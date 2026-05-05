De Colin Farrell bailando plena a una superproducción de Netflix: la historia de los grandes rodajes internacionales que pasaron por Montevideo

Este lunes se anunció que Montevideo recibirá 27 días de rodaje de la serie de Netflix El futuro es nuestro , una historia de ciencia ficción distópica que tiene como protagonista al actor uruguayo Enzo Vogrincic , y que será una de las filmaciones de mayor escala en pasar por la ciudad.

La serie, que se estrenará en 2027, es una adaptación de la novela The World Jones Made, del estadounidense Philip K. Dick, y tendrá como locaciones de rodaje a la Plaza Independencia, y distintas ubicaciones en los barrios Centro, Ciudad Vieja, Peñarol, Melilla y el Parque Lecocq, entre espacios públicos y privados.

La plaza será "intervenida", según se anunció en la conferencia. La intervención consistirá en la instalación de cartelería, cambios en vidrieras, colocación de escenografía, y la instalación de telones de croma verde para cubrir el mobiliario permanente de la plaza. Por este motivo, la Intendencia de Montevideo (IM) anunciará oportunamente cortes y desvíos de tránsito provisorios.

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Rodaje de serie de Netflix en Montevideo: IM anunció cortes de tránsito y desvíos esta semana en Ciudad Vieja

En total se generarán 4000 puestos de trabajo, y se destinó una inversión de entre US$ 8 y US$ 10 millones que quedará íntegramente en Uruguay.

El rodaje de la serie de Netflix es una excusa para recordar el paso de otras producciones internacionales rodadas en Montevideo (algunas incluso en otros rincones uruguayos), que dejaron anécdotas memorables, y alteraron durante algunos días la fisionomía de la ciudad.

Persona non grata

Entre las películas y series filmadas en Montevideo que suelen venir a la mente, la mayoría se trata de ficciones de Hollywood que han pasado por estas tierras, o de producciones argentinas que por razones narrativas, económicas o de la índole que sean, terminan cruzando el Río de la Plata, muchas veces contando incluso con financiamiento o coproducción local.

Pero en la lista de filmaciones se incluye esta película polaca de 2005, dirigida por Krzysztof Zanussi, uno de los cineastas más premiados y reputados de ese país europeo. Veinte polacos llegaron a Montevideo en noviembre de 2004 para trabajar junto a un equipo local en el rodaje de este romance mezclado con thriller de espionaje, cuya historia transcurre parcialmente en la capital uruguaya.

Zanussi conoció Montevideo antes del rodaje a través de visitas al Festival de Cinemateca, y fue en esos viajes donde se plantó la semilla de la inclusión de Uruguay en el proyecto.

Vicio en Miami

En diciembre de 2005 Montevideo y Atlántida se convirtieron por unos días en La Habana. El exboliche W Lounge en la rambla del Parque Rodó (hoy un local de comida rápida), algunas calles de la Ciudad Vieja, y un terreno vacío en la Rambla de Atlántida fueron los espacios utilizados por la versión cinematográfica de Vicio en Miami, dirigida por Michael Mann, responsable también de la serie policial que fue un clásico de la televisión de los años 80.

El rodaje de esta superproducción de Hollywood revolucionó a Uruguay y dejó huellas duraderas en el país y estuvo cerca de dejarlas en la vida (o la cercana muerte) de una de sus estrellas.

Colin Farrell y Jamie Foxx eran los protagonistas de esta película, pero solo el primero estuvo Uruguay durante algunos días, junto a su compañera de elenco Gong Li y el director.

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Pero casi más famosas que el propio rodaje son las aventuras nocturnas de Farrell en Montevideo. Con el futuro conductor de Voces anónimas, Guillermo Lockhart, como chaperón, el actor irlandés se vistió con un poncho y un cinturón de monedas y salió a recorrer los boliches de Ciudad Vieja, donde se lo pudo ver bailando a Los Fatales.

Pero la diversión terminó mal: Farrell fue internado de urgencia por una sobredosis —no queda claro de qué sustancia, porque en su cuerpo se encontraron marihuana, cocaína y una tercera droga no identificada, según notas de la época—, aunque pronto quedó fuera de peligro y pudo seguir trabajando.

En Atlántida, en tanto, se organizó una campaña para que la producción dejara en pie la fachada que se había construido en la Rambla, y que simulaba ser un edificio de la capital cubana. Sin embargo, no se permitió. Lo que si quedó fue un cartel conmemorativo, y tanto Farrell como Li y Mann se llevaron una plaqueta entregada por el entonces intendente Marcos Carámbula que los declaraba "amigos de Canelones".

