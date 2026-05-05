Condenaron a 10 años de prisión al empresario de Canelones que en 2024 prendió fuego y mató a un vecino para anular un "trabajo espiritual"

La Justicia condenó en las últimas horas al empresario uruguayo Mauro Javier Almeida Sierra por haber prendido fuego y matado a un vecino en la localidad de Villa Argentina, Canelones, en 2024 .

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4), y según confirmaron fuentes del caso a El Observador, Almeida deberá cumplir una pena de 10 años de prisión por el hecho.

El hoy condenado había sido formalizado en su día por delitos de homicidio muy especialmente agravado , asociación para delinquir e incendio agravado .

Yamandú Orsi se solidarizó con Donald Trump tras intento de atentado contra el presidente: "Uruguay condena la violencia"

"Las condenas son una risa": padres de Arturo Espinosa, el joven acribillado por error en Cerro Norte, reclamaron justicia a Carlos Negro

Según informó El Observador en su día, el empresario, quien era director de una hormigonera, había pedido ayuda a dos conocidos para prender fuego al cerco de un vecino , con la idea de anular un "trabajo espiritual" de magia negra que creía habían realizado para alejarlo de su familia.

Cuando los implicados comenzaron a incendiar el perímetro, otro vecino intentó detenerlos ya que el cerco incendiado lindaba con su hogar.

En ese momento el empresario lo golpeó, lo roció con nafta y lo prendió fuego, antes de fugarse del lugar. Horas después la víctima, de entonces 55 años, murió en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque) por las heridas sufridas.

Luego de que ocurriera el hecho, Almeida permaneció prófugo y con una alerta roja de Interpol hasta que finalmente se entregó en el Juzgado de Atlántida.

Por fuera de este caso, el hombre fue condenado a principios de 2024 por un delito de violencia doméstica, luego de atacar a su entonces pareja. La víctima relató que, mientras la golpeaba, le hablaba sobre "seres malignos" y magia negra.