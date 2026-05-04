Justicia ordenó al MSP suministrar fármacos de alto costo a Gonzalo Moratorio

La Justicia falló a favor del científico Gonzalo Moratorio, quien había presentado —a través de sus abogados Martín Frustaci y Rodrigo Rolón— un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) para acceder a fármacos de alto costo, en el marco del tratamiento por un tumor cerebral que le fue diagnosticado en julio del año pasado.

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El MSP y el FNR habían negado la solicitud del científico de acceder a dos fármacos de inmunoterapia (Nivolumab y Relatlimab) que tienen un costo estimado mensual de US$ 30 mil. La negativa del Estado se da ante todos los casos de este tipo, a la espera de que la Justicia sea quien defina si corresponde o no el acceso a los medicamentos.

Sin embargo, la Justicia le dio la razón a Moratorio, informó en primera instancia El País.

El abogado Rolón había señalado días atrás a Subrayado que Moratorio está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y también de inmunoterapia, este último asociado a los fármacos que solicitó. En las últimas horas, Rolón había advertido que el científico tenía las "últimas dosis" y que estas se agotarían próximamente.