intenta preservar el orden a través de medidas extremas para cuidar la naturaleza y los restos de la sociedad.

La sinopsis oficial dice: "Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente".

"Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando", agrega.

Además de Vogrincic, el elenco tiene como protagonistas al mexicano Emiliano Zurita, a la argentina Delfina Chaves, a la colombiana Marleyda Soto, y al argentino Marco Antonio Caponi. Aún no se conoce la fecha de estreno de la serie.