"Por si faltaban fuerzas": Gonzalo Moratorio compartió una imagen con su hija tras nueva operación por tumor cerebral

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio, que días atrás fue sometido a una nueva cirugía luego de que los médicos le detectaran un tumor tras haber superado previamente un primer diagnóstico de cáncer, volvió a aparecer en redes sociales junto con su hija.

Según se supo esta semana, la intervención fue exitosa y el investigador ya se recupera junto a su familia , mientras continúa con el tratamiento correspondiente.

La operación se realizó luego de que el propio Moratorio anunciara que los médicos habían detectado una imagen en su cerebro compatible con el tumor que le había sido diagnosticado en junio de 2025 .

En ese momento el virólogo reveló que padecía un tumor cerebral que le provocó pérdida de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho del cuerpo , lo que derivó en una primera operación y posteriores tratamientos en Brasil.

En las últimas horas, Moratorio compartió en Instagram una imagen junto a su hija Abril —una bebé de menos de un año que nació en 2025—, a quien mencionó como una de las principales motivaciones durante el proceso.

Un mensaje en redes

En la publicación, el científico aparece junto a la niña y escribió una breve frase que acompañó la imagen: “Por si faltaban fuerzas”.

Moratorio ha sido una de las figuras científicas más visibles del país en los últimos años, especialmente por su trabajo en virología y en investigaciones vinculadas a virus emergentes.