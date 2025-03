Enzo Vogrincic y Alejandra Wolff: el nuevo estreno de la Comedia Nacional, su amor por el teatro y los papeles que se vienen

Embed - #CULTURA | La Comedia Nacional estrena "Dulce pájaro de juventud"

Dulce pájaro de juventud pone al actor en la piel de Chance Wayne, un buscavidas que llega a su pueblo natal con la intención de reencontrarse con un viejo amor, a la vez que tiene que evadir un castigo pendiente que rige sobre él por parte de los poderosos del pueblo. Junto a Wayne llega una actriz en decadencia, la Princesa Kosmonópolis, que en esta versión será la actriz Alejandra Wolff.

La dupla protagónica de Dulce pájaro... conversó con El Observador sobre esta obra, donde el paso del tiempo, el dolor, la decadencia y el poder de lo material están presentes, y también sobre el amor por el teatro, y los proyectos personales que ambos tienen en su futuro, que en el caso de Vogrincic se incluyen dos papeles de peso: será Eleuterio Fernández Huidobro y Alfredo Zitarrosa.

20250312 Entrevista a Enzo Vogrincic y Alejandra Wolff, protagonistas de Dulce pájaro de juventud, obra de teatro que realizaran juntos presentada por la Comedia Nacional. Foto: Inés Guimaraens

Les empiezo planeando una escena que puede pasar a partir del estreno de la obra. Alguien en la sala del Solís se para y durante un silencio grita “Enzo te amo”. ¿Están preparados para esa eventualidad?

Enzo Vogrincic: Ese es uno de mis terrores más grandes, que me acabas de despertar (risas). Creo que hay algo en el propio teatro que intimida. La sala grande del Solís tiene su presencia, es una cosa señorial y hay tanta gente alrededor que creo que eso va a quedar de lado. Además la obra te va a llevar para otro lugar, entonces supongo que no va a pasar. Confío en que no.

¿Ya estás más acostumbrado a que pasen situaciones de esas?

EV: Sí, no te queda otra que acostumbrarte, porque si no te empezás a pelear con algo que es parte de tu vida. Y ese cambio lo tenés que comprender desde un lugar de amor, porque si no empezás a dejar de salir de tu casa porque te vas a cruzar a alguien que va a querer saludarte. Hay que acostumbrarse y chau. Es lindo en realidad. Siempre son gestos muy amorosos, siempre hay gente muy amorosa que se acerca. Si fuera para odiarme sería otra cosa.

Alejandra, te consulto por el momento que está atravesando la Comedia Nacional. Por un lado, están en la transición de la dirección de Gabriel Calderón a la de José Miguel Onaindia, y también vienen de unos últimos años de mucha popularidad, giras por el exterior, obras que se han convertido en eventos cultuales centrales para el país. ¿Cómo viven ustedes desde adentro estos dos eventos?

Alejandra Wolff: Venimos de un momento hermoso, de una gran gestión de Gabriel Calderón, donde si bien la Comedia siempre estuvo activa, se visibilizó mucho el trabajo, se llevó a otros públicos, hicimos giras internacionales, que era algo pendiente que teníamos como elenco. Tuvimos un concurso, ingresaron 11 personas nuevas, lo cual nos potencia como equipo. Y creo que la transición, por suerte, es muy amorosa y muy amable porque José Miguel ya era parte del equipo, como delegado de la Intendencia en el Consejo Artístico. Y también es como que está muy emparentado su proyecto con el de Gabriel, es una continuidad. Aspiramos a que siga expandiéndose nuestro trabajo a otros públicos en el interior y el exterior. Esa es un poco la misión y creo que estamos fortalecidos, esa es la sensación que tengo.

20250312 Entrevista a Enzo Vogrincic y Alejandra Wolff, protagonistas de Dulce pájaro de juventud, obra de teatro que realizaran juntos presentada por la Comedia Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Qué los atrajo de Dulce pájaro de juventud?

EV: A mí me gusta eso de los personajes que te eligen, como que te van tocando personajes que algo tienen que ver o te plantean preguntas que tienen que ver contigo. Me llamó Calderón un día, estaba en casa, charlamos y me hizo esta invitación, y yo le decía “es complicado por horarios, cuestiones” y cuando me empezó a contar de la obra y el texto, lo empecé a investigar y le dije “me hago ese hueco, lo busco y lo hacemos porque está buenísimo”. Conecto con ese personaje, con esto que le está pasando, que tiene que ver con esta vida nueva mía, es como un aviso de algo que podría pasar. Para mí es bueno pensar en esas cosas y reflexionar sobre esas cuestiones.

Te cae en el momento justo.