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Ceguera

Adaptación de Ensayo sobre la ceguera, del escritor portugués José Saramago, y dirigida por el brasileño Fernando Meirelles (responsable de Ciudad de Dios, donde colaboró con el uruguayo César Charlone, que también trabajó en este proyecto y con el que tienen planeada una reunión para una serie sobre la fuga de la cárcel de Punta Carretas, que tendrá a Enzo Vogrincic como Eleuterio Fernández Huidobro), esta película estrenada en 2008 tuvo entre sus escenarios a la Ciudad Vieja y a Punta Gorda.

La historia transcurre durante una pandemia global de ceguera repentina que sume al mundo en el caos. Entre los actores que vinieron a Montevideo estuvieron Mark Ruffalo, Julianne Moore y Danny Glover, un habitual visitante de estas tierras, por las que ha pasado para participar en actos y eventos de la ONG Mundo Afro y del PIT-CNT.

El equipo de producción se dedicó a hacer tomas de "destrucciones", representando a la ciudad ya desierta y deshecha por los ciegos que buscan comida, refugio y protección.

Las series de streaming (El presidente, Senna, Iosi, Cromañón, Amia, Margarita, Porno y helado)

Desde la pandemia de covid-19 en adelante, Montevideo se ha convertido en una plaza fuerte para la realización de rodajes, sea publicitarios como de ficciones. Si bien es algo que siempre sucedió, distintas políticas y un impulso al ofrecimiento de servicios de producción locales para proyectos extranjeros ha hecho que el país albergue cientos de filmaciones.

En los últimos años, un buen número de series de streaming han grabado parte o todo su material en Uruguay, entre las que se cuentan El presidente, sobre la corrupción en la Conmebol; la serie biográfica Senna, sobre el piloto brasileño de Fórmula 1; el thriller Iosi, el espía arrepentido, la serie sobre la tragedia de Cromañón y la del atentado contra la AMIA en Buenos Aries.

A esa lista de proyectos se pueden sumar la comedia argentina Porno y helado, y la saga juvenil Margarita, del imperio Cris Morena.

Conquest

Uno de los rodajes más recordados que recibió Montevideo tiene algunos puntos de contacto en su propuesta con El futuro es nuestro: era una serie de ciencia ficción distópica, con un elenco multinacional, y con la Plaza Independencia como su escenario principal.

El cineasta estadounidense Carl Rinsch ya había estado en Uruguay para su casamiento con la modelo uruguaya Gabriela Rosés. Cinco años después de su boda, Rinsch eligió Montevideo para filmar parte de su serie Conquest, una superproducción en toda regla que también se había filmado en Brasil, Kenia y Rumania, entre otras locaciones.

La filmación de Conquest llamó la atención porque implicó levantar el pasto y la vegetación de la Plaza, cubrir al mausoleo de Artigas y a las palmeras con telas verdes para croma, pintadas en la calle, y la presencia de decenas de extras que en un momento de la secuencia, se desnudaban y bailoteaban por el lugar.

El rodaje de la serie, que tenía a Keanu Reeves (amigo de Rinsch e invitado a la boda uruguaya de 2014), pasó sin grandes incidentes. Lo raro vino después.

En 2023 se supo que uno de los proyectos más sonados y grandes que pasaron por Uruguay fue, lisa y llanamente, una especie de gran estafa.

Rinsch fue arrestado en West Hollywood, California, por el delito de haber estafado a Netflix por más de 11 millones de dólares, en un caso que se funda en la utilización de los fondos de la empresa de Ted Sarandos para invertir en criptomonedas, así como otras compras de montos exorbitantes.

Según un informe publicado por The New York Times en 2023, Rinsch vendió el proyecto a Netflix luego de una puja entre varias plataformas, como Amazon, HBO, YouTube y Apple, a pesar de que el único precedente del director era 47 Ronin, una película que fracasó tanto en taquilla como a nivel de crítica. En ese momento, "Netflix quemó más de US$ 55 millones en la serie de Rinsch, y le dio control creativo y de presupuesto casi total, pero nunca recibió un episodio terminado".

Rinsch se jactaba de poder predecir donde caerían los rayos, y de haber detectado un mecanismo secreto de transmisión del covid-19.

Además, se afirma que "gastó millones en acciones y en comprar criptomonedas", se compró un Ferrari y cinco Rolls Royce, ropa y muebles de diseño.

Rinsch fue preso en 2025. Se divorció de Rosés en 2020, y en 2021, Netflix canceló Conquest.