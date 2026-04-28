"Lo imposible que va a ser posible": Gonzalo Moratorio presentó un recurso de amparo ante MSP para acceder a medicamento de alto costo

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio presentó un recurso de amparo ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) con el objetivo de acceder a un medicamento de alto costo para combatir el tumor cerebral agresivo con el que lucha desde hace varios meses.

La audiencia por el recurso de amparo fue fijada para el jueves 30 de abril a las 13:45 horas en el Juzgado Letrado en lo Civil de 13º Turno , según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador.

Días atrás, Moratorio compartió un mensaje en sus redes sociales donde, además de informar que se encuentra bajo tratamiento de inmunoterapia y radioterapia, destacó la posibilidad de que haya una posible evaluación favorable en su salud dentro de poco .

Además, destacó el apoyo de su entorno más cercano, en particular su pareja y su hija, y alentó a "soñar con lo que podemos hacer y con lo imposible que va a ser posible".

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Hace un par de semanas, Moratorio informó mediante redes sociales que una parte significativa del tumor que lo aquejaba había sido removida y contó, en ese momento, que se encontraba en proceso de recuperación.

En ese marco, destacó su confianza en el desarrollo científico nacional y el rol de instituciones como el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República en su tratamiento. "Estoy apostando a la ciencia que hacemos en Uruguay, que eso, perdonen las palabras, pero es de puta madre", distinguió el virólogo.

El científico había informado en junio del año pasado que padecía un tumor cerebral de carácter agresivo, que le había provocado una afectación en la movilidad y sensibilidad del lado derecho del cuerpo. Tras la reciente operación, uno de los aspectos más alentadores es su evolución neurológica, ya que logró recuperar la movilidad en ese sector.