EV: Total, 100%. Es una persona que está buscando una fama y tiene una búsqueda muy excesiva de algo que tiene que alcanzar, cuando en realidad todo ese tiempo que está gastando en conseguir eso es lo que lo está destruyendo. Hay algo ahí que es muy valioso.

¿Y en tu caso, Alejandra?

AW: Este personaje es maravilloso. Creo que es un bocato di cardenale para cualquier actriz. Es un gran personaje y también en alguna medida siento que tiene que ver conmigo porque es una actriz veterana, de repente creyendo que fracasó. O sea, tiene un montón de cosas de donde yo me puedo nutrir de mi propia experiencia, de mi propio imaginario como intérprete. Tennessee Williams es un gran autor, es una oportunidad maravillosa para todos los que estamos en este proyecto. Además lo dirige Alejandro Tantanian, que es un gran director. La versión de Alejandro y de Oria Puppo es espectacular, porque la obra es maravillosa, pero cuando la leí hace años, para mí era una obra muy localista, muy enmarcada en los años 50 de Estados Unidos. A mí me encantó leer la versión de Alejandro porque descubrí cómo él potenciaba todos estos nudos que la traen al hoy. Es de una actualidad increíble, así que es una fiesta.

20250312 Entrevista a Enzo Vogrincic y Alejandra Wolff, protagonistas de Dulce pájaro de juventud, obra de teatro que realizaran juntos presentada por la Comedia Nacional. Foto: Inés Guimaraens

Algo que está en esta historia es la cuestión del paso del tiempo y cómo uno se enfrenta a ese paso del tiempo, ¿ustedes cómo se llevan con eso?

EV: Yo por ahora me llevo bárbaro. En cinco años hablamos de nuevo y te digo qué cambió. Pero no te queda otra que amigarte, no hay otra manera. Si te peleas contra el tiempo es como pelearte contra el clima. Es una pelea absurda que nunca vas a ganar y va a ser sufrimiento nada más. Entonces, para mí lo más valioso siempre es amigarte con lo que es. Ya lo que es no se puede rehacer.

AW: En mi caso es más complicado porque yo soy una señora mayor y tengo que aceptar el paso del tiempo. La obra me interpela porque además de ser veterana, de ser vieja, soy mujer, lo cual es más complicado todavía, porque ya sabemos, patriarcado, etcétera, o sea que es un peso mayor. Pero de todas maneras personalmente tengo esa cosa que por un lado me quema la cabeza y por otro lado lo vivo de una manera budista, digamos, ¿no? Desapego, todo bien, somos entidades energéticas más allá de nuestros envases y bueno, trabajo de ese lado y con eso la voy remando.

¿Cómo es para el elenco de la Comedia, un elenco estable que ya se conoce, abrirle las puertas a alguien que viene desde afuera, más allá que Enzo ya había hecho cosas con la compañía?

AW: Es un compañero, más allá de que ahora es una estrella, lo cual es maravilloso dado lo que es Uruguay, ¿no? Tener una estrella es hermoso. Pero más que nada es un actor, egresado de la EMAD, es un tipo con una disciplina enorme, un actor de teatro además, entonces está buenísimo poder recibirlo ahora con este texto dándole un personaje importante, hermoso, está buenísimo para él y para nosotros. Es una sinergia medio perfecta. El desafío, en todo caso, puede estar en las convivencias, pero nos estamos llevando genial.

¿Y cómo es para vos, Enzo, entrar a un equipo que ya está armado? ¿Aparecen dudas al principio?

EV: La primera vez que trabajé con la Comedia era un poco más incómodo porque claro, yo era más chico también, entonces era entrar a un elenco sólido que se conoce, que son como familia, y te toca sumarte, entender la dinámica, pero nada más. Ahora estoy en un lugar mucho más cómodo, porque yo me siento más cómodo, porque el espacio es muy familiar, de mucha confianza y eso para la hora del trabajo es clave. Sobre todo cuando tenés tan poco tiempo de trabajo para una obra, como es este caso, que si bien ensayás todos los días y muchas horas, el tiempo en sí es muy poquito, entonces es lindo trabajar en un entorno que te cuida, que te abraza, que desde el primer día te hace ser parte, no hay como una distancia de ningún tipo, y eso hace muy fácil el trabajar.

20250312 Entrevista a Enzo Vogrincic y Alejandra Wolff, protagonistas de Dulce pájaro de juventud, obra de teatro que realizaran juntos presentada por la Comedia Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo es para ustedes cuando se enfrentan a un personaje nuevo? ¿Hay miedo, hay dudas, hay curiosidad?

EV: Curiosidad, 100%. A mí me viene una obsesión de empezar a hacerme preguntas aleatorias, que no tienen nada que ver, desde qué le gusta comer, qué hace cuando se levanta, cuáles son sus fetiches, cuáles son sus gustos, todo ese mundo me nutre y me gusta saber del personaje, ir investigándolo. Me obsesiona eso, inventarles una vida, ver qué les pasa, por qué hace lo que hace, como tratar de comprender siempre. Eso para mí es lo más lindo de la actuación. Estás todo el tiempo trabajando con la empatía, todo el tiempo trabajando con la comprensión. A un personaje no te toca juzgarlo, sino comprenderlo. Aunque no se parezca en nada a vos y no estés de acuerdo con ese personaje, te toca comprenderlo y eso después se aplica en la vida, te lo quedás para tu propia vida y eso a mí me encanta.

¿Y para vos Alejandra, cómo es ese proceso?

AW: También mucha curiosidad, mucha adrenalina, porque cada proceso es único y es nuevo, y aunque uno tenga millones de años acá arriba en este laburo. En este caso el personaje es enorme, es divino. A mí me pasa que cuando empiezo, el personaje es como una especie de nubecita que está lejos de mí y a donde quiero llegar, que empieza a tomar forma a medida que lo trabajo y empieza a ser como más nítido, hasta que un día viene conmigo y ahí como que puedo incorporarlo y puedo trabajar con él y conmigo a la vez. Pero bueno, hasta que se hace corpóreo, me pasa que me pongo súper obsesiva. Entonces estoy con el libreto todo el día, lo tengo arriba, me voy a tomar un bondi y lo abro y lo miro. No puedo hacer otras cosas, solo puedo estudiar y pensar en el personaje todo el día. De repente estoy haciendo algo y “¡ah claro!”, resuelvo algo y es divino, uno está tomado por el proceso más allá de las horas de ensayo, es como una cosa permanente, todo el tiempo creando. Hay procesos que no son conscientes, uno estudia, hace la parte de uno, pero hay una parte que se produce en un lugar que no controlamos y de repente en el ensayo bajan cosas que decís “esto se cocinó en otro lado”.

EV: A mí me gusta una cosa que dice Levón, que es que una vez que a uno le dan un personaje, el personaje corre en la sangre. Entonces ya está contigo, por más que estés trabajando o no estás prendido ahí y lo ves en la calle y lo descubrís en una película, lo tenés en segundo plano, pero está atento.

20250312 Entrevista a Enzo Vogrincic y Alejandra Wolff, protagonistas de Dulce pájaro de juventud, obra de teatro que realizaran juntos presentada por la Comedia Nacional. Foto: Inés Guimaraens

Los dos tienen otros caminos, además del teatro: en tu caso Alejandra, la música; Enzo, vos has hecho cine, está el diseño, la fotografía, la escritura, pero me da la impresión de que el teatro está en el centro en el caso de los dos. ¿Qué es el teatro en sus vidas?

EV: Mi vida es lo que pasa entre una actuación y la siguiente. En el medio están las ganas de actuar y la espera para la siguiente vez. Me encantan mis amigos, mi familia, salir, viajar, todas esas partes me gustan. Pero cuando me toca actuar se vuelve mi parte favorita y lo puedo hacer incansablemente sin parar y sin dudar. Ese lugar de confianza, de certeza, una vez que lo descubrí con 15 años y lo empecé a sentir, sigue siendo hasta el día de hoy un lugar de mucha claridad, y me da mucho placer esa sensación que influye en el resto de mi vida. Me alinea mucho actuar. Además es un espacio de muchas reflexiones, es un espacio de mucho análisis. Es muy nutritivo actuar. Te metes con un personaje y estás todo el tiempo trabajando con la pregunta “¿qué haría yo sí?”. Y esa búsqueda de comprensión es una búsqueda de comprensión también de uno y eso me parece apasionante porque es infinito, y cada obra, cada personaje te da aspectos distintos en los cuales trabajar, o volvés a trabajar en los mismos aspectos pero desde otra perspectiva. Entonces es apasionante. Uso y recomiendo (risas).

AW: Sí, yo estoy en la Comedia Nacional desde hace 28 años, y además de la vocación profunda que creo que sobre todo es por comunicar, me siento como un instrumento de comunicación, como un teléfono (risas). He aprendido tanto actuando sobre mí misma, ha sido una herramienta de transformación personal enorme donde me estoy conociendo, me sigo conociendo, me voy transformando. Tiene una doble vida, un doble movimiento, uno hacia adentro, profundo, enorme, y un movimiento hacia afuera que es el de comunicar y llegar a la gente, ser un buen instrumento para realmente conectar con la platea que es el objetivo máximo. Y tratar también de cuidar esto de los desapegos, donde uno es uno pero es un instrumento, donde el ego tiene un lugar relativo, hay que tenerlo para poder pararse arriba del escenario, pero también hay un momento donde uno no importa tanto. Importan otras cosas que son un combo mayor, que tiene que ver con la obra, con lo que se dice. Y a mí ese propósito mayor me inspira, me lleva, me sostiene, me saca de lo más pequeño que es mi propio interés (que lo tengo), pero esto otro me sostiene de un lugar más grande y me hace mejor la tarea.

20250312 Entrevista a Enzo Vogrincic y Alejandra Wolff, protagonistas de Dulce pájaro de juventud, obra de teatro que realizaran juntos presentada por la Comedia Nacional. Foto: Inés Guimaraens

Enzo, así como es la obra de mayor escala en la que te ha tocado estar en Uruguay, por ahí también va a pasar que mucha gente te va a ver en el teatro por primera vez. Entonces, ¿con qué Enzo se va a encontrar la gente que venga a ver esta obra y que te conoció con La sociedad de la nieve y tu trabajo en cine?

EV: Creo que con una versión más real de mí. Porque mi mundo en sí fue siempre el teatro. El cine apareció después y un poco por casualidad, o por accidente. Un buen accidente, pero es otra manera de vivir la actuación que no conocía y no buscaba, y que no sé qué es, que solo se dio, que es apasionante también y va por otros lados. Entonces una cosa se nutre de la otra, yo siento que hay algo de explorar el cine y atravesar la actuación a través de la cámara, que nutre este otro aspecto del teatro, como que los espeja y entre las diferencias que hay. Encontrás potencialidad para potenciar uno y el otro. Y en el teatro yo siento que es mi forma más cómoda, yo el cine lo hago desde mucha vergüenza, desde mucha timidez, me genera mucha inseguridad el cine. En el teatro soy mucho más desfachatado, me da un poco todo igual, y a veces pierdo un poco la noción de lo que estoy haciendo. Además de que lo ves en vivo al actor, tiene otro encanto por conocerlo como persona.

Les quiero preguntar por sus respectivos proyectos futuros. Sé que Alejandra vos tenés un disco solista bastante cerca, ¿qué se puede contar?

AW: Probablemente salga en abril. Si bien hace años que estoy en la música, he cantado en varias bandas, este proyecto es personal y tiene la particularidad de que estoy componiendo por primera vez, son mis canciones, músicas y letras y soy la productora ejecutiva, si bien tengo un socio espectacular que es Pablo Sóñora, el productor musical, estoy a cargo absolutamente del proyecto, es una novedad personal muy grande y estoy muy feliz. Fue un desafío enorme, hice un taller de creación de canciones y trabajando así, creando canciones intentando crear, descubrí que podía crear canciones y que me quedaban buenísimas, que me encantaba lo que hacía. Es una cosa medio ecléctica, un pop rock. Me tiene muy feliz.

Enzo, se anunció hace poco que vas a interpretar a Eleuterio Fernández Huidobro en una serie. ¿Hay algo más en tu agenda?

EV: Lo que tiene el cine es que hay cuestiones de confidencialidad, y por el otro lado hay cuestiones de misterio que a mí me gustan mucho (risas). Para mí el actor de cine no se debería conocer, lo ves aparecer en una película y después en otra, pero no tenés idea quién es. Eso sería un sueño. Entonces hay cosas que no puedo decir, porque los proyectos así como se gestan, también se caen. Entonces es tan frágil, que también por un lado lo cuido y por otro me gusta tanto el misterio de “Ah no sé, no sé” y un día aparece, ya cocinado.

Hablando de misterio, en una entrevista hace un tiempo con El País de Madrid dijiste que estabas preparando a un personaje y eso implicaba fumar mucho, porque ese personaje fumaba 60 cigarrillos por día. El único personaje asociado a ese dato es Alfredo Zitarrosa. ¿Vas a hacer de Zitarrosa?

EV: Eso se está gestando, sí. Será una película. Ojalá que se dé.

Internet lo pedía.

EV: Yo también (risas). Cuando empecé a ver las fotos de Zitarrosa de joven, me dije “eh, acá hay algo”. Lo que hay que hacer es todo el otro trabajo de Don Alfredo, que es muy complicado, que es el mundo de su voz, de su forma de cantar, desde dónde canta. Es muy complicado con él. Y yo canto, pero mal. Y hay que cantar bien. Hay que cantar muy bien. Pero trabajaré en ello.