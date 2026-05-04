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Justicia ordenó al MSP suministrar fármacos de alto costo a Gonzalo Moratorio

El médico tratante del científico había advertido de la necesidad de acceder a estos fármacos: "Si no se le proporciona el medicamento, se muere"

4 de mayo de 2026 14:46 hs
Gonzalo Moratorio octubre de 2025
Foto: Diego Lafalche / FocoUy

La Justicia falló a favor del científico Gonzalo Moratorio, quien había presentado —a través de sus abogados Martín Frustaci y Rodrigo Rolón— un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) para acceder a fármacos de alto costo, en el marco del tratamiento por un tumor cerebral que le fue diagnosticado en julio del año pasado.

El MSP y el FNR habían negado la solicitud del científico de acceder a dos fármacos de inmunoterapia (Nivolumab y Relatlimab) que tienen un costo estimado mensual de US$ 30 mil. La negativa del Estado se da ante todos los casos de este tipo, a la espera de que la Justicia sea quien defina si corresponde o no el acceso a los medicamentos.

Sin embargo, la Justicia le dio la razón a Moratorio, informó en primera instancia El País.

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El abogado Rolón había señalado días atrás a Subrayado que Moratorio está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y también de inmunoterapia, este último asociado a los fármacos que solicitó. En las últimas horas, Rolón había advertido que el científico tenía las "últimas dosis" y que estas se agotarían próximamente.

"De no adjudicarse esta medicación, la otra terapéutica no estaría surtiendo los efectos que tendría que surtir", estimó. Y agregó: "Lo que haría es empeorar significativamente su enfermedad que debería en un desenlace fatal a corto plazo en meses".

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