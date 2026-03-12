Dólar
ARGENTINA

Noche de goles uruguayos en Argentina: mirá el golazo de Jhonatan Candia para Barracas Central y los tantos de Franco Nicola y Federico Gino

Candia ayudó a que Barracas Central venciera 2-1 a Independiente Rivadavia, mientras que Gino y Nicola anotaron en el empate 1-1 entre Aldosivi y Atlético Tucumán

12 de marzo 2026 - 10:18hs
Jhonatan Candia en Barracas Central. (Archivo)

Jhonatan Candia en Barracas Central. (Archivo)

Este miércoles por la noche tres jugadores uruguayos anotaron goles en la Liga Profesional Argentina, que tuvo cinco partidos luego del paro decretado el pasado fin de semana por los clubes en apoyo a Claudio "Chiqui" Tapia.

Uno de esos tantos lo anotó Jhonatan Candia, exdelantero de Huracán y Rosario Central de 30 años que hoy está en Barracas Central, y fue un golazo.

El uruguayo puso el 2-0 parcial ante Independiente Rivadavia de Mendoza a los 44 minutos del primer tiempo.

Tomás Porra lo dejó solo en el área en una contra, y el delantero definió de primera picándola por encima del golero Nicolás Bolcato. Luego José Florentín descontó para Independiente, que tuvo al uruguayo Leonard Costa en cancha, pero Barracas se llevó la victoria por 2-1.

Embed

Es el primer gol de Candia en este 2026, en el que lleva disputados siete partidos por la Liga Profesional Argentina. Este año el uruguayo también jugará la Copa Sudamericana con Barracas, en la primera participación internacional de la historia del club identificado con Chiqui Tapia.

Un empate con dos goles uruguayos

HDLHG2aXgAA0QKF
Federico Gino festeja su gol contra Atlético Tucumán

Federico Gino festeja su gol contra Atlético Tucumán

En otro de los partidos de la jornada, Atlético Tucumán y Aldosivi empataron 1-1, en un partido que solo tuvo goles uruguayos.

A los 21 minutos de juego, un córner de Fernando Román terminó en la cabeza de Nicolás Cordero, que bajó la pelota al área chica para la aparición de Federico Gino, que la empujó con los tapones para poner el 1-0 para Aldosivi. Es el segundo gol del centrocampista uruguayo de 33 años en los diez partidos que disputó en la presente temporada.

Atlético Tucumán lo empató a los 55, otra vez gracias a un córner. Esta vez el centro lo envió Ezequiel Ham, y el que apareció cerca del punto penal fue Franco Nicola, que saltó más alto que todos para cabecear y decretar el 1-1 definitivo.

El extremo de 23 años convirtió su primer gol en el 2026, en el que lleva disputados siete partidos con la camiseta de Atlético Tucumán.

Embed - ATLÉTICO TUCUMÁN 1 - 1 ALDOSIVI | Resumen del partido | #TorneoMercadoLibre 2026

