Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / REDES

"Por si faltaban fuerzas": Gonzalo Moratorio compartió una imagen con su hija tras nueva operación por tumor cerebral

En la publicación, el científico aparece junto a la niña y escribió una breve frase que acompañó la imagen

12 de marzo 2026 - 9:31hs
moratorio1203

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio, que días atrás fue sometido a una nueva cirugía luego de que los médicos le detectaran un tumor tras haber superado previamente un primer diagnóstico de cáncer, volvió a aparecer en redes sociales junto con su hija.

Según se supo esta semana, la intervención fue exitosa y el investigador ya se recupera junto a su familia, mientras continúa con el tratamiento correspondiente.

La operación se realizó luego de que el propio Moratorio anunciara que los médicos habían detectado una imagen en su cerebro compatible con el tumor que le había sido diagnosticado en junio de 2025.

Más noticias
El científico Gonzalo Moratorio
BUENA NOTICIA

Operaron a Gonzalo Moratorio: médicos lograron quitar un tumor y el virólogo recuperó movilidad del lado derecho de su cuerpo

FA por estancia María Dolores
CRUCE

Frente Amplio asegura que investigadora por estancia María Dolores responde a una "disputa política"

En ese momento el virólogo reveló que padecía un tumor cerebral que le provocó pérdida de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho del cuerpo, lo que derivó en una primera operación y posteriores tratamientos en Brasil.

En las últimas horas, Moratorio compartió en Instagram una imagen junto a su hija Abril —una bebé de menos de un año que nació en 2025—, a quien mencionó como una de las principales motivaciones durante el proceso.

Un mensaje en redes

En la publicación, el científico aparece junto a la niña y escribió una breve frase que acompañó la imagen: “Por si faltaban fuerzas”.

Moratorio ha sido una de las figuras científicas más visibles del país en los últimos años, especialmente por su trabajo en virología y en investigaciones vinculadas a virus emergentes.

Embed - Gonzalo Moratorio on Instagram: "Por si faltaban fuerzas… "
View this post on Instagram

Temas:

moratorio Gonzalo Moratorio científico

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola
PARLAMENTO

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola

Que alguien ate al perro burgués: dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas
CRUCE

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Reliance Class Medium Endurance Cutter de la Guardia Costera
RELIANCE

Gobierno de Orsi confirmó a Estados Unidos su interés de recibir donación de un patrullero de la Guardia Costera

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos