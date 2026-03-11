Independiente y Unión empataron 4-4 en el partido de la fecha de Argentina, con gol uruguayo incluido: mirá los tantos del encuentro

Independiente de Avellaneda y Unión protagonizaron el mejor partido de la fecha y del año hasta el momento en el fútbol de Argentina , luego de empatar 4-4 por la fecha 10 del Torneo Apertura con un gol del uruguayo Maizon Rodríguez para el elenco visitante.

Desde el principio, el Rojo tuvo problemas para neutralizar los avances rivales por sus propias equivocaciones en la faceta defensiva y el Tatengue exprimió al máximo esa ventaja hasta adelantarse en el marcador a los 13 minutos.

Iván Marcone derribó a Rafael Profini en el área, el árbitro Andrés Merlos cobró la pena máxima y Cristian Tarragona cambió el penal por el 1-0 en Avellaneda .

La visita no bajo el ritmo a los ataques ante un Independiente completamente vulnerable en defensa, al punto que cerca de los 20 minutos de partido, Facundo Zabala quedó solo contra dos rivales, no cortó el juego y lo desbordaron con facilidad, lo que desembocó en la escalada de Lautaro Vargas sobre la derecha que aceleró el ataque y que terminó en la red por Brahian Cuello y el 2-0 parcial.

La pesadilla para el cuadro local se profundizó a los 24’ con un disparo de Julián Palacios, que ofreció una endeble resistencia del arquero Rodrigo Rey y se transformaba en el 3-0, pero Merlos sancionó un milimétrico fuera de juego de Tarragona en la previa a la definición a instancias del VAR.

No obstante, la tecnología no bastó para darle vida a un equipo paralizado como Independiente en ese lapso del encuentro y el 3-0 llegó a los 38 minutos con una gran definición de Mateo Del Blanco por encima del golero Rodrigo Rey.

La vergüenza deportiva empujó al equipo de Gustavo Quinteros, sumado a un tenso clima en las tribunas. Bajo el ritmo de “Jugadores...”, los hinchas expresaron su descontento por la floja actuación colectiva y, en el campo de juego.

Posteriormente, una sucesión de hechos afortunados terminó en el descuento para el Rojo: un buen centro desde el costado izquierdo fue bajado por Gabriel Ávalos y, en el segundo palo, Ignacio Pussetto anticipó a su marca para definir a quemarropa ante Mansilla en la última jugada de la etapa inicial.

Empate sobre el final. pic.twitter.com/rYYr3gj0Ms — C. A. Independiente (@Independiente) March 11, 2026

Un empate agónico

La historia cambió en el segundo tiempo, con un Independiente obligado a salir a buscar el partido y aprovechando el envión anímico de haber descontado en el desenlace de la primera mitad.

En el amanecer del complemento, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal sobre el delantero paraguayo Gabriel Ávalos tras un agarrón de camiseta, y fue el propio delantero quien se encargó de cambiarlo por gol y poner el 3-2 parcial.

A todo esto, Unión perdonó dos oportunidades antes del descuento de Independiente y la tercera fue la vencida: tras un córner desde la izquierda, el uruguayo Maizon Rodríguez conectó un centro de Del Blanco y le dio el 4-2 al tatengue.

Independiente no se dio por vencido y, a falta de 22’ para cumplir el tiempo reglamentario, Ávalos puso la cabeza a un envío aéreo de Malcorra y devolvió la distancia de un tanto al resultado (3-4). Con ese festejo, igualó a David Romero (de Tigre) como el máximo artillero del Torneo Apertura con seis goles.

Con más empuje que ideas claras y sin descuidar el fondo, a los 99 minutos del complemento apareció el defensor central Juan Fedorco para marcar el 4-4, con un tremendo cabezazo que se filtró en la valla de Mansilla, quien segundos antes había evitado el gol de Santiago Montiel con una tremenda atajada.

Con este resultado, el Rojo permanece en el cuarto lugar de la Zona A con 14 puntos, mientras que el Tatengue alcanzó la línea de Estudiantes (15) como los escoltas del líder Vélez (19), que igualó 1-1 ante Tigre en Victoria